Erőteljesen emelkedtek csütörtökön az európai tőzsdék a szerdai eladási hullám után, Budapesten pedig az OTP vezette a felpattanást. Az Alteo részvénye ugyanakkor közel tíz százalékot zuhant az Éltex felvásárlásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt. A vállalati hírek középpontjában a Richter amerikai terjeszkedése és az Nvidia délkelet-ázsiai szállításainak leállítása állt.

Délután a Stoxx 600 európai részvényindex 1,5 százalékos pluszban állt, miközben a milánói tőzsde 2,1, a frankfurti DAX 1,9, a madridi IBEX 35 pedig 1,8 százalékkal emelkedett. Párizsban 1,6, Londonban 1,5 százalékos volt az erősödés. Budapesten a délelőtti adatok szerint a BUX 1,7 százalékkal került feljebb, az OTP késő délelőtt 4,1 százalékos nyereségnél járt. A hazai piac látványos kivétele az Alteo volt, amely kora délután 9,6 százalékos mínuszban, 2024 márciusa óta nem látott mélyponton forgott.

Az európai piacok délutánra valamelyest visszaadtak a délelőtti nyereségükből, de a felpattanás így is széles körű maradt. A befektetői hangulat javulását támogatta, hogy az új amerikai vámjavaslat a vártnál kisebb terhet jelenthet. Milánó korábban még 2,3 százalékos pluszban is állt, a német és a francia index emelkedése pedig elérte a 2 százalékot.

A BUX délelőtt ledolgozta a szerdai, közel 2 százalékos esésének nagy részét. Az OTP átmenetileg 4,9 százalékkal is erősödött, teljesen behozva előző napi veszteségét. A többi hazai blue chip mérsékeltebben emelkedett a délelőtti kereskedésben, a Mol 0,4 százalékkal, a Richter és a Magyar Telekom egyaránt valamivel több mint 0,2 százalékkal került feljebb.

Bizonytalanság az Alteo felvásárlása körül

Az Alteo esését az Éltex-akvizícióval kapcsolatos újabb fejlemények kísérték. A társaság szavatossági igényt jelentett be az eladóval szemben, mert álláspontja szerint az megsértette az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ez azt jelenti, hogy az Alteo az eladó szerződéses vállalásai alapján kíván követelést érvényesíteni.

A 2025 júniusában megvásárolt hulladékgazdálkodási vállalat ma Alteo Circular néven működik. A felek a vételár utólagos korrekciójáról is egyeztetnek, az Alteo pedig még az idén további követelések bejelentését is mérlegeli. Az igények összegét és a lehetséges vételármódosítás mértékét egyelőre nem közölték.

A társaság a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságtól azt is kérte, hogy ellenőrizze az Éltex 2024-es és korábbi beszámolóinak könyvvizsgálatát. A beadvány alapját a 2025-ös audit és az akvizícióhoz kapcsolódó eljárások során feltárt körülmények adják. A hatósági vizsgálat megindításáról még nincs döntés, és a bejelentés önmagában nem bizonyít könyvvizsgálói szabálytalanságot vagy tényleges pénzügyi veszteséget.

Az OTP Üzbegisztánban, a Richter Amerikában terjeszkedik

Az OTP szerdán bejelentette, hogy lezárta az Ipoteka Bank további 17,5 százalékos részesedésének megvásárlását az üzbég államtól. Ezzel 90,4 százalékra nőtt a magyar bank tulajdonrésze az üzbég hitelintézetben.

A Richternél az amerikai növekedési lehetőségek kerültek előtérbe. Az Eli Lillyvel kötött együttműködés keretében a magyar gyógyszergyártó Estetrol nevű ösztrogénmolekuláját kombinálnák az amerikai partner egyik hatóanyagával. Orbán Gábor vezérigazgató szerint a közös készítmény akár 2030-ban piacra kerülhet, a fejlesztés egyes szakaszainak (mérföldköveinek) sikeres teljesítéséhez kötött kifizetések pedig már 2027-ben javíthatják a Richter eredményét.

A fejlesztési és klinikai vizsgálati költségeket alapvetően az Eli Lilly viseli, a Richter elsősorban a szükséges hatóanyagot biztosítja. A megállapodás részeként az amerikai vállalat 0,2 százalékos részesedést is szerez a Richterben. A fejlesztésből származó esetleges bevételek a magyar társaság korábban meghirdetett növekedési tervein felül jelentkezhetnek, ugyanakkor a projektnek továbbra is vannak fejlesztési kockázatai.

A Mayne Pharma tervezett felvásárlása saját amerikai értékesítési hálózatot adhat a Richter nőgyógyászati termékeihez. A vállalat számainak konszolidációja a csoport beszámolójába már jövőre megtörténhet, és éves szinten 100–130 millió euróval növelheti a nőgyógyászati üzletág bevételét. Rövid távon ugyanakkor ronthatja az üzemi eredménymargót, a megvásárolni kívánt társaságnál pedig átszervezésre is szükség lesz.

