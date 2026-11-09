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Tudományos elképzelések, ötletek / Scientific ideas
Kvíz

Kvíz: Zsenik vagy mázlisták? Találd ki, milyen találmányok születtek a legfurcsább helyzetekből!

Pénzcentrum
2026. november 9. 18:02 3 perc

Mi kell egy korszakalkotó találmányhoz? Zsenialitás, rengeteg kísérletezés és kitartás? Néha bizony elég egy bosszantó probléma, egy szerencsés véletlen vagy egy váratlan baleset – no meg valaki, akit csak nem hagy nyugodni a dolog! November 9-e, az Európai Feltalálók Napja remek alkalom arra, hogy megismerjük a világhírű találmányok furcsa és izgalmas eredetét. Ebben a kvízben azonban nem a feltalálók neveire vagy az évszámokra vagyunk kíváncsiak! Tíz különös történetet mutatunk, neked pedig azt kell kitalálnod, milyen találmány született belőlük. Vajon hányat sikerül megfejtened?

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Kvíz: Zsenik vagy mázlisták? Találd ki, milyen találmányok születtek a legfurcsább helyzetekből!

1/10 kérdés
George de Mestral svájci mérnök egy erdei séta után bosszankodva szedegette a ruhájára és kutyája bundájára tapadt bogáncsokat. A növények kapaszkodását mikroszkóp alatt is megvizsgálta, majd egy világszerte elterjedt találmány ötlete jutott eszébe. Mi volt az?
Cipzár
Tépőzár
Ragasztószalag
Patentgomb
2/10 kérdés
Josephine Cochrane cselédei rendszeresen kárt tettek a család értékes porcelántárgyaiban. Megpróbálta maga elvégezni a házimunkát, de sajnos nagyon hamar ráunt. Milyen találmányt szabadalmaztatott ennek köszönhetően 1886-ban?
Folyékony mosogatószer
Műanyag étkészlet
Mosogatószivacs
Mosogatógép
3/10 kérdés
Mary Anderson 1902-ben New Yorkban utazott, amikor felfigyelt arra, hogy a rossz időjárás miatt a villamosvezetőnek időnként meg kell állítania a járművet. Milyen találmány született ebből a felismerésből?
Szélvédőfűtés
Ablaktörlő
Ködlámpa
Visszapillantó tükör
4/10 kérdés
Walter Hunt amerikai feltaláló 1849-ben egy 15 dolláros adósság miatt törte a fejét, miközben egy darab drótot hajlítgatott. Néhány óra alatt olyan egyszerű szerkezetet készített, amelyet ma is használunk. Mi volt az?
Biztosítótű
Kulcskarika
Gemkapocs
Ruhacsipesz
5/10 kérdés
Az amerikai Art Fry imádott a templomi kórusban énekelni, az viszont az őrületbe kergette, hogy énekeskönyvéből állandóan kiestek a dalok megjelölésére használt papírdarabok. Mit talált fel a probléma megoldására az 1970-es években?
Mágneses könyvjelző
Iratlefűző mappa
Spirálfüzet
Post-it jegyzettömb
6/10 kérdés
Percy Spencer amerikai mérnök az 1940-es években radarberendezésekkel kísérletezett, amikor észrevette, hogy a zsebében tartott édesség váratlanul megolvadt. Milyen eszközt köszönhetünk ennek a véletlennek?
Indukciós főzőlap
Elektromos takaró
Mikrohullámú sütő
Szoláriumgép
7/10 kérdés
Bette Nesmith Graham amerikai titkárnő az 1950-es években már nagyon unta, hogy egyetlen apró hiba miatt gyakran az egész dokumentumot újra kellett gépelnie. Mit talált fel, hogy csökkentse az extra munkamennyiséget?
Automatikus helyesírás-ellenőrző
Radírozható tinta
Másolópapír
Hibajavító festék
8/10 kérdés
Elizabeth Magie amerikai feltaláló a 20. század elején szerette volna megértetni az emberekkel, hogyan működnek a gazdasági egyenlőtlenségek, és miként gazdagodhatnak meg egyesek mások kárára. Melyik világhírű találmány elődjét alkotta meg ennek érdekében?
Zsebszámológép
Monopoly
Interaktív oktatótábla
PowerPoint
9/10 kérdés
James Naismith testnevelőtanárnak 1891 telén meggyűlt a baja túlmozgásos diákjaival, főleg mert a hidegben nem tudtak a szabadban sportolni. Milyen új sportágat talált ki, hogy lekösse a fiatalokat?
Teremfoci
Kosárlabda
Cselgáncs
Jéghoki
10/10 kérdés
Lonnie Johnson, a NASA mérnöke egy hőszivattyú fejlesztésén dolgozott otthon, amikor az egyik kísérlete során váratlanul nagy erővel víz lövellt ki a berendezésből. Rögtön felismerte, hogy a véletlen felfedezését egészen más területen is hasznosíthatja. Mit talált fel?
Nagynyomású vízipisztoly
Hordozható tűzoltókészülék
Gőztisztító berendezés
Automata öntözőrendszer
Címlapkép: Getty Images
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