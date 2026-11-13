Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!

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A házi barkácsolás nem ment ki a divatból attól, hogy most már számos terméket lehet készen kapni és felfogani szakembert, aki elvégzi a házkörüli felújítási és barkácsmunkákat. Vannak, akik úgy nőnek fel, hogy ők adják szüleik, nagyszüleik kezébe a kért szerszámokat, mások csak felnőttként tanulják meg - barkácsbolti eladókkal beszélgetve vagy csináld magad videókból okulva - mi is az a colostok, racsnis villáskulcs, vagy mire való dekopírfűrész. A mai kvíz során tesztelheted, hogy mennyire vagy tájékozott a csavarok, szerszámok és barkácsgépek világában. Lássuk, tied lesz-e a Fugakeresztes Lovagok Érdemrendje!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden szerszámot és gépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá! 1/10 kérdés Mire jó a forrasztópáka? fás asztalosmunkákhoz használt elektromos szerszám, amellyel félhold alakú hornyokat mar a fába kézi elektromos gép, amellyel fát, fémet, műanyagot vagy lakkozott felületeket lehet finoman csiszolni, simítani és polírozni apró, nagy sebességű oldalirányú rezgőmozgású gép, ami a cserélhető fejeknek köszönhetően vágásra, csiszolásra, kaparásra és tisztításra is használható fémek összekötésére olvadó fémtöltettel, pl. ónnal Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül miben nem segít a hőlégfúvó? festékek és lakkok eltávolítása zsugorcsövek melegítése, műanyagok hajlítása ragasztók fellazítása bevizesedett érzékeny elektronika szárítása Következő kérdés 3/10 kérdés Mire való a krimpelőfogó (azon túl, hogy "krimpelni")? a szigetelés kábelekről való eltávolítására vezetékek és kábelek végére csatlakozókat, érvéghüvelyeket vagy sarukat szorítani forrasztás nélkül nem hagyományos csavarok vagy anyák meghúzására vastag fémek, szegek vagy kemény huzalok elvágására Következő kérdés 4/10 kérdés Az imbuszkulcsot biztos ismeri mindenki, aki vett már bútort az IKEA-ban. Milyen betűre hasonlít a legegyszerűbb fajtája? P L Y K Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen eszköz a ráspoly? síkeszterga durva reszelő csősatu speciális fogó Következő kérdés 6/10 kérdés Mi az a rögzítőelem, amelyet csavarok falba, mennyezetbe vagy padlóba történő szilárd rögzítésére használnak, ha a csavar menete nem tud az anyagba kapaszkodni? koronás anya beütőék dübel vakszegecs Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen eszköz másik neve a libella? kétoldalú ragasztószalag vízmérték mérőszalag pillangótipli Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik elem segíthet két vagy több – leggyakrabban fémből készült – lemez vagy lapos anyag tartós, erős és gyors összefogásában? talpcsavar hilti bilincs zégergyűrű popszegecs Következő kérdés 9/10 kérdés Hogyan nevezik még a furdancsot? amerikáner spanifer subler karabiner Következő kérdés 10/10 kérdés Mire jó a gérvágó? egy precíziós szerszám, amelyet fák, műanyagok és puha fémek pontos szögben történő vágására használnak olyan eszköz, amely hosszú deszkák, lemezek hosszanti félbevágására szolgál olyan kéziszerszám, ami kisebb méretű lyukak vagy szabályos alakzatok azonnali kivágására szolgál egy egyszerű eszköz, amivel sablon vagy körző tartozék használatával a legprecízebb, gyári minőségű köröket és íves éleket lehet vele kialakítani fában Eredmények

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