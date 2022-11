Így húzza le a magyarokat a saját bankjuk: nagy pénzt bukhatnak rajta, mégsem lépnek

A magyarok híresen hűséges ügyfelek, akik gyakran még akkor is ragaszkodnak meglévő banki konstrukcióikhoz, mikor már drágának, vagy kényelmetlennek találják azokat és akár bankuk szolgáltatási körével is elégedetlenek. Nincs ez másként a bankszámlák esetén sem, amiknél sokan érvelnek azzal, hogy macerás, sőt jó eséllyel drága dolog is megtakarításaikat átmozgatni egyik fizetési számláról a másikra. Utánajártunk valósak-e ezek a félelmek és hogy létezik-e valóban egyszerű és gyors lehetőség a bankváltásra.

A magyarok jó része utána sem számol, pedig a bankszámlák költsége számos tételből áll össze, ami miatt havi, vagy éves szinten fizetendő összeg változhat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunkkal közölt tavalyi adatai szerint 2010 és 2020 között emellett a szolgáltatások díjai is durván megemelkedtek. A számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára nőtt és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékkal magasabb lett. Az alapvető banki költségek pedig az azóta eltelt két nehéz évben újabb ütemre kapcsolva drágulnak tovább.

Ennek ellenére sokan még ma is úgy gondolják, hogy a bankszámla költsége nem olyan magas, hogy megérje vele rendszeresen használni. Ez súlyos tévhit, ugyanis teljesen átlagos számlahasználat mellett is súlyos tízezres különbségek lehetnek egy-egy csomag költségei között.

És érdemes arról sem megfeledkezni, hogy a piacon egyre elérhetőbb árú termékeket találni, sőt már az ingyenes bankszámlák is szinte bárki számára elérhetőek. Ha nem manapság nyitottunk a legutóbb bankszámlát, akkor érdemes lehet tehát ezeket is mérlegelni. Persze sokan gondolják úgy, hogy a váltás macerás ügymenet lehet, de ez koránt sincs így. Vegyük hát sorra a bankszámlaváltással kapcsolatos fő visszatartó erőket, a félreértéseket és azok cáfolatait.

A kedvezményeknek feltételei is vannak

Fontos átlátni, hogy a bankok ajánlatai általában nem tekinthetőek egzakt módon kedvezőnek, vagy kedvezőtlennek. A kondíciók egyéni bankolási szokásainktól függően lehetnek optimálisak, illetve kevésbé optimálisak. Az ideális bankszámlacsomag kiválasztásához ezért elengedhetetlen dolog, hogy tudatosítsuk, mire van igényünk, illetve esetlegesen mit tudunk vállalni egy olcsóbb szolgáltatásért cserében. A nullás számlacsomagok mindegyikének esetében kitétel például (de számos egyéb ajánlat feltételei között is megtalálható) a havonta a számlánkra érkező bizonyos minimum összegű jövedelem. A CIB ECO bankszámla esetén például akkor ingyenes a szolgáltatás, ha rendszeresen a számlánkra érkezik az aktuális minimálbérnek megfelelő összeg, de az UniCredit Partner Aktív Zéró csomagja esetén elég, ha 75 ezer forint landol rajta, a Raiffeisen Premium Gold 2.0 csomagjánál pedig nem kevesebb, mint 400 ezer forintnak kell a számlára befolynia a kondíciók teljesítéséhez.

Vállalt minimális pénzforgalom nélkül is találni persze bankszámlákat, mégpedig akár egész jó feltételekkel, a választást azonban ezek esetében is jól át kell gondolni, ugyanis nagyságrendi különbségek lehetnek a legolcsóbb és a legdrágább csomag között, különösen ha bankolási szokásainkat is számításba vesszük.

Nem csak a bankon múlik mennyit fizetsz

Ökölszabály, hogy a legolcsóbb számlák feltételeinek teljesítéséhez általában azokhoz kell igazítani saját szokásainkat is. A már említett ingyenes számlák esetében például sms üzenetek helyett a bankunk applikációján belüli push notifikációkat kapunk. Ha pedig nem tartunk igényt az SMS szolgáltatásra, azzal más számlák esetében is sokat spórolhatunk.

