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Botrányos kiskaput tartalmaz az új vagyonadó az MKOE szerint: azonnali elnöki beavatkozást sürgetnek
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint komoly alkotmányossági és jogalkotási problémák vannak a vagyonadóval és az új KATA-törvénnyel. A szervezet ezért beadványokkal fordult a köztársasági elnökhöz, és azt kéri, hogy mérlegelje az előzetes normakontroll lehetőségét vagy a politikai vétót.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) a Sándor-palotához benyújtotta a vagyonadó és az új KATA-törvény súlyos alkotmányossági és jogalkotási hibáit feltáró beadványait. Az Egyesület dr. Baka András köztársasági elnöktől előzetes normakontroll vagy politikai vétó mérlegelését kéri.
A vagyonadó botrányos kiskaput tartalmaz: egyetlen forint saját tőke-különbség akár 1,27 milliárd forintos eltérést okozhat a cég vagyonadó szerinti értékében. A KIVA-ra áttérés és a ki nem fizetett osztalék segítségével milliárdos vállalkozások is a 100 milliós értékhatár alá kerülhetnek. Az akár egynapos első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok további alkotmányossági aggályokat vetnek fel.
Az új KATA két párhuzamos adózási rendszert, önkényes ügyfélkoncentrációs korlátot és aránytalan jogkövetkezményeket tartalmaz.
Az MKOE szerint elfogadhatatlan, hogy a kapkodó törvényalkotás következményeit az adózókkal és könyvelőikkel fizettessék meg. A jogbiztonság nem lehet a költségvetési és politikai határidők áldozata!
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További részletek az egyesületünk honlapján olvashatóak, a beadványok szövegét az MKOE titkárságát megkeresők számára eljuttatjuk.
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