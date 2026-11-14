Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni

A magyar munkaerőpiac jelenlegi állapota egyre több munkavállaló számára teszi bizonytalanná és hosszadalmassá az elhelyezkedést: miközben bizonyos területeken továbbra is nehéz megfelelő szakembereket találni, más munkakörökben egyre élesebb verseny alakult ki a meghirdetett pozíciókért. A gazdasági lassulás, a demográfiai változások, a mesterséges intelligencia térnyerése és az automatizáció egyaránt átformálják a foglalkoztatást, miközben a korábban biztosnak hitt szakmai tapasztalat és végzettség sem feltétlenül jelent már garanciát a gyors elhelyezkedésre. Három HR-szakember segítségével jártuk körbe, milyen folyamatok alakítják jelenleg a hazai munkaerőpiacot, hogy milyen lépéseket érdemes tenniük azoknak, akik elveszítették az állásukat, illetve hogy milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a magyar munkaerőpiac ismét kedvezőbb pályára álljon.

A magyar munkaerőpiac az elmúlt évtizedek egyik legösszetettebb átalakulásán megy keresztül. Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, hogy korábban elsősorban a gazdasági növekedés, a beruházások és a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és hiánya határozta meg a foglalkoztatást. A mostani folyamatokat viszont számos olyan tényező irányítja, amelyekre nincsenek egyszerű megoldások, és amelyek alapvetően írják át a hazai és nemzetközi munkaerőpiacot: ilyen tényezők a klímaváltozás, a gazdasági bizonytalanság tartóssá válása, a mesterséges intelligencia és az automatizáció térnyerése, a demográfiai változás és a nemzetközi munkaerőpiaci verseny.

Szerinte a magyar munkaerőpiac legnagyobb paradoxona, hogy miközben demográfiai okokból egyre kevesebb munkavállaló áll rendelkezésre, a technológiai és gazdasági változások miatt egyre több ember számára válhat nehezebbé az elhelyezkedés.

Ezért a következő évek legfontosabb feladata nem egyszerűen a munkahelyteremtés lesz, hanem a meglévő munkaerő képzése, átképzése és alkalmazkodóképességének fejlesztése. A versenyképességünk egyre inkább azon múlik majd, hogy képesek vagyunk-e az embereket felkészíteni azokra a munkakörökre, amelyekre a jövő gazdaságának valóban szüksége lesz

– jegyezte meg.

Major Gábor, a Prohuman Group stratégiai igazgatója is azt hangsúlyozta, hogy jelenleg a hazai munkaerőpiacot a tökéletes vihar fenyegeti, és egyszerre több, egymást erősítő változás is zajlik. Az egyik legfontosabb ezek közül szerinte, hogy Magyarországon lényegében elfogyott a korábbi évtized nagy munkaerő-tartaléka: a munkaképes korú népesség – demográfiai okokból – gyorsuló tempóban évi körülbelül 80 000 emberrel csökken.

Hozzátette, hogy mindezzel párhuzamosan a gazdaság évek óta gyengén teljesít, ezért a vállalatok sokkal óvatosabban vesznek fel új munkatársakat.

Az igazi probléma illeszkedési: vannak inaktív és vannak betöltetlen állások is, de jellemzően nem ugyanott, nem ugyanazzal a tudással és nem ugyanazon a bérszinten. Ezért van egyszerre jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány

– erősítette meg a korábbi megállapítást az igazgató.

Nógrádi József szerint különösen fontos adat, hogy a nyilvántartott álláskeresők több mint 60%-a legfeljebb általános iskolai vagy szakiskolai, szakmunkásképző végzettséggel rendelkezik, amiből arra lehet következtetni, hogy a gazdasági lassulás, az ipari termelés visszaesése és az automatizáció sok olyan munkakört érint, amelyekben ezek az emberek korábban el tudtak helyezkedni. A másik veszélyeztetett csoportként pedig a 45 év felettieket említette, mivel számukra az elhelyezkedés sok esetben hosszabb folyamat, különösen akkor, ha korábbi szakmájuk iránt csökken a kereslet.