A mobilbankok nagy részénél ugyanis lehetőségünk van a push értesítéses megoldást is választani a darabonként általában körülbelül 20 forintot kóstáló SMS-ek helyett. Ezek ára egyébként nyilván nem tűnik magasnak (manapság lassan negyed zsemlét sem kapunk ennyi pénzért) azonban ha minden egyes tranzakcióról és pénzmozgásról SMS-ben kapunk értesítést a sok kicsit szépen felhalmozódhat. Éves szinten ezért több ezer forintot spórolhatunk, ha olyan bankszámla mellett döntünk, ahol választható a push szolgáltatás is.

Az sem mindegy, milyen felületen végezzük ügyleteinket. Ugyanis, míg számos csomagban az összes elektronikus csatornán indított utalás díjmentes lehet, más bankok, más ajánlatainál csak a mobilalkalmazáson belül úszhatjuk meg a tranzakciók díját. Egy dolog azért nagyjából kijelenthető, a bankfiókból indított átutalások drágábbak, a mobil és netbankos utalások pedig olcsóbbak, ha jól választunk akár ingyenesek.

A készpénzfelvételi szokásaink is számíthatnak

Bizonyára mindenki, aki rendszeresen használ bankkártyát tisztában vele, hogy a bankok kötelesek havi két alkalommal biztosítani, hogy két alkalommal 150 000 forintos összeghatárig ingyenesen vehessünk fel pénzt bármely fizetési bankszámlánkról, ezt pedig bármelyik hazai ATM-ből megtehetjük.

Sokan nem tudják azonban, hogy az ingyenes készpénzfelvételt igényelnünk kell, az nem automatikus, azzal pedig talán még kevesebben vannak tisztában, hogy egyes bankok alternatívát is ajánlanak rá.

Van pénzintézet ugyanis, ahol ha lemondunk a bármely hazai ATM-ből elérhető 150 ezer forintos összeghatárú készpénzfelvételi, cserébe egy magasabb maximum összegben vehetünk fel díjmenetesen pénzt, de kizárólag a saját bankunk automatáiból. Érdemes tehát ennek a lehetőségnek is utánanézni a váltás előtt.

Nem kell, hogy földhözvágjon a bankváltás

Sokan azért is ódzkodnak a bank-, vagy számlacsomagváltástól, mert tartanak tőle, hogy a meglévő számlajukon lévő pénz átmigrálása az új helyre akkora összeg is lehet, amit hosszú idő visszahozni egy kedvezőbb számlacsomaggal. Természetesen fontos a váltás előtt megnézni a jelenlegi számlánk utalási költségeit, de ezen tranzakció esetén is érdemes gondolni arra, hogy jellemzően a mobil-vagy netbanki utalással járunk jobban. Azok esetében ugyanis az átutalási díjak általában 6-7 ezer forint körül mozognak, de legalábbis az összes banknál 4 számjegyűek. Ezzel szemben a bankfióki utalás esetében komoly tízezreket, akár az 50 ezres határt is elérheti. Ha okosan utalunk tehát egy többmilliós megtakarítást is könnyedén átvihetünk az új számlánkra, mindössze párezer forintért.

A bankváltás ma már gyors és egyszerű

Rengetegen halogatják a bankváltást egyszerű, praktikus okokból. Sokakban él ugyanis a meggyőződés, hogy egy új banki szerződés megkötése minden esetben idő és energiaigényes, komplikált folyamat. Régóta elérhető azonban az egyszerűsített bankváltás lehetősége is, ami gyakorlatilag átruházza ezt a munkát a jelenlegi és a jövőbeni bankunkra. Ezzel az alábbi feltételek mellett élhetünk:

a régi és új fizetési számla azonos pénznemű (pl. mind a kettő forintszámla)

a régi és új fizetési számlán is van lehetőség készpénz befizetésére belföldön, készpénz kifizetésére belföldön és külföldön, illetve átutalások indítására és fogadására

A procedúra megindításához annyi a dolgunk, hogy új számlavezető bankunknál kitöltsünk egy "Számlaváltási meghatalmazás" című nyomtatványt és felhatalmazzuk őket, hogy intézzék helyettünk a folyamatot. Az új számlavezető bank ezután értesíti a régi számlavezető bankot arról, hogy bankot szeretnénk váltani és rendelkezéseink nyomán amennyiben szeretnénk kéri a korábbi számla megszűntetését és az azon lévő összeg újra való átutalását, illetve kikérheti a korábbi fizetési megbízásaink adatait és a rendszeres átutalásokat, csoportos beszedési és egyéb megbízásokat is átvezetheti, ha szeretnénk. Jó esetben az egész folyamat kevesebb, mint két hét alatt lezajlik, mi pedig hosszú távon rengeteg fejfájást megkímélhetünk vele.