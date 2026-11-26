A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint komoly alkotmányossági és jogalkotási problémák vannak a vagyonadóval és az új KATA-törvénnyel. A szervezet ezért beadványokkal fordult a köztársasági elnökhöz, és azt kéri, hogy mérlegelje az előzetes normakontroll lehetőségét vagy a politikai vétót.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) a Sándor-palotához benyújtotta a vagyonadó és az új KATA-törvény súlyos alkotmányossági és jogalkotási hibáit feltáró beadványait. Az Egyesület dr. Baka András köztársasági elnöktől előzetes normakontroll vagy politikai vétó mérlegelését kéri.

A vagyonadó botrányos kiskaput tartalmaz: egyetlen forint saját tőke-különbség akár 1,27 milliárd forintos eltérést okozhat a cég vagyonadó szerinti értékében. A KIVA-ra áttérés és a ki nem fizetett osztalék segítségével milliárdos vállalkozások is a 100 milliós értékhatár alá kerülhetnek. Az akár egynapos első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok további alkotmányossági aggályokat vetnek fel.

Az új KATA két párhuzamos adózási rendszert, önkényes ügyfélkoncentrációs korlátot és aránytalan jogkövetkezményeket tartalmaz.

Az MKOE szerint elfogadhatatlan, hogy a kapkodó törvényalkotás következményeit az adózókkal és könyvelőikkel fizettessék meg. A jogbiztonság nem lehet a költségvetési és politikai határidők áldozata!

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További részletek az egyesületünk honlapján olvashatóak, a beadványok szövegét az MKOE titkárságát megkeresők számára eljuttatjuk.