Majos Gábor is rendkívülinek nevezte az AI és az automatizáció hatását, ugyanakkor szerinte azt nehéz megmondani, hogy milyen munkakörökben és milyen távon fejti ki hatását. Ugyan ez a hatás jelenleg elsősorban az adminisztratív, junior és tranzakciós fehérgalléros munkákat érinti, de Major Gábor szerint minden cégnek és munkavállalónak fel kell készülni arra, hogy ember-gép folyamatokat kell tervezni, menedzselni és működtetni, hiszen a jövőben szerinte egyértelműen az ilyen környezetben dolgozni tudó emberek értékelődnek fel, sőt, ha még jobban begyorsul az automatizáció és AI, akkor egyenesen ez lesz a munkaképesség kulcsa.

Nógrádi József is azt gondolja, hogy a következő évek egyik legfontosabb munkaerőpiaci kompetenciája a mesterséges intelligencia értő használata lesz. Az AI-készségeket igénylő pozíciókban már most magasabb bér mutatható ki a hasonló, ilyen készségeket nem igénylő munkakörökhöz képest, ugyanakkor szerinte fontos hangsúlyozni, hogy önmagában az AI-eszközök használata még nem elegendő, a versenyelőnyt az jelenti majd, ha ezt a szakmai tudást képesek lesznek a munkavállalók ötvözni a technológia nyújtotta lehetőségekkel. Emellett a kritikus és analitikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, az együttműködés, a kommunikáció és az alkalmazkodóképesség és a folyamatos tanulás képessége is rendkívül felértékelődik.

A felsőfokú végzettség már nem feltétlenül elég

Nógrádi József szerint a munkaerőpiac egyre jobban differenciálódik, és a fehérgalléros munkaerőpiacon jelentős változásokat látnak: a diplomás regisztrált álláskeresők száma egyetlen év alatt közel 20%-kal emelkedett, ami egyértelműen jelzi, hogy a felsőfokú végzettség önmagában már nem jelent automatikus munkaerőpiaci biztonságot.

Göndöcs Viktor, a Prohuman Zrt. vezérigazgatója is hangsúlyozta, hogy már most is látni a különbséget a fehér- és kékgalléros pozíciók között a felvételt tekintve, ugyanis míg az általános adminisztratív, junior, HR-, marketing- vagy bizonyos irodai pozíciókra sokkal több a jelentkező és a vállalatok válogatósabbak, jó szakmunkásból, karbantartóból, villanyszerelőből, CNC-sből, technikusból vagy bizonyos logisztikai munkakörökben dolgozókból továbbra is nehéz megfelelő embert találni.

A vezérigazgató viszont megjegyezte, hogy a rendelkezésre álló munkaerő nem azonos a ténylegesen mozgósítható termelékeny kapacitással. Mint mondta, lehetséges, hogy egy térségben sok az álláskereső, miközben az adott vállalat továbbra sem talál megfelelő embert, mert a jelentkezők nem rendelkeznek a szükséges tudással, végzettséggel, nem megfelelő számukra a munkaszervezés, a munkavégzés helye, vagy a bérezéssel kapcsolatban nincs egyezés a felek között.

Így lehetnének vonzóbbak a kékgalléros pozíciók

Kérdésünkre, hogy a kékgalléros pozíciókat hogyan lehet vonzóbbá tenni Nógrádi József elmondta, hogy ezekben a munkakörökben még mindig a bér az egyik legfontosabb vonzerő. A dolgozók megtartása miatt ezen a területen még mindig magas a bérverseny, emellett azt is látják, hogy a munkavállalók egyre tudatosabban mérlegelik, milyen feltételek mellett vállalnak munkát.

