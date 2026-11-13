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A japán barkácsáruházak számos terméket árulnak, például barkácsoláshoz kapcsolódó termékeket, háztartási gépeket, belső bútorokat, ruházatot, kertészeti termékeket és egyéb napi szükségleteket.
Kvíz

Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!

Pénzcentrum
2026. november 13. 18:01 3 perc

A házi barkácsolás nem ment ki a divatból attól, hogy most már számos terméket lehet készen kapni és felfogani szakembert, aki elvégzi a házkörüli felújítási és barkácsmunkákat. Vannak, akik úgy nőnek fel, hogy ők adják szüleik, nagyszüleik kezébe a kért szerszámokat, mások csak felnőttként tanulják meg - barkácsbolti eladókkal beszélgetve vagy csináld magad videókból okulva - mi is az a colostok, racsnis villáskulcs, vagy mire való dekopírfűrész. A mai kvíz során tesztelheted, hogy mennyire vagy tájékozott a csavarok, szerszámok és barkácsgépek világában. Lássuk, tied lesz-e a Fugakeresztes Lovagok Érdemrendje!

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Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden szerszámot és gépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!

1/10 kérdés
Mire jó a forrasztópáka?
fás asztalosmunkákhoz használt elektromos szerszám, amellyel félhold alakú hornyokat mar a fába
kézi elektromos gép, amellyel fát, fémet, műanyagot vagy lakkozott felületeket lehet finoman csiszolni, simítani és polírozni
apró, nagy sebességű oldalirányú rezgőmozgású gép, ami a cserélhető fejeknek köszönhetően vágásra, csiszolásra, kaparásra és tisztításra is használható
fémek összekötésére olvadó fémtöltettel, pl. ónnal
2/10 kérdés
Az alábbiak közül miben nem segít a hőlégfúvó?
festékek és lakkok eltávolítása
zsugorcsövek melegítése, műanyagok hajlítása
ragasztók fellazítása
bevizesedett érzékeny elektronika szárítása
3/10 kérdés
Mire való a krimpelőfogó (azon túl, hogy "krimpelni")?
a szigetelés kábelekről való eltávolítására
vezetékek és kábelek végére csatlakozókat, érvéghüvelyeket vagy sarukat szorítani forrasztás nélkül
nem hagyományos csavarok vagy anyák meghúzására
vastag fémek, szegek vagy kemény huzalok elvágására
4/10 kérdés
Az imbuszkulcsot biztos ismeri mindenki, aki vett már bútort az IKEA-ban. Milyen betűre hasonlít a legegyszerűbb fajtája?
P
L
Y
K
5/10 kérdés
Milyen eszköz a ráspoly?
síkeszterga
durva reszelő
csősatu
speciális fogó
6/10 kérdés
Mi az a rögzítőelem, amelyet csavarok falba, mennyezetbe vagy padlóba történő szilárd rögzítésére használnak, ha a csavar menete nem tud az anyagba kapaszkodni?
koronás anya
beütőék
dübel
vakszegecs
7/10 kérdés
Milyen eszköz másik neve a libella?
kétoldalú ragasztószalag
vízmérték
mérőszalag
pillangótipli
8/10 kérdés
Melyik elem segíthet két vagy több – leggyakrabban fémből készült – lemez vagy lapos anyag tartós, erős és gyors összefogásában?
talpcsavar
hilti bilincs
zégergyűrű
popszegecs
9/10 kérdés
Hogyan nevezik még a furdancsot?
amerikáner
spanifer
subler
karabiner
10/10 kérdés
Mire jó a gérvágó?
egy precíziós szerszám, amelyet fák, műanyagok és puha fémek pontos szögben történő vágására használnak
olyan eszköz, amely hosszú deszkák, lemezek hosszanti félbevágására szolgál
olyan kéziszerszám, ami kisebb méretű lyukak vagy szabályos alakzatok azonnali kivágására szolgál
egy egyszerű eszköz, amivel sablon vagy körző tartozék használatával a legprecízebb, gyári minőségű köröket és íves éleket lehet vele kialakítani fában
Címlapkép: Getty Images
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