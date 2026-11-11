Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére

Egy friss utazási rangsor szerint 2026-ban az Antarktisz a világ legdrágább úti célja: egy átlagos út közel 30 ezer dollárba, vagyis nagyjából 9 millió forintba kerül. A horrorárat nemcsak a távolság magyarázza, hanem az expedíciós hajók, a speciális logisztika és az, hogy a világ egyik legnehezebben elérhető vidékéről van szó. A top 10-ben több afrikai szafariország is szerepel, ahol szintén milliókba kerülhet egyetlen utazás.

A világ legdrágább nyaralása 2026-ban nem egy luxusresort, nem is egy karibi privátsziget, hanem a bolygó egyik legzordabb és legnehezebben elérhető vidéke: az Antarktisz. A Squaremouth utasbiztosítási összehasonlító oldal friss elemzése szerint az Antarktiszra szervezett utak átlagos költsége 27 195 dollár, ami a november 11-i, 323 forintos dollárárfolyammal számolva körülbelül 8,78 millió forint. Az átlagos út 18 napos, vagyis egyetlen nap nagyjából 1511 dollárba, átszámítva közel 488 ezer forintba kerül.

Az elemzés többféle szempontból vizsgálta a drága úti célokat. Az összesített költségindexben Grönland végzett az első helyen, de a tényleges biztosított utazási költségek alapján az Antarktisz lett a legdrágább: itt költenek a legtöbbet egy-egy teljes útra a turisták. A különbség nem csekéy: a költségindex a repülőjegyet, szállást, autóbérlést, étkezést és napi költést is figyeli, míg az átlagos utazási költség azt mutatja, mekkora összeget jelentettek le az ügyfelek biztosításkötéskor.

Az antarktiszi út ára nem véletlenül szökik az egekbe. A legtöbb turista előbb Dél-Amerikába repül, majd Ushuaiából, Argentína déli csücskéből indul tovább expedíciós hajóval. Már az odajutás is többlépcsős, költséges a logisztika, és erre jönnek rá a speciális, jégtűrő hajók, a szakértő személyzet, a zodiakos partraszállások, az idegenvezetők, a biztosítások és az a tény, hogy

a világ végére nem lehet fapados árakon szolgáltatást vinni.

A 2026–27-es antarktiszi szezonra vonatkozó friss árindex szerint a klasszikus, 10–13 napos Antarktiszi-félsziget utak jellemzően 7000 és 17 000 dollár között indulnak fejenként, de a luxus- és ünnepi indulások ennél jóval drágábbak lehetnek.

A drágaság mögött nemcsak a távolság, hanem a szigorú szabályozás is ott van. Az Antarktiszon a turizmus érzékeny ökoszisztémába lép be: az IAATO szabályai szerint egyszerre legfeljebb 100 utas tartózkodhat egy partraszállási helyen, és a látogatásokat szigorúan koordinálják. Ez a fajta kontroll elengedhetetlen a környezet védelme érdekében, de közben azt is jelenti, hogy a hajókon és a programokon korlátozott a kapacitás: márpedig a ritkaság mindig feláras.

Botswana a világ második legdrágább úti célja

A Squaremouth listáján a második helyen Botswana áll: egy átlagos, 16 napos út 24 411 dollárba, vagyis nagyjából 7,88 millió forintba kerül. Napi bontásban ez 1526 dollár, azaz mintegy 493 ezer forint. Botswana esetében a pénz nagy része a szafarilogisztikára megy el: az Okavango-delta táborai sokszor csak kisrepülővel érhetők el, a táborok kevés vendéget fogadnak, a csomagokban pedig jellemzően benne van a teljes ellátás, a vezetett vadles, a parkdíj és a személyzet költsége is. Egy friss, 2026-os botswanai szafariár-összefoglaló szerint a deltában a táborok gyakran 500–2000 dollár feletti éjszakánkénti, fejenkénti áron dolgoznak, és ehhez még jönnek a belső repülések.

A harmadik helyen Rwanda szerepel, ahol az átlagos út 24 138 dollárba, vagyis körülbelül 7,79 millió forintba kerül. Érdekesség, hogy napi költségben Rwanda még az Antarktisznál is drágább: az átlagos 15 napos út napi 1609 dollárt, azaz mintegy 520 ezer forintot jelent. A magyarázat részben a hegyi gorillák nyomában szervezett túrákban rejlik: a hivatalos rwandai turisztikai oldal szerint egy gorillakövetési engedély ára 1500 dollár fejenként és naponta, ami a mostani árfolyamon körülbelül 484 ezer forint.

Ezek a világ legdrágább úti céljai 2026-ban: itt a teljes lista

Antarktisz 27 195 dollár, nagyjából 8,78 millió forint;

Botswana 24 411 dollár, körülbelül 7,88 millió forint;

Rwanda 24 138 dollár, mintegy 7,79 millió forint;

Zimbabwe 19 841 dollár, nagyjából 6,41 millió forint;

Tanzánia 19 529 dollár, körülbelül 6,31 millió forint;

Namíbia 18 950 dollár, mintegy 6,12 millió forint;

Kenya 18 425 dollár, nagyjából 5,95 millió forint;

Dél-Afrika 17 849 dollár, körülbelül 5,76 millió forint;

Zambia 17 600 dollár, mintegy 5,68 millió forint;

Grönland pedig 17 570 dollár, vagyis nagyjából 5,67 millió forint.

Hová utaznak a leggazdagabbak?

A lista azt is megmutatja, merre tolódik a prémiumutazások piaca: a leggazdagabb turisták ma már nem feltétlenül aranycsapokat és medencéket keresnek, hanem olyan helyeket, ahová nehéz eljutni, ahol kevés ember jár, és ahol az élmény egyszerinek tűnik.