Az Európai Unió 2040-re csaknem megduplázná a villamos energia részesedését az energiafelhasználásban. Az Európai Bizottság szerint az átállás jelentős megtakarítást hozhat a háztartásoknak és a gazdaságnak, Magyarországon azonban az áramárak, a hálózat fejlesztési igénye és az épületek energiahatékonysága komoly kihívást jelent. A most zárult törökországi COP31 klímacsúcson nem véletlenül került előtérbe a villamos energia szerepének növelése az energiafelhasználásban, amely érinti a magyar fogyasztókat és vállalkozásokat is.

Európa energiaellátása alapvetően alakulhat át a következő másfél évtizedben. Az Európai Bizottság célja, hogy az iparban, a közlekedésben és az épületek energiaellátásában egyre nagyobb szerepet kapjon a villamos energia, miközben fokozatosan csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása. A változás a háztartások számára elsősorban a fűtési rendszerek, az elektromos autók és az energiaköltségek területén válhat érzékelhetővé.

A Bizottság 2026. július 17-én bemutatott villamosítási cselekvési terve szerint a villamos energia részesedése az Európai Unió végső energiafelhasználásában a jelenlegi mintegy 23 százalékról 2040-re 46 százalékra emelkedhet. A tervezet célja, hogy Európa a világ első, széles körben villamosított kontinensévé váljon. A kapcsolódó dokumentumot az Európai Régiók Bizottságának (CoR) COP31-en jelen lévő sajtómunkatársa juttatta el a Pénzcentrum szerkesztőségéhez. A júliusban ismertetett uniós elképzelések a november 9. és 20. között, a törökországi Antalyában megrendezett ENSZ-klímakonferencia kapcsán ismét aktualitást kaptak, mivel a villamosítás felgyorsítása a nemzetközi tárgyalások egyik fontos témáját jelentette.

Évente 260 milliárd eurót takaríthatna meg Európa

Az Európai Bizottság számításai szerint az elektromos energia használatának növelésére vonatkozó célok elérése 2040-re évente akár 260 milliárd euróval csökkenthetné az Európai Unió fosszilisenergia-importjának költségét. Ez a szakemberek szerint környezetvédelmi, gazdasági és energiabiztonsági kérdés, hiszen a kisebb importfüggőség mérsékelheti a nemzetközi energiapiaci ármozgásoknak és a geopolitikai konfliktusoknak való kitettséget.

A Bizottság több olyan területet nevezett meg, ahol a technológiaváltás közvetlen megtakarítást eredményezhet:

az elektromos autók használati költsége akár 78 százalékkal alacsonyabb lehet egy hasonló, fosszilis üzemanyaggal működő személyautóénál;

a gázkazánok hőszivattyúra cserélése az átlagos uniós háztartás fűtési számláját akár 60 százalékkal csökkentheti;

az intelligens fogyasztásmérők és a rugalmas energiafelhasználás segíthetik a fogyasztókat abban, hogy kedvezőbb időszakokra időzítsék áramfogyasztásukat.

A tényleges költségeket azonban az energiaárak, az épületek műszaki állapota, a beruházások ára és a fogyasztási szokások befolyásolják. És ez újabb kérdéseket vet fel.

Magyarországon komoly kihívás az áram ára

Az energiaátállás magyarországi lehetőségeit jól mutatják az Európai Unió Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségének (ACER) Eurostat-adatokon alapuló számításai. Ezek szerint 2024-ben Magyarország végső energiafelhasználásának 21,73 százalékát fedezte villamos energia, szemben a 23,45 százalékos uniós átlaggal. A magyar arány 2019-ben még 19,25 százalék volt, tehát az elmúlt években láthatóan előrelépés történt, de hazánk továbbra is az uniós átlag alatt áll.

A villamosítás felgyorsításának ugyanakkor jelentős gazdasági akadályai vannak. Az Európai Bizottság 2026-os Magyarországról szóló országjelentése szerint a magyar ipari és egyéb, lakossági árszabályozáson kívüli fogyasztók villamosenergia-ára 2025 első felében 74 százalékkal volt magasabb az uniós átlagnál.

A jelentés rámutat, hogy Magyarországon az egységnyi hozzáadott érték előállításához felhasznált energia mennyisége mintegy 70 százalékkal haladja meg az uniós átlagot. A magas energiaintenzitás és a vállalkozásokat terhelő villamosenergia-költségek együttesen rontják a gazdaság versenyképességét. Ami kiemelt kérdés olyankor, amikor az Európai Unió éppen az ipari termelés szélesebb körű villamosítását ösztönözné. A magyar vállalkozások számára ugyanis az átállás többek között új technológiák beszerzését, illetve megfelelő áron elérhető és kiszámítható villamosenergia-ellátást feltételez.

