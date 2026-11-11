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Az egyik gyanúsítottat (k) vezetik a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe 2026. november 11-én. Ezen a napon dönt a bíróság az embercsempészési ügy gyanúsítottjainak letartóztatásáról. A Nemzeti Nyomozó Iroda korábban négy
Gazdaság

Letartóztatták a volt miniszterelnök öccsét, Orbán Áront

Pénzcentrum
2026. november 11. 16:10 2 perc

A bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének és élettársának a letartóztatását üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés, valamint befolyással üzérkedés gyanúja miatt. A vádak szerint egy jövedelmező vízumbiznisz keretében több mint száz vietnámi állampolgár illegális Nyugat-Európába jutását segítették elő.

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A gyanúsítottakat szerda reggel megbilincselve, vezetőszáron vitték a Budai Központi Kerületi Bíróságra. Míg Orbán élettársa a kabátjával takarta el az arcát, a volt miniszterelnök testvére nem próbált elbújni a sajtó munkatársai elől, a kérdésekre azonban nem válaszolt. Az ügyben összesen négy ember érintett, akiket hétfőn fogtak el a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) összehangolt akciójában Budapesten, Fóton és Dunakeszin. A bíróság döntése értelmében a hálózat harmadik tagja bűnügyi felügyelet alá került, a negyedik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet.

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A nyomozás adatai alapján a csoport 2024-ben hónapokon keresztül működtette a hálózatot. Ennek során fejenkénti "toborzási díjért" cserébe közreműködtek a magyar külképviseleteken zajló vízumügyintézésben, hogy a vietnámi állampolgárok Magyarországon keresztül nyugati országokba juthassanak, a bevételen pedig utólag megosztoztak. Az ügyészség a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya, a bizonyítottság esetén kiszabható, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, valamint a gyanúsítottak kiterjedt külföldi kapcsolatrendszere miatt indítványozta a letartóztatást. - írta a Telex.

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A volt miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy valójában ő a célpont, az öccse pedig csupán eszköz a hatóságok kezében.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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