A fizetés mellett az egyik legfontosabb tényező a munkarend: egy egyműszakos, kiszámítható munkahely sok esetben vonzóbb lehet még alacsonyabb bér mellett is. A másik meghatározó szempont a munkahely távolsága, ezért a szervezett céges buszjáratok, az utazási támogatás vagy a lakóhelyhez közeli munkavégzés komoly versenyelőnyt jelenthet.

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Természetesen a kiegészítő juttatások is fontosak, legyen szó cafeteriáról, teljesítménybónuszról, egészségügyi szolgáltatásokról vagy egyéb támogatásokról, de ezek azonban önmagukban nem képesek ellensúlyozni az alacsony alapbért vagy a kedvezőtlen munkakörülményeket.

Nógrádi József kiemelte, hogy egyre fontosabb a kiszámíthatóság és a munkavállaló megbecsülése: egy olyan munkahely, ahol előre tervezhető a beosztás, megfelelőek a munkakörülmények, tisztességes a vezetői bánásmód, és van lehetőség a szakmai fejlődésre, hosszabb távon is vonzó lehet.

Göndöcs Viktor is arra mutatott rá, hogy nagyon fontos az átlátható és kiszámítható csomag, emellett szerinte sok múlik a közvetlen vezetőn, a munkakörülményeken, a fejlődési és előrelépési lehetőségeken, és azon is, mennyire gyors a kiválasztás: betanított munkáknál már egy egy-két hetes döntési folyamat alatt is jelentős lehet a lemorzsolódás.

Az álláskeresés ma seniorként sem egyszerű

A KSH legfrissebb adatai szerint jelenleg a munkakeresés átlagos időtartama 11,6 hónap, a több mint egy éve munkát keresők aránya pedig 32,5%. Göndöcs Viktor szerint azonban ez az országos átlag megtévesztően magas, hiszen nagyon eltérő élethelyzeteket mos össze. Kifejtette, hogy míg egy keresett szakmával rendelkező kékgalléros a megfelelő régióban akár néhány hét alatt is találhat munkát, addig a fehérgalléros területeken érdemes inkább hónapokban gondolkodni, ugyanakkor Nógrádi József szerint a fehérgallérosok közt a megfelelő tapasztalattal rendelkező gépész-, villamos- és mechatronikai mérnökök, energetikai és automatizálási szakemberek, valamint az AI-hoz kapcsolódó speciális tudással rendelkezők továbbra is kedvező helyzetben lehetnek. A vezetői pozíciók esetében ugyanakkor lényegesen hosszabb lehet az álláskeresés, akár fél-egy éves vagy ennél hosszabb keresés sem feltétlenül rendkívüli.

Utóbbival kapcsolatban Göndöcs Viktor megjegyezte, hogy ez ma már nem kirívó jelenség: a gyenge beruházási környezet, az ipari vállalatok racionalizálása és a szervezetek laposítása miatt több tapasztalt közép- és felsővezető került egyszerre a piacra, miközben kevesebb új vezetői pozíció nyílik. Hozzátette, hogy különösen nehéz helyzet alakulhat ki azoknál, akik 20-25 év alatt nagyon magas bérszintre és szűk vezetői specializációra jutottak: ők szakmailag erősek, de kevés olyan állás van, amely egyszerre illeszkedik a tapasztalatukhoz, a korábbi felelősségi szintjükhöz és a fizetési elvárásaikhoz.

Nógrádi József is megerősítette, hogy a húsz-huszonöt éves szakmai tapasztalat vagy a korábbi felsővezetői pozíció sem jelent garanciát arra, hogy valaki rövid időn belül újra el tudjon helyezkedni, sőt, sokan végül kénytelenek alacsonyabb pozícióban vagy teljesen más munkakörben elhelyezkedni. Az okokat részletezve az igazgatója megjegyezte, hogy egyrészt a gazdasági bizonytalanság miatt a vállalatok óvatosabbak a vezetői pozíciók betöltésével, másrészt a vezetői munkakörök követelményei is változtak, emellett pedig jelen vannak az életkorral kapcsolatos előítéletek is.

