700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell

A legnagyobb magyarországi vállalatok nemcsak a gazdaságban betöltött szerepük, hanem a hazai foglalkoztatásban elfoglalt helyük miatt is meghatározóak. Márciusban indult cikksorozatunkban azt járjuk körbe, hogy ezek a vállalatok mit kínálnak a dolgozóknak. A Magyar Posta, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., az Audi Hungaria Zrt., a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. és az OTP Csoport után ezúttal a Richter Gedeon Nyrt. működését és munkaerőpiaci helyzetét vizsgáltuk meg. Megnéztük, mennyit költ a vállalat a bérekre, hogy hogyan változott a létszám az elmúlt években, valamint azt is, hogy milyen juttatásokkal várják a leendő dolgozóikat.

A Richter Gedeon Nyrt. egy magyarországi központú és irányítású specializált multinacionális gyógyszercég, mely jelenleg 50 országban van jelen. A Coface CEE Top 500 rangsor szerint 2022-ben Magyarország 17. és Közép- és Kelet-Európa 143. legnagyobb forgalmú vállalata.

A cég gyógyszergyártással, kutatás-fejlesztéssel, kereskedelemmel, valamint marketinggel foglalkozik. Céljuk, hogy az egészség megőrzését és az életminőség javítását szolgálják, valamint hogy magas hozzáadott értékű termékeket kínáljanak a betegek számára, melyhez az eredeti kutatás, a női egészségvédelem és a biotechnológia területén szerzett szakértelmük nyújt biztos alapot.

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Létszám

A Richter Gedeon Nyrt.-nél a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt öt évben enyhe csökkenést mutatott, bár ez nem volt egyenletes. 2021-ben még összesen 12 262 fő dolgozott a vállalatnál, egy évvel később már körülbelül 100 emberrel kevesebben. 2023-ban egy nagyobb esés látható a létszámban, ebben az évben ugyanis csak 11 603-an dolgoztak a cégnél, ami az előző évhez képest majdnem 5 százalékos létszámcsökkentést jelent. Ezután némi emelkedés következett, 2024-ben 11 757, 2025-ben pedig 11 955 volt a létszám a vállalatnál.

A fenti az adatok a Richter teljes, nemzetközi munkavállalói állományára vonatkoznak, vagyis nem kizárólag a Magyarországon foglalkoztatott dolgozókat tartalmazzák, ez utóbbi létszám így alakult az elmúlt öt évben: 2021-ben 5938-an, 2022-ben 5840-en, 2023-ban 5931-en, 2024-ben 5918-an, 2025-ben pedig 6097-en dolgoztak a cégnél, vagyis nagyjából stagnált a létszám.

Ami a foglalkoztatottak összetételét illeti, a Richter kérdésünkre elmondta, hogy a vállalat tevékenységéből adódóan a legnagyobb munkavállalói csoportot a gyártási, minőségbiztosítási és kutatás-fejlesztési területen dolgozók alkotják, emellett jelentős létszámmal vannak jelen a műszaki, valamint a kereskedelmi és támogató funkciók munkatársai is. A Richternél a munkakörök több mint 80 munkakörcsaládba rendeződnek: a legnagyobb létszámú munkaköreik közé tartoznak a gyógyszeralapanyag-gyártó, operátor, kutató-fejlesztő, laboráns és raktárkezelő pozíciók, emellett jelentős létszámban foglalkoztatunk minőségbiztosítási, minőségellenőrzési és orvoslátogató munkakörökben dolgozók is.

Fluktuáció

A vállalattól távozott munkavállalók száma 2025-ben összesen 1 563 fő, vagyis az alkalmazottak fluktuációjának százalékos aránya 13% volt, ami nagyjából megegyezik a 2024-es számmal. A magyarországi anyavállalatnál a teljes fluktuáció 11,4% volt 2025-ben, ami kedvezőbb a 14,7%-os piaci benchmarknál. Az önkéntes fluktuáció pedig 6,3% volt, szemben a 9,6%-os piaci átlaggal. A Richter rendszeresen elemzi a munkavállalói fluktuáció alakulását és hátterét.

A távozások mögött jellemzően a karrier- és szakmai fejlődési lehetőségekkel kapcsolatos egyéni döntések, a munkaerőpiacon elérhető alternatív ajánlatok, a munka és magánélet összehangolásának szempontjai, valamint különböző személyes élethelyzetek állnak

– sorolták. Azt is hozzátették, hogy a Richter célja továbbra is az, hogy hosszú távon is vonzó és stabil munkáltató maradjon a gyógyszeripari munkaerőpiacon.

A Richter 2026 májusában csoportos létszámcsökkentést jelentett be, ez meghaladta 30 napra vetítve a 30 főt. A létszámcsökkentést a gyógyszergyártási, leginkább a hatóanyag-gyártási területeket érintette. A cég indoklása szerint minderre a versenyképesség megőrzése érdekében volt szükség. Akkor megjegyezték, hogy a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében indított hatékonyságnövelő