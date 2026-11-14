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Fénykép tehenekről egy réten, az autó ablakán keresztül. szarvasmarha
Világ

Több mint ezer elszabadult szarvasmarha okoz károkat és akadályozza a közlekedést: válsághelyzet kihirdetését kérte Kriva Palanka polgármestere

MTI
2026. november 14. 16:56 2 perc

Harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte az észak-macedóniai Kriva Palanka polgármestere, miután több mint ezer szarvasmarha kóborol szabadon a városban és környékén, jelentős károkat okozva a mezőgazdasági területeken és veszélyeztetve a közlekedést - számolt be róla pénteken a Vesti.mk északmacedón hírportál.

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Szasko Mitovszki polgármester közölte, hogy a válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert a helyi hatóságok nem rendelkeznek elegendő eszközzel és kapacitással az állatok befogásához és elhelyezéséhez. A mintegy 19 ezer lakosú, Bulgária közelében fekvő városban a tehenek rendszeresen megjelennek az utcákon, a parkokban és a lakóházak udvarán. A gazdák szerint az állatok letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, és a közutakon is balesetveszélyt jelentenek.

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Egy helyi gazdálkodó arról számolt be, hogy tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, amivel mintegy 15 ezer eurós kárt okoztak neki. A probléma évek óta fennáll. A polgármester szerint öt évvel ezelőtt még mintegy négyszáz szarvasmarha kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé emelkedett.

Az állatok korábban három gazdához tartoztak, a hatóságok pedig már 2024-ben elrendelték az elkobzásukat, az intézkedést azonban nem sikerült végrehajtani. A polgármester szerint a helyzetet a hatóságok évek óta tartó tétlensége súlyosbította.

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Címlapkép: Getty Images
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