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Ezt tehetik azok, akik elveszítették a munkájukat

Göndöcs Viktor először is hangsúlyozta, hogy ha valaki elveszítette a munkáját, az ne abból induljon ki, hogy néhány hét alatt feltétlenül ugyanolyan állást fog találni, mint amilyet elveszített. Azt is tanácsolta, hogy az álláskeresés során ne egyetlen pozíciótípust vagy állásportált figyeljenek a munkakeresők, hanem párhuzamosan használják a szakmai kapcsolataikat, a közvetítőket és a közvetlen vállalati jelentkezést is.

Nógrádi József szerint egy munkahely elvesztése után az egyik legfontosabb feladat, hogy tudatosan és szervezetten kezdjünk el új állást keresni. Javaslata szerint már az álláskeresés kezdetén érdemes felvenni a kapcsolatot professzionális HR-szolgáltatókkal, recruiterekkel és fejvadászokkal, ezek a szakemberek ugyanis nemcsak az aktuális álláslehetőségeket ismerik, hanem sok esetben olyan információkkal is rendelkeznek a munkaerőpiacról, amelyekhez egy álláskereső nehezebben jut hozzá.

Az álláskeresés ne merüljön ki az önéletrajzok tömeges elküldésében. Ma már nem feltétlenül az talál leggyorsabban munkát, aki a legtöbb helyre jelentkezik, hanem az, aki pontosan tudja, milyen értéket képvisel, és ezt megfelelően tudja bemutatni a munkáltatóknak

– emelte ki.

Göndöcs Viktor szerint fontos az is, hogy néhány hónap után ne egyszerűen ugyanazt a keresést folytassák tovább az álláskeresők, hanem vizsgálják felül a földrajzi, bér- és munkaköri elvárásaikat, és azt is, hogy egy rövid, célzott képzéssel nem tudnák-e érdemben kiszélesíteni az előttük álló lehetőségeket. Nógrádi József és Göndöcs Viktor is hangsúlyozta ugyanis, hogy a mai piacon hatalmas értéke van a rugalmasságnak, így érdemes végiggondolni, hogy az eddigi munkakör valójában milyen feladatokból állt, ezekhez milyen készségek voltak szükségesek, és ebből mi vihető át más iparágba vagy más munkakörbe.

A munkakör vagy a végzettség ugyanis csak részben írja le valakinek a tényleges képességeit, sokszor éppen az átvihető készségek felismerése nyit meg olyan lehetőségeket, amelyek első pillantásra nem tűnnének kézenfekvőnek

– mutatott rá Göndöcs Viktor.

Azzal kapcsolatban is megnyugtató választ adott, hogy sok esetben nem teljes pályaváltásra van szükség, hanem néhány hiányzó kompetencia célzott fejlesztésére vagy pótlására: egy rövid technikai, digitális, nyelvi vagy akár vezetői képzés jelentősen kibővítheti azoknak a pozícióknak a körét, amelyekre valaki reálisan pályázhat.

Elengedhetetlen nevezte továbbá az aktivitás és a tanulás fenntartását: egy átmeneti állás vagy egy jól megválasztott képzés szerinte sok esetben jobb ugródeszka, mint hónapokon át a tökéletes következő pozícióra várni, így a vezérigazgató szerint érdemes lehet elfogadni részmunkaidőt, határozott idejű foglalkoztatást vagy munkaerő-kölcsönzésen keresztüli lehetőséget is. Mint kiemelte, hogy munkaerőpiacra való visszatérésnek nem csupán egyetlen útja van.