Átalakulhat a magyar otthonok fűtése

A villamosítás egyik legfontosabb területe az épületek fűtése. Magyarországon ez többszörösen érzékeny kérdés, mivel a lakóépületek energiahatékonysága uniós összehasonlításban kedvezőtlen. Az Európai Bizottság korábbi országjelentése szerint a magyar lakóépületek energiaintenzitása 2023-ban az ötödik legmagasabb volt az Európai Unióban. A lakossági szektor a teljes végső energiafelhasználás 29 százalékát adta, energiaigényének 47 százalékát pedig földgáz fedezte.

A hőszivattyúk elterjedése ezért hosszabb távon jó eséllyel csökkenthetné a földgázfelhasználást, ugyanakkor az épületek megfelelő hőszigetelése és a fűtési rendszerek korszerűsítése nélkül az átállás nem feltétlenül eredményezne jelentős megtakarítást. A magyar háztartások esetében ráadásul a rezsicsökkentett energiaárak is befolyásolják a megtérülést. Egy korszerű hőszivattyú gazdaságosságát ezért nem lehet kizárólag az uniós átlagok alapján megítélni, mert itt számít az ingatlan hőigénye, az alkalmazott villamosenergia-tarifa, a beruházási költség, illetve a korábbi fűtési rendszer.

A szakpolitika szerint a villamosítás felgyorsítása azonban nem valósítható meg kizárólag új elektromos autók, hőszivattyúk és ipari berendezések telepítésével. A növekvő villamosenergia-igény kiszolgálásához elengedhetetlen a hálózatok fejlesztése és az energiatárolási kapacitások bővítése. Az Európai Bizottság magyar országjelentése kimondja például, hogy a hazai villamosenergia-hálózat régóta jelentős terhelés alatt áll. A hálózati szűk keresztmetszetek és a csatlakozási várólisták lassítják az új megújulóenergia-termelő kapacitások rendszerbe állítását.

Magyarországon a napenergia szerepe növekszik és most már jelentősnek mondhatjuk. Ugyanakkor a termelés időjárásfüggése komoly kihívást jelent. A jelentés szerint 2025-ben a napenergia a hazai villamosenergia-termelés 28 százalékát adta, miközben a szélenergia részesedése mindössze 1,5 százalék volt. A gyorsan változó termelés miatt felértékelődhetnek az akkumulátoros energiatárolók, az intelligens hálózatok és a fogyasztás rugalmas szabályozásának lehetőségei.

Változhatnak az áramköltségeket meghatározó szabályok

Az Európai Bizottság villamos energia szélesebb körű alkalmazását ösztönző cselekvési terve foglalkozik az energiaárak kérdésével is. A javasolt intézkedések között szerepel például a hálózati díjak csökkentésének lehetősége egyes fogyasztói csoportok számára, valamint az energiaintenzív vállalkozások adóterheinek mérséklése. A Bizottság emellett gyorsítaná az intelligens fogyasztásmérők elterjedését, ösztönözné az elektromos technológiák beszerzését, és új finanszírozási eszközökkel segítené a beruházásokat.

A novemberi antalyai klímacsúcson a villamosítás most nemzetközi szinten is előtérbe került. Az Európai Unió november 17-én támogatta a „35-by-35” elnevezésű globális vállalást, amelynek célja, hogy 2035-re a villamos energia aránya a világ végső energiaigényében elérje a 35 százalékot. A globális kezdeményezés és az uniós villamosítási cselekvési terv egymáshoz kapcsolódó, de eltérő célkitűzéseket fogalmaz meg. Míg az előbbi a világ energiafelhasználására vonatkozik, az utóbbi az Európai Unió gazdaságának átalakítását célozza.

Az Európai Régiók Bizottsága a COP31 során hangsúlyozta, hogy a klímacélok gyakorlati megvalósításához a városoknak és a régióknak megfelelő finanszírozásra, döntési lehetőségekre és korszerű infrastruktúrára van szükségük.

Magyarország számára az átállás egyik legfontosabb kérdése egyrészt az, hogy mennyivel nőhet a villamos energia szerepe, másrészt az is, hogy a szükséges fejlesztések költségeit ki viseli majd. És, hogy a beruházások előnyei vajon milyen mértékben jelennek meg a háztartások és a vállalkozások valós energiakiadásaiban.