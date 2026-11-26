Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Posta átvilágítása nyomán, miután több mint 34 milliárd forintnyi közpénzt érintő ügyletnél merült fel szabálytalanság gyanúja – jelentette be Facebook-videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Az állami vállalat felett tulajdonosi jogokat gyakorló tárca összesen nyolc területet vizsgált meg, többek között az ingatlankezelést, a biztosítási üzletágat és a reklámköltéseket. A miniszter rámutatott, hogy a kifogásolt esetek többségénél az előző kormány minisztere, Nagy Márton gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Kapitány István három kiemelt ügyet ismertetett a feltárt szabálytalanságok közül. Az első a Magyar Posta Biztosító értékesítését érinti, amelynek során az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a társaság kétharmadát, majd ezt a tulajdonrészt 23 milliárd forintért adta tovább egy magánbefektetőnek, a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Biztosítónak.

A második eset az ecseri csomagközpont beruházásához kapcsolódik, ahol a vizsgálat szerint a beszerzési feltételeket egy konkrét ajánlattevőre, a Waberer's egyik leányvállalatára szabhatták, ami a becslések alapján akár 2 milliárd forintos többletkiadást is eredményezhetett. A harmadik terület a kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásokat érinti, amelyek keretében a Balásy-féle cégcsoport több mint 1,68 milliárd forint értékű megrendelést kapott. Ezeknél az ügyleteknél a túlárazás, valamint ugyanazon munkák többszöri elszámolásának gyanúja is felmerült.

A vizsgálat eredményeit összegezve a tárcavezető hangsúlyozta, hogy "a teljes átvilágítás alapján felmerül az a kérdés is, miért kellett a posta nyereséges üzletágait magánkézbe adni."

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A miniszter a felelősség megállapításával kapcsolatban hozzátette, hogy "hogy ki miért felel, azt a nyomozás dönti el, nem mi. A mi dolgunk az volt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyeket, és megvizsgáljuk, hogy felelősen bántak-e az adófizetők pénzével."