A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta. Végül az utóbbi mellett döntöttek, így az irányadó ráta továbbra is 5,50 százalék. Varga Mihály a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar gazdaság növekedése megfelel a várakozásoknak, a költségvetési terveket pedig kedvezően fogadták a befektetők. A húszezer forintos bankjegyek esetleges lecseréléséről is kérdezték, erre azonban egyelőre nincs kormányzati kezdeményezés.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden változatlanul hagyta az alapkamatot, amely így továbbra is 5,50 százalékon áll. A jegybank az egynapos betéti kamatot 4,50 százalékon, az egynapos hitelkamatot pedig 6,50 százalékon tartotta.

A döntés érdekessége, hogy a tanács ülésén nemcsak a kamattartás, hanem a kamatcsökkentés lehetőségéről is tárgyaltak. Varga Mihály újságírói kérdésre megerősítette, hogy két javaslat volt az asztalon, az egyik a kamat változatlanul hagyását, a másik a mérséklését indítványozta.

A kamatdöntés tehát nem volt egyhangú, de a többség végül az óvatosabb monetáris politika mellett foglalt állást. A nyári három kamatcsökkentés után ez már a harmadik egymást követő ülés volt, amelyen nem változtattak az irányadó rátán.

Decemberben újra napirendre kerülhet a kamatcsökkentés

A jegybankelnök szerint a hazai kockázati megítélés kedvezőbbé vált, és a pénzpiaci hozamok is stabilak maradtak. Ebben szerepet játszott a 2027-es költségvetés piaci fogadtatása, valamint az is, hogy a középtávú gazdaságpolitikai tervekben megjelent az euró bevezetésére vonatkozó kormányzati elköteleződés.

A kedvezőbb hazai környezet ellenére a nemzetközi folyamatok továbbra is óvatosságra intik a jegybankot. Az energiaárak magas szintje és ingadozása, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a nemzetközi kötvénypiaci hozamok alakulása egyaránt befolyásolja a monetáris politika mozgásterét.

Varga Mihály szerint az amerikai és az európai piacon is felerősödtek az inflációs kockázatok, a befektetők pedig további kamatemeléseket is áraznak az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről. A régióban sem egységes a kamatpolitika, a cseh jegybank például novemberben emelésről döntött, míg a lengyel és a román jegybank változatlanul hagyta az irányadó rátát.

A következő fontos mérföldkő a decemberi Inflációs jelentés lesz. A jegybank ennek alapján értékeli majd, hogy a kedvezőbb hazai kockázati megítélés és a külső környezet változása mennyiben teremt lehetőséget a kamatcsökkentésre.

Újra emelkedhet az infláció, több kormányzati intézkedés is drágulást hozhat

Októberben a magyar infláció 2 százalékra emelkedett, a maginfláció pedig 2,1 százalékot tett ki. Varga Mihály szerint ezek az értékek összhangban vannak a jegybank korábbi előrejelzésével, a következő hónapokban azonban ismét gyorsulhat a pénzromlás.

A drágulás egyik fontos tényezője az üzemanyagok árának emelkedése volt. A jegybank emellett több olyan kormányzati intézkedést is felsorolt, amelyek a következő időszakban növelhetik az inflációt.

Ezek között szerepel az árréskorlátozások kivezetése, a dohánytermékek és az égetett szeszek jövedéki adójának emelése, a kiskereskedelmi különadó, a népegészségügyi termékadó növelése, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték módosítása. A költségvetési kiadások visszafogása ugyanakkor mérséklő hatást gyakorolhat az árakra. A gazdaságpolitikai intézkedések teljes inflációs hatását a jegybank a decemberi Inflációs jelentésben mutatja majd be részletesebben.

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1,5 százalékkal nőtt a magyar gazdaság

A sajtótájékoztatón a gazdasági növekedés is szóba került. Varga Mihály ismertetése szerint a magyar GDP 2026 harmadik negyedévében éves összevetésben 1,5 százalékkal bővült.

A növekedéshez elsősorban az ipar járult hozzá, a szolgáltatások teljesítménye szintén támogatta a gazdaságot, a mezőgazdaság viszont jelentősen fékezte a bővülést. A jegybankelnök szerint az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben is növekedett, a gazdasági folyamatok pedig összességében megfelelnek az MNB korábbi várakozásainak.

A forint az év elejéhez képest továbbra is érdemben erősebb pozícióban van, a korábbi időszakra jellemző jelentős árfolyam-ingadozás pedig az utóbbi hetekben mérséklődött. A hitelminősítők következő felülvizsgálatai november végén és december elején érkezhetnek. Varga Mihály szerint a jegybank már kedvező hangvételű egyeztetéseket folytatott a hitelminősítőkkel a monetáris politikáról.

Lecserélhetik a húszezer forintos bankjegyeket?

A sajtótájékoztatón a húszezer forintos bankjegyek esetleges lecseréléséről is kérdezték a jegybankelnököt. A felvetés annak kapcsán került elő, hogy a nagy címletű készpénz szerepe a korrupciós ügyek feltárásában is szóba került. Varga Mihály elmondta, hogy a bankjegyek cseréje egyébként is folyamatos feladat, hiszen a megsérült, elhasználódott fizetőeszközöket időről időre ki kell vonni a forgalomból.

A jegybank korábban már megvizsgálta, milyen következményekkel járna a nagy címletű bankjegyek esetleges lecserélése. Erről Varga Mihály még nyáron levelet is küldött a Pénzügyminisztériumnak. A kormány azonban egyelőre nem kereste meg az MNB-t ilyen kezdeményezéssel. Vagyis jelenleg nincs olyan hivatalos döntés vagy kormányzati kérés, amely a húszezer forintos bankjegyek lecserélését indítaná el.

Varga Mihály szerint a hazai kockázati megítélés stabilizálódásához hozzájárult a 2027-es költségvetési terv kedvező piaci fogadtatása, valamint az euróbevezetés irányába tett kormányzati vállalás. A jegybank számára ez nagyobb mozgásteret teremthet, de a nemzetközi bizonytalanság továbbra is meghatározza a döntéseket.

A kamatcsökkentés lehetősége tehát már a Monetáris Tanácson belül is felmerült, a novemberi ülésen azonban még a kivárás mellett döntöttek. A következő hónap inflációs adatai és a decemberi jegybanki előrejelzés mutathatják meg, hogy mikor jöhet el a következő kamatvágás ideje.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA