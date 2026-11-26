A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték.
Hullámvasúton a forint, kell újabb árfolyamválságtól tartani? Így futhat neki a karácsonynak a magyar fizetőeszköz
Komoly hullámvasútra került a forint az elmúlt napokban. Miközben november közepén még 365 forint környékén mozgott az euró árfolyama, néhány nap alatt 374 közelébe emelkedett a jegyzés. A magyar fizetőeszközre egyszerre nehezedett nyomás az Egyesült Államokból érkező kamatvárakozások, a Magyar Nemzeti Bank üzenetei és a nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint azonban a mostani kilengések nem jelentik azt, hogy a forint újabb, tartósan gyenge időszak elé néz. Karácsonyig a 365–375 forint közötti euróárfolyamot tartja reálisnak.
Az elmúlt napok mozgása első látásra nehezen követhető. November 17-én még 364,93 forinton állt az Európai Központi Bank referenciaárfolyama, november 20-án viszont már 373,55 forintot kellett adni egy euróért. A következő napokban ugyan érkezett némi korrekció, november 24-én 369,70 forintig erősödött a magyar fizetőeszköz, szerdán azonban ismét 373 forint fölé emelkedett az euró jegyzése. Csütörtök délelőtt már 371–372 forint környékén járt az árfolyam.
Virovácz Péter szerint a gyengülés mögött több, egymást gyorsan követő folyamat áll. A történet az erős forinttal indult, majd az amerikai jegybank, a Federal Reserve szigorúbb hangvétele került a figyelem középpontjába. A piacon még egy nagyobb, akár 50 bázispontos amerikai kamatemelés lehetősége is felmerült, ami felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, és erősítette a dollárt.
Eközben a magyar oldalon egészen más üzenet érkezett. A Magyar Nemzeti Bank kommunikációjában előtérbe került a későbbi kamatcsökkentés lehetősége, így a befektetők egyszerre szembesültek az amerikai kamatelőny növekedésének és a magyar kamatelőny mérséklődésének esélyével. Ez két irányból is rontotta a forint vonzerejét, különösen azoknak a befektetőknek a szemében, akik a magasabb hazai kamatok miatt tartották a pénzüket forintban.
A helyzetet tovább nehezítette a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvénypiaci bizonytalanság. A kockázatkerülés erősödése miatt a befektetők elkezdték leépíteni korábban nyereséges pozícióikat, köztük a forint melletti befektetéseket is. A magyar deviza így egyszerre kapott ütést a dollár erősödése, a kamatkülönbözet változásával kapcsolatos várakozások és a nemzetközi befektetői hangulat romlása felől.
Az MNB is igyekezett megállítani a zuhanást
A forint gyengülésére a jegybank is reagált. Kurali Zoltán alelnök egyértelműsítette, hogy a kamatcsökkentési ciklus már szeptemberben lezárult, és a legutóbbi napok árfolyammozgásai túlzottak voltak. Ez fontos jelzésnek bizonyult a piac számára, hiszen azt mutatta, hogy az MNB nem közömbös a forint hirtelen gyengülésével szemben, és a monetáris lazítás lehetősége sem jelenti azt, hogy a jegybank lemondana az árfolyam stabilitásának szempontjáról.
A jegybanki kommunikáció mellett a Moody's döntése is kedvező fejlemény volt. A hitelminősítő november 20-án stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását a korábbi negatívról, miközben megerősítette a Baa2 besorolást. A döntés átmenetileg szintén javította a befektetői hangulatot, a forint pedig november 23-án 370 alá is visszaerősödött.
A javulás azonban nem bizonyult tartósnak. A következő napokban ismét erősödött a nemzetközi bizonytalanság, ami megmutatta, hogy a hazai jegybanki üzenetek és a kedvezőbb hitelminősítői megítélés mellett továbbra is a globális piaci folyamatok alakíthatják leginkább a rövid távú árfolyammozgásokat.
Nem olyan sérülékeny már a forint, mint korábban?
Az ING elemzője szerint ugyanakkor érdemes különbséget tenni a mostani kilengések és a korábbi, sokkal hektikusabb időszakok között. A magyar gazdaságpolitikai fordulat, a továbbra is magas reálkamat, a javuló egyensúlyi helyzet és az MNB árfolyamstabilitásra érzékeny monetáris politikája ma már erősebb támaszt jelent a forintnak.
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Novemberben eddig 362,5 és 374 forint között mozgott az euró árfolyama. Ez még a mostani turbulencia mellett is viszonylag szűk sávnak számít azokhoz az időszakokhoz képest, amikor néhány nap alatt 15–20 forinttal is elmozdult az euró jegyzése. Virovácz Péter szerint tehát a jelenlegi környezetben nem feltétlenül kell egy újabb, tartós forintgyengülési hullámtól tartani, még akkor sem, ha a következő hetekben lehetnek gyorsabb árfolyammozgások.
Mennyibe kerülhet az euró karácsony előtt?
A következő hetekben több tényező is meghatározhatja a forint mozgását. A dollár ereje, az amerikai kamatvárakozások, a vámokkal kapcsolatos hírek és az MNB decemberi kommunikációja egyaránt fontos szerepet kaphatnak. A befektetők különösen azt figyelhetik, hogy a jegybank milyen üzeneteket küld a decemberi kamatdöntés előtt, és valóban napirendre kerülhet-e a monetáris politika lazítása.
Virovácz Péter karácsonyig a 365–375 forint közötti euróárfolyamot tartja reálisnak. Ez azt jelenti, hogy a mostanihoz hasonló, 370 forint körüli jegyzések mellett továbbra is elképzelhetők néhány forintos kilengések, de az elemző nem számít arra, hogy rövid idő alatt teljesen új árfolyamszintek alakulnának ki.
A lakosság számára ez a devizaváltás időzítését is más megvilágításba helyezi. Az ING elemzője szerint aki a következő hetekben biztosan euróra lesz szüksége, annak egyre kevésbé érdemes arra építenie, hogy sikerül eltalálnia a tökéletes pillanatot. Néhány forintos árfolyammozgás mellett rendkívül nehéz megmondani, hogy éppen az adott nap vagy a következő hét hozza-e a kedvezőbb váltási lehetőséget.
A forintpiac stabilitásának egyik jele éppen az lehet, ha a háztartásoknak már nem kell folyamatosan azon töprengeniük, hogy ma, holnap vagy egy hét múlva váltsák át a pénzüket. Virovácz Péter várakozása szerint karácsonyig inkább a 365–375 közötti sávon belüli mozgásokra kell felkészülni, nem pedig egy újabb drasztikus árfolyamfordulatra.
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