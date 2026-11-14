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Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Tech

Ismét működik a Microsoft Outlook: helyreállt az összes szolgáltatás, ez okozta a bajt

Pénzcentrum/MTI
2026. november 14. 09:10 2 perc

A Microsoft teljes mértékben helyreállította a Teams, az Outlook levelezési rendszer, a Copilot és más applikációk hozzáférését, mind egyéni, mind céges szinten - derült ki az amerikai techvállalat szombati bejelentéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A cég már előző nap bocsánatot kért a több mint 24 órán át tartó fennakadások miatt, a működési zavarokat pedig az infrastruktúra túlterheltségének tulajdonította. A közleményben kiemelték, hogy a zavarokat műszaki hiba, nem pedig kibertámadás vagy a mesterséges intelligencia (MI) esetleges meghibásodása okozta.

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A vállalat történetének egyik legsúlyosabb leállása világszerte fennakadásokat okozott a cégek és a kormányzati szervek kommunikációjában. A vállalat tájékoztatásai alapján a Microsoft 365 azon funkciói váltak elérhetetlenné, amelyek a levelezést és a naptárkezelést biztosító, felhőalapú Exchange Online platformra épülnek, míg a rendszertől független szolgáltatások zavartalanul működtek tovább.

A Microsoft Outlook-leállás rengeteg vállalat, hivatal kommunikációjában kulcsfontosságú a világban, így Magyarországon is, ezért ez a fennakadás közvetve azokat is érinthettek, akik nem is használják ezeket a programokat. Szerencsére a problémák mára elhárultak.

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Címlapkép: Getty Images
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