10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás

November közepén már aligha lehet megkerülni a fűtési szezon legfontosabb kérdését, vagyis azt, hogyan lehet úgy melegen tartani az otthonunkat, hogy közben ne szaladjon el a havi rezsiszámla. A hűvösebb reggelek és az egyre hosszabb, hideg esték miatt a legtöbb háztartásban folyamatosan működik a fűtés, sokan pedig csak akkor szembesülnek igazán a költségekkel, amikor megérkezik az első magasabb számla.

Pedig a téli energiafelhasználáson nem kizárólag drága beruházásokkal lehet változtatni. Egy rosszul beállított termosztát, egy levegős radiátor, a nem megfelelően működő fűtési rendszer vagy akár egy rosszul záródó ablak is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szükségesnél több energiát használjunk fel. Ezeket a problémákat sok esetben viszonylag egyszerűen orvosolhatjuk, és nem feltétlenül kell hozzájuk komplett lakásfelújítás.

A szakértők szerint a tudatos fűtésbeállítás, a rendszeres karbantartás és a hőveszteség mérséklése egyaránt segíthet abban, hogy kevesebb energiából érjük el ugyanazt a komfortérzetet. Ráadásul novemberben még nem késő változtatni a megszokott rutinon. A Pénzcentrum összegyűjtött tíz olyan szakértői tanácsot, amelyekkel érdemes már most foglalkozni, mielőtt igazán beköszöntenek a kemény téli fagyok.

1. Már egyetlen fokkal alacsonyabb hőmérséklet is számít

Az egyik legegyszerűbb megtakarítási lehetőség a termosztát megfelelő beállítása. Energetikai szakértői becslések szerint minden egyes Celsius-fokkal magasabb szobahőmérséklet hozzávetőleg 6 százalékkal növelheti a fűtési költségeket. Ez fordítva is igaz, vagyis egyetlen fokkal alacsonyabb beállítással hasonló nagyságrendű megtakarítás érhető el.

Egy 20 fokra fűtött lakáshoz képest a 24 fokos beltéri hőmérséklet akár 24 százalékkal magasabb fűtési költséget is jelenthet. Nappal 20-21, éjszaka pedig 19-20 Celsius-fok megfelelő kiindulópont lehet egy átlagos lakótérben. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek hidegebb lakásban kellene élnie. Egy melegebb pulóver vagy kardigán mellett azonban sokan komfortosan érezhetik magukat valamivel alacsonyabb hőmérsékleten is.

2. Ne fűtsük az üres lakást, használjuk a programozható termosztátot

Sokan megszokásból ugyanazon a hőmérsékleten tartják a lakást egész nap, akkor is, amikor senki nincs otthon. Pedig a programozható termosztát segítségével könnyen igazíthatjuk a fűtést a család napi életritmusához.

Néhány órás távollétnél nem feltétlenül érdemes teljesen lekapcsolni a fűtést. Ha viszont egész nap üres a lakás, akár 4-5 fokkal is alacsonyabb hőmérsékletet állíthatunk be, majd úgy időzíthetjük a rendszert, hogy hazaérkezésünkre ismét kellemes meleg legyen. A szakértői ajánlások szerint érdemes előre beállítani a reggeli, napközbeni és esti hőmérsékletet, így nem fűtjük feleslegesen az ingatlant.

3. Ne minden helyiségben legyen ugyanolyan meleg

A lakás minden pontján azonos hőmérsékletet tartani sokszor felesleges. A hálószobában például nincs feltétlenül szükség akkora melegre, mint a nappaliban, a fürdőszobában pedig érthető módon magasabb hőmérsékletre vágyunk.

A helyiségenkénti szabályozásra a termosztatikus radiátorszelepek adnak lehetőséget. Ezekkel külön-külön állíthatjuk be az egyes szobák hőmérsékletét, így nem kell mindenhol ugyanannyit fűteni. A teljesen elzárt radiátorokkal azonban érdemes óvatosan bánni. A hosszabb ideig fűtetlenül hagyott helyiségek falai és sarkai lehűlhetnek, ami növelheti a páralecsapódás és a penészesedés kockázatát. Érdemes ezért az egész lakást mérsékelten temperálni.

4. Légtelenítsük a radiátorokat

Ha a radiátor egyes részei forrók, máshol viszont hidegek maradnak, könnyen lehet, hogy levegő került a fűtési rendszerbe. Ez akadályozhatja a meleg víz megfelelő áramlását, így a fűtőtest nem tudja leadni a szükséges hőt.

Az energetikai szakértői ajánlások szerint ellenőrizzük a radiátorok egyenletes melegedését, és szükség esetén végezzük el a légtelenítést. A művelet előtt kapcsoljuk ki a fűtést, várjuk meg, amíg leáll a vízáramlás, és mindig tartsuk be a készülék gyártójának előírásait. Ha a probléma a légtelenítés után is fennáll, vagy szokatlan zajokat hallunk a rendszerből, érdemes szerelőt hívni. A kazán nyomását is ellenőrizzük a gyártói előírások szerint.

5. A fűtési rendszer beszabályozása is sokat számíthat

Előfordulhat, hogy a lakás egyik helyisége szinte szaunává változik, miközben a távolabbi szobákban alig érezhető a meleg. Ennek oka nem feltétlenül a kazán teljesítménye, hanem az is lehet, hogy a fűtési rendszerben nem megfelelő a víz eloszlása.

