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Mi kell egy korszakalkotó találmányhoz? Zsenialitás, rengeteg kísérletezés és kitartás? Néha bizony elég egy bosszantó probléma, egy szerencsés véletlen vagy egy váratlan baleset – no meg valaki, akit csak nem hagy nyugodni a dolog! November 9-e, az Európai Feltalálók Napja remek alkalom arra, hogy megismerjük a világhírű találmányok furcsa és izgalmas eredetét. Ebben a kvízben azonban nem a feltalálók neveire vagy az évszámokra vagyunk kíváncsiak! Tíz különös történetet mutatunk, neked pedig azt kell kitalálnod, milyen találmány született belőlük. Vajon hányat sikerül megfejtened?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Zsenik vagy mázlisták? Találd ki, milyen találmányok születtek a legfurcsább helyzetekből! 1/10 kérdés George de Mestral svájci mérnök egy erdei séta után bosszankodva szedegette a ruhájára és kutyája bundájára tapadt bogáncsokat. A növények kapaszkodását mikroszkóp alatt is megvizsgálta, majd egy világszerte elterjedt találmány ötlete jutott eszébe. Mi volt az? Cipzár Tépőzár Ragasztószalag Patentgomb Következő kérdés 2/10 kérdés Josephine Cochrane cselédei rendszeresen kárt tettek a család értékes porcelántárgyaiban. Megpróbálta maga elvégezni a házimunkát, de sajnos nagyon hamar ráunt. Milyen találmányt szabadalmaztatott ennek köszönhetően 1886-ban? Folyékony mosogatószer Műanyag étkészlet Mosogatószivacs Mosogatógép Következő kérdés 3/10 kérdés Mary Anderson 1902-ben New Yorkban utazott, amikor felfigyelt arra, hogy a rossz időjárás miatt a villamosvezetőnek időnként meg kell állítania a járművet. Milyen találmány született ebből a felismerésből? Szélvédőfűtés Ablaktörlő Ködlámpa Visszapillantó tükör Következő kérdés 4/10 kérdés Walter Hunt amerikai feltaláló 1849-ben egy 15 dolláros adósság miatt törte a fejét, miközben egy darab drótot hajlítgatott. Néhány óra alatt olyan egyszerű szerkezetet készített, amelyet ma is használunk. Mi volt az? Biztosítótű Kulcskarika Gemkapocs Ruhacsipesz Következő kérdés 5/10 kérdés Az amerikai Art Fry imádott a templomi kórusban énekelni, az viszont az őrületbe kergette, hogy énekeskönyvéből állandóan kiestek a dalok megjelölésére használt papírdarabok. Mit talált fel a probléma megoldására az 1970-es években? Mágneses könyvjelző Iratlefűző mappa Spirálfüzet Post-it jegyzettömb Következő kérdés 6/10 kérdés Percy Spencer amerikai mérnök az 1940-es években radarberendezésekkel kísérletezett, amikor észrevette, hogy a zsebében tartott édesség váratlanul megolvadt. Milyen eszközt köszönhetünk ennek a véletlennek? Indukciós főzőlap Elektromos takaró Mikrohullámú sütő Szoláriumgép Következő kérdés 7/10 kérdés Bette Nesmith Graham amerikai titkárnő az 1950-es években már nagyon unta, hogy egyetlen apró hiba miatt gyakran az egész dokumentumot újra kellett gépelnie. Mit talált fel, hogy csökkentse az extra munkamennyiséget? Automatikus helyesírás-ellenőrző Radírozható tinta Másolópapír Hibajavító festék Következő kérdés 8/10 kérdés Elizabeth Magie amerikai feltaláló a 20. század elején szerette volna megértetni az emberekkel, hogyan működnek a gazdasági egyenlőtlenségek, és miként gazdagodhatnak meg egyesek mások kárára. Melyik világhírű találmány elődjét alkotta meg ennek érdekében? Zsebszámológép Monopoly Interaktív oktatótábla PowerPoint Következő kérdés 9/10 kérdés James Naismith testnevelőtanárnak 1891 telén meggyűlt a baja túlmozgásos diákjaival, főleg mert a hidegben nem tudtak a szabadban sportolni. Milyen új sportágat talált ki, hogy lekösse a fiatalokat? Teremfoci Kosárlabda Cselgáncs Jéghoki Következő kérdés 10/10 kérdés Lonnie Johnson, a NASA mérnöke egy hőszivattyú fejlesztésén dolgozott otthon, amikor az egyik kísérlete során váratlanul nagy erővel víz lövellt ki a berendezésből. Rögtön felismerte, hogy a véletlen felfedezését egészen más területen is hasznosíthatja. Mit talált fel? Nagynyomású vízipisztoly Hordozható tűzoltókészülék Gőztisztító berendezés Automata öntözőrendszer Eredmények

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