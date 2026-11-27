Az elmúlt hónapban tovább folytatódott a születések, a halálozások és a házasságkötések számának csökkenése Magyarországon.
Hatalmas NAV razzia veszi kezdetét ma: akár kétmilliós bírságot is kiszabhatnak a revizorok a szabálytalankodókra
Pénteken elindul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idei adventi ellenőrzés-sorozata, amely az év utolsó napjáig tart. A revizorok a karácsonyi vásárokban, piacokon, üzletekben és vendéglátóhelyeken egyaránt megjelenhetnek, de az internetes értékesítők sem maradnak ki az ellenőrzésekből. Idén újdonság, hogy a hatóság munkatársai nemcsak a szabálytalanságokat keresik, hanem az új nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítésében is segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak. Aki azonban elmulasztja a nyugtaadást vagy nem jelenti be az alkalmazottját, komoly büntetésre számíthat.
Megkezdődik az országos karácsonyi ellenőrzés-sorozatát, amely egészen az év végéig tart. A revizorok - új elemként - az ellenőrzések során segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.
A közlemény szerint a revizorok az adventi vásárokban, piacokon, üzletekben és vendéglátóhelyeken is ellenőriznek, de az internetes árusok is számíthatnak a hatóság "figyelmére". Az ellenőrzések célja a költségvetési bevételek, a vásárlók és a tisztességes kereskedők védelme, az illegális termékértékesítéssel szembeni fellépés, illetve segítség a nyugtaadat-szolgáltatásban.
A NAV munkatársai a helyszíni ellenőrzéseken elsősorban a számla- és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, a pénztárgépek szabályszerű használatát és az áruk eredetét vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra, hogy az adventi ellenőrzés-sorozat idén egy speciális elemmel is bővül: a revizorok az ellenőrzések során segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban.
A NAV 2026. december 31-ig az új kötelezettség miatt még nem bírságol, most a felkészülés támogatása a cél. Az érintett vállalkozók egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV eNyugta-oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók segítik az eligazodást.
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Fontosnak nevezték, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásra is vonatkozik a bejelentési kötelezettség: a munkavállalót még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, akkor is, ha csak egyetlen napot dolgozik. Hangsúlyozták: aki elmulasztja a nyugtaadást vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár kétmillió forintos mulasztási bírságra számíthat.
Az igazolatlan eredetű áruk után az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírság szabható ki, amely magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább 500 ezer forint - fűzték hozzá, azzal együtt, hogy ha a bírság megfizetése kétséges, az ellenőröket kísérő végrehajtók akár le is foglalhatják az árukészletet.
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