Ekkor fordulhat kedvezőbb irányba a munkaerőpiac

Major Gábor kiemelte, hogy a munkaerőpiac a gazdaság egyik kulcseleme, és a hatékony gazdaságnak rendkívül fontos része a képzett és rendelkezésre álló munkaerő. Mint mondta, az ideális munkaerőpiacon mindenki pontosan azt a munkát végzi, amihez tökéletesen illeszkedik, és még motivált is benne, és ha ehhez közelíteni akarunk, akkor a legfontosabb, hogy objektív, lehetőleg adat alapú döntéseket hozzunk vállalati, egyéni és állami szinten is.

Hozzátette, hogy a szakmában egyetértés van abban, hogy egy sztenderd kompetencia keretrendszer tudja megteremteni a közös nyelvet a munkaadók, munkavállalók, képző intézmények és az állam között. Ennek segítségével lehet a legjobban illeszkedő embert felvenni, képzést kiválasztani vagy állami, régiós vállalati szinten tartósan munkaerőt tervezni. Vannak vállalatok, akik elindultak ebbe az irányba, de Major Gábor szerint minél magasabb szinten rögzítjük a sztenderdeket, annál jobb döntéseket lehet hozni.

Rámutatott arra is, hogy a felnőttképzés fejlesztésében van a legtöbb hatékonysági tartalék. Elismerte, hogy társadalmilag fontos feladat, hogy a körülbelül 300 000 tartós munkanélkülit bevezessük a munka világába, de ehhez szerinte sok éves, évtizedes kitartó szociális beavatkozás kell.

Sokkal gyorsabb és jelentősebb direkt gazdasági hatása lenne annak, ha a 4,8 millió ma is dolgozó emberből mindenki tudna egyet előre lépni tudásszintben, hiszen jelenleg az unió 27 országából Magyarország utolsó helyen áll képzési hajlandóságban. Ehhez a felnőttképzés kereteit, finanszírozását, kínálatát, intézményrendszerét jelentősen át kell alakítani – és úgy látjuk, erre most van komoly szándék

– fejtette ki az igazgató, aki szerint a célzott, a valós vállalati igényekhez kötött átképzési és továbbképzési programok mellett erre lenne szükség.

Major Gábor szerint érdemes lenne erősebben támogatni a földrajzi mobilitást is, például az ingázást, a munkásszállást vagy adott esetben a költözést, valamint fontos lenne az is, hogy a szakképzés, a felnőttképzés és a vállalatok között gyorsabb legyen a visszacsatolás: ne évekkel később reagáljon a képzési rendszer arra, hogy bizonyos szakmákból hiány alakult ki. Emellett érdemes az igazgató szerint fel kellene mérniük azt is, hogy mely feladatok automatizálhatók, melyek alakulnak át, milyen új kompetenciákra lesz szükség, és a jelenlegi munkatársak közül kik fejleszthetők ezekre a szerepekre.

Nógrádi József arra mutatott rá, hogy a magyar munkaerőpiac problémáit már nem lehet kizárólag új beruházásokkal vagy a gazdasági növekedés beindításával megoldani, ennél jóval átfogóbb változásokra lenne szükség, mind a foglalkoztatáspolitikában, mind a gazdaságfejlesztésben.

Szerinte az első és talán leggyorsabban mozgósítható tartalék a részmunkaidős foglalkoztatásban van, de az idősebb munkavállalók foglalkoztatása és képzése is fontos lenne. Emellett az igazgató szerint szükség lenne országos digitális felzárkóztatási és átképzési programokra, regionális gazdasági ökoszisztémák kialakítására, a vállalati támogatási rendszer átalakítása és a magyar tulajdonú vállalatok nemzetközi terjeszkedésére is.

Ami pedig a munkaerőpiaci fordulat időpontját illeti, Nógrádi József nem vár gyors és minden ágazatra kiterjedő javulást. Ehhez szerinte először a vállalati megrendeléseknek, a beruházási aktivitásnak és a belső fogyasztásnak kellene tartósan erősödnie, de az európai ipar, különösen a német gazdaság teljesítménye is meghatározó a magyar foglalkoztatás szempontjából.

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