Erős évzárást várnak a DH Grouptól

A Wood a harmadik negyedéves gyorsjelentés után is vételre ajánlja a DH Group részvényeit, és változatlanul 1500 forintos célárat tart érvényben. Ez az elemzésben használt 1255 forintos záróárhoz képest 19,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A csoport korrigált adózott eredménye a harmadik negyedévben 9 százalékkal, 1,1 milliárd forintra csökkent, miközben a hitelközvetítés erősödött. A közvetített hitelek összege 19 százalékkal, 394 milliárd forintra nőtt. Olaszországban a DH Group az első kilenc hónapban 15 százalékos volumennövekedést ért el, miközben a helyi jelzáloghitel-piac 7 százalékkal szűkült.

A Wood szerint az év végi erősebb szezon és a felvásárolt Fincontatto növekvő hozzájárulása segítheti az éves eredménycélok teljesítését. A korábbi budapesti székház értékesítése ezen felül 748 millió forintos egyszeri, adózás előtti nyereséget hoz a negyedik negyedévben. A részvényesek december 1-jén döntenek a törzsrészvényenként 36,35 forintos osztalékelőlegről, amely az elemzésben szereplő árfolyamon közel 3 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Újabb korlátozások nehezítik az Nvidia üzletét

Az Nvidia az amerikai exportkorlátozások szigorítása miatt arra utasította gyártópartnereit, hogy állítsák le az érintett szerverszállításokat Malajziába, Szingapúrba, Thaiföldre és Indonéziába. A Dell és a Supermicro már értesítette az ottani megrendelőket.

Washington azt kívánja megakadályozni, hogy kínai vállalatok délkelet-ázsiai felhőszolgáltatókon keresztül jussanak fejlett mesterségesintelligencia-fejlesztési kapacitáshoz. Az új szabályok alapján a szolgáltatóknak 90 napon belül engedélyt kell szerezniük, és igazolniuk kell, hogy végfelhasználóik között nincsenek tiltólistás cégek.

A fennakadások adatközpont-beruházásokat is veszélyeztetnek. A szingapúri Aolani egyik, a ByteDance kiszolgálását célzó projektjénél a finanszírozó bankok mintegy 500 millió dollárnyi hitelkeret folyósítását függesztették fel.

Közben vitatott értesülések jelentek meg arról, hogy a Pentagon egy hidegháborús törvény alkalmazását is mérlegelte Jensen Huang vezérigazgatói visszatérésének elősegítésére. A védelmi tárca egyik tisztviselője cáfolta, hogy ilyen egyeztetések zajlottak volna. Huang visszatérését hétfőn jelentették be.

A Deutsche Bank a technológiai eladások végét várja

A Deutsche Bank szerint hamarosan véget érhet a technológiai részvényeket sújtó korrekció. Október közepe óta a Nasdaq–100 mintegy 12 százalékot veszített értékéből, a félvezetőipari részvények pedig összesítve közel 29 százalékot estek.

A bank stratégái szerint a korábbi hasonló piaci megrázkódtatások után jellemzően hat–nyolc hét alatt alakult ki a mélypont. Arra számítanak, hogy a nagy felhőszolgáltatók beruházási kiadásainak (capex) növekedése 2027-ben tetőzik, miközben profitjuk bővülése felgyorsulhat.

Az S&P 500 vállalatainál jövőre 19 százalékos egy részvényre jutó nyereségnövekedést (EPS) várnak, az indexre pedig 9000 pontos célárat határoztak meg. Ez a szerdai 7182,78 pontos záráshoz képest több mint 25 százalékos felértékelődést jelentene, de továbbra is csupán elemzői előrejelzés, nem pedig garantált forgatókönyv.

Külföldi márkák nyernek a német villanyautó-piacon

Németországban a harmadik negyedévben az új autót vásárló magánszemélyek közel 30 százaléka választott tisztán elektromos modellt, több mint kétszer akkora arányban, mint 2025-ben. A HUK Coburg adatai szerint a növekedésből főként külföldi márkák részesedtek.

A belső égésű motoros autóról elektromosra váltók körében a Tesla piaci részesedése 4,5-ről 10,1 százalékra nőtt, míg a Volkswagené 9,7-ről 4,5 százalékra csökkent. A BYD, a Leapmotor és a Citroën is jelentősen javított. A német márkák közül az Opel ért el számottevő előrelépést, részesedése 2,5-ről 4,6 százalékra emelkedett. Az adatok kizárólag a magánvásárlókra vonatkoznak, nem a teljes német autópiacra.

A kínai Xpeng közben új bevételi forrásokat keres. A vállalat 2027 második negyedévében tervezi piacra dobni IRON nevű humanoid robotját, nagyjából egy középkategóriás elektromos autó áráért. Jövőre több tízezer darab értékesítését célozza, és a kapcsolódó szoftverekből, betanításból, valamint szolgáltatásokból rendszeres bevételekre számít. A cég harmadik negyedéves árbevétele 19 százalékkal nőtt, de továbbra is veszteséges maradt.

Új érdekképviselet alakulhat a hazai kibocsátóknak

Tizenöt tőzsdei társaság alapító tagságával 2027 januárjában létrejöhet a Magyar IR Egyesület. A szervezet a befektetői kapcsolattartás fejlesztését, a kibocsátók érdekképviseletét és a hazai tőkepiac élénkítését tűzte ki célul.

Az egyesület képzéseket, szakmai rendezvényeket és befektetői napokat szervezne, emellett rendszeres párbeszédet folytatna a tőzsdével, a felügyelettel és a befektetők képviselőivel. Az alapítók a januári alakuló közgyűlésig további vállalatok csatlakozására számítanak.