A hidraulikai beszabályozásnak különösen több radiátorral működő rendszereknél van jelentősége. Ha a rendszer nincs megfelelően beállítva, a kazánhoz közelebbi radiátorok a szükségesnél több vizet kaphatnak, a távolabbi fűtőtestekhez viszont kevesebb meleg jut. A beszabályozást érdemes szakemberre bízni. A megfelelően kiegyensúlyozott rendszer hatékonyabban osztja el a hőt, így a komfortérzet javítása mellett az energiafelhasználás is mérsékelhető.

6. Ne maradjon el a kazán karbantartása

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Sokan csak akkor hívnak szerelőt, amikor már meghibásodott a fűtési rendszer. Pedig a rendszeres ellenőrzés nem csupán a biztonság miatt fontos, hanem a hatékony működéshez is hozzájárulhat. A kazánt és a hőtermelő berendezéseket célszerű szakemberrel átvizsgáltatni. Ha klímával is fűtünk, a szűrők tisztításáról és a készülék rendszeres karbantartásáról sem szabad megfeledkezni.

A fűtési rendszerek éves ellenőrzése során a szerelő azt is megvizsgálhatja, hogy a berendezés beállításai megfelelnek-e a hatékony működés feltételeinek. Egy időben elvégzett karbantartás a váratlan meghibásodások kockázatát is mérsékelheti.

7. A kazán előremenő vízhőmérsékletét is érdemes ellenőrizni

Van egy kevésbé ismert beállítás, amelyen szintén sok múlhat. Ez a kazán előremenő fűtővíz-hőmérséklete, amely nem azonos a szobatermosztáton megadott hőfokkal. A szakértői ajánlások szerint sok kondenzációs kombi kazánnál a gyári beállítás 75-80 Celsius-fok körüli, miközben bizonyos épületekben 60-65 fokos előremenő hőmérséklet is elegendő lehet. Az alacsonyabb beállítás segítheti a kondenzációs üzemet, és hatékonyabbá teheti a kazán működését.

A pontos érték azonban függ a készülék típusától, a radiátorok méretétől, az épület szigetelésétől és a fűtési rendszer kialakításától. Ezért csak a használati útmutató és a szakember ajánlásának megfelelően változtassunk rajta. Tárolós melegvíz-rendszereknél különösen fontos a megfelelő hőmérséklet és a legionella elleni védelem, így ott ne kísérletezzünk önállóan a beállításokkal.

8. Keressük meg, hol szökik el a meleg

A rosszul záródó ablakok és ajtók észrevétlenül is komoly hőveszteséget okozhatnak. A falak, a padlásfödém és a tető szigetelése szintén meghatározza, mennyire tartja a meleget az ingatlan. Egy egyszerű próbát otthon is elvégezhetünk. Csukjunk egy papírlapot az ablakba, és próbáljuk meg kihúzni. Ha különösebb ellenállás nélkül sikerül, akkor a tömítés nem feltétlenül megfelelő, és a meleg levegő is távozhat a réseken.

Kisebb hézagoknál ablaktömítő szalaggal is javíthatunk a helyzeten, nagyobb felújítás előtt viszont érdemes energetikai szakemberrel felmérni, hol a legjelentősebb a hőveszteség. Családi házaknál különösen fontos lehet a padlásfödém szigetelése, amely sok esetben egyszerűbben kivitelezhető, mint a teljes homlokzat korszerűsítése.

9. Szellőztessünk röviden, de intenzíven

A téli hónapokban sokan azért nem nyitnak ablakot, mert attól tartanak, hogy kiengedik a megtermelt meleget. A folyamatosan bukóra nyitott ablak azonban nem feltétlenül jó megoldás, hiszen így hosszabb időn keresztül hűlhet a lakás. A szakértői ajánlások szerint november és március között érdemes rendszeresen, rövid ideig, intenzíven szellőztetni. Egyes útmutatók 4-6 perces szellőztetési időt javasolnak, amely megfelelő légcserét biztosíthat anélkül, hogy a falak és a bútorok jelentősen lehűlnének.

A megfelelő légcsere nemcsak az otthoni levegő minősége miatt fontos, hanem a magas páratartalom és a penészesedés megelőzésében is szerepet játszik. Arra is figyelni kell, hogy a nyílászárók tömítésekor ne zárjuk el a szükséges szellőzőnyílásokat, különösen olyan otthonokban, ahol a tüzelőberendezés a helyiség levegőjét használja.

10. Ne takarjuk el a radiátort

Lehet, hogy esztétikailag jól mutat egy hosszú függöny, a radiátor elé tolt kanapé vagy a fűtőtestre terített ruha, energetikai szempontból azonban egyik sem szerencsés. A bútorok, függönyök és ruhaszárítók akadályozhatják a meleg levegő megfelelő áramlását. Emiatt a fűtőtest nem tudja olyan hatékonyan átadni a hőt a helyiségnek.

Érdemes tehát szabadon hagyni a radiátorok környékét, és arra is ügyelni, hogy a függöny ne lógjon a fűtőtest elé. Az egyszerű változtatás nem kerül pénzbe, de segíthet abban, hogy a fűtési rendszer hatékonyabban működjön.

A szakértői tanácsokból látszik, hogy a rezsicsökkentés nem feltétlenül a fűtés visszafogását vagy a komfort feladását jelenti. Sokszor a megfelelő beállítások, a karbantartás és az épület hőveszteségének mérséklése hozhatja a legkézzelfoghatóbb eredményt. A nagyobb korszerűsítéseknél viszont nem érdemes találomra dönteni, mert minden ingatlan más, és ami az egyik háznál megtérülő beruházás, az a másiknál akár pénzkidobás is lehet.