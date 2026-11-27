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Így érezzük magunkat ma Magyarországon: újra elindult a nagy hazai boldogságkutatás
A mögöttünk álló év szinte folyamatos változásokat hozott: gazdasági fordulatok, új lakhatási lehetőségek, geopolitikai feszültségek, politikai átrendeződés és a mesterséges intelligencia térnyerése egyaránt hatással voltak a mindennapjainkra. A Pénzcentrum immár ötödik alkalommal készíti el hagyományos Boldogságkutatását, hogy kiderüljön, mindezek után hogyan érzik magukat a magyarok 2026 végén, mennyire elégedettek az életükkel, és valóban boldogabbak vagy boldogtalanabbak lettek-e az elmúlt év során.
Négy éve minden év végén arra vállalkozunk, hogy felmérjük, hogyan érzik magukat a magyarok. A Pénzcentrum Boldogságkutatása mára hagyománnyá vált: évről évre több ezer olvasónk mondja el, mennyire elégedett az életével, az egészségével, a munkájával, az anyagi helyzetével és a mindennapjaival. Az így kapott eredmények nemcsak egy pillanatfelvételt adnak az ország hangulatáról, hanem azt is megmutatják, hogyan változik a közérzetünk az évek során.
A 2026-os év azonban sok szempontból kilóg a sorból.
Kevés olyan év volt az elmúlt időszakban, amely ennyi változást, fordulatot és bizonytalanságot hozott volna. Gazdasági, politikai és geopolitikai események egész sora formálta a mindennapjainkat. A lakáspiacot érintő programok és támogatások átalakultak, a pénzügyi környezet jelentős változásokon ment keresztül, a forint erősödése sokak pénztárcájára hatással volt, miközben a világ is folyamatos mozgásban maradt.
Az orosz-ukrán háború továbbra is meghatározó tényező Európában, emellett újabb nemzetközi konfliktusok is megjelentek a világban, amelyek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy milyen gyorsan képes megváltozni a körülöttünk lévő valóság. Eközben a mesterséges intelligencia fejlődése új kérdéseket vetett fel a munkáról, a tanulásról és a jövőről alkotott elképzeléseinkről.
Éppen ezért idén is kíváncsiak vagyunk arra, hogyan élik meg olvasóink ezt az időszakot. Vajon boldogabbnak érzik magukat, mint egy évvel ezelőtt? Elégedettebbek az anyagi helyzetükkel? Javult vagy romlott a közérzetük? Mennyire befolyásolják a hangulatukat a közéleti események? És egyáltalán: milyen érzés ma Magyarországon élni?
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Arra kérünk, szánj néhány percet a kérdőív kitöltésére, és segíts nekünk abban, hogy 2022, 2023, 2024 és 2025 után idén is pontos képet kapjunk a magyarok hangulatáról. Minél többen osztják meg tapasztalataikat, annál pontosabban láthatjuk, hogyan alakult a társadalom közérzete egy olyan év végére, amelyre valószínűleg még hosszú ideig emlékezni fogunk.
A kutatás eredményeit a korábbi évek adataival összevetve részletes elemzésben mutatjuk be. Így közösen kereshetjük a választ arra a kérdésre, amely minden évben ugyanaz, mégis mindig más jelentést hordoz: mennyire boldogok a magyarok?
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