Megérkezett Szombathelyre a GYSEV által megrendelt tizenegy új Stadler FLIRT InterCity motorvonat közül az első, amellyel több mint három évtized után újra kifejezetten IC-forgalomra tervezett szerelvények jelennek meg a magyar vasúton – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Lengyelországban összeszerelt, 4-es pályaszámú jármű a napokban kezdi meg a hazai próbafutásokat, és ezzel párhuzamosan a mozdonyvezetők képzése is elindul. A megrendelt flottából eddig négy szerelvény készült el.

A beruházás jelentős hazai ipari hozzáadott értékkel bír, mivel a motorvonatok alumínium kocsiszekrényeit a Stadler mintegy ezer főt foglalkoztató szolnoki gyárában állítják elő. A december 3-án hivatalosan is bemutatkozó szerelvények a Budapest–Sopron és a Budapest–Szombathely vonalon közlekednek majd. Az új járművek a hatósági engedélyezési folyamatok lezárultával, 2027 utolsó negyedévétől fokozatosan állnak utasforgalomba, a teljes flotta pedig várhatóan 2028 nyarára áll össze.

A vasúttársaság az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből finanszírozza a járműbeszerzést, míg a szükséges 50 százalékos önerő fedezetét az ausztriai vasúti beruházások révén biztosítja. Vitézy Dávid ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a beszerzést Lázár János sem tudta leállítani. "A magyar utasok tehát részben éppen annak az osztrák–magyar együttműködésnek köszönhetik az új InterCityket, amelyet az előző kormány minden erejével próbált felszámolni" – fogalmazott a miniszter.

Az új, ötrészes, 160 km/órás sebességre képes motorvonatok kétáramneműek, így a magyar és az osztrák vasúthálózaton egyaránt közlekedhetnek. Az alacsonypadlós, légkondicionált szerelvényeken első- és másodosztályú utasteret, valamint étel- és italautomatákkal felszerelt étkezőzónát is kialakítottak. Az utasok kényelmét korszerű utastájékoztató rendszer, wifi, USB-C-töltők, valamint telefon- és tablettartók szolgálják, a rugalmasan alakítható belső térben pedig a nyári időszakban akár 18 kerékpár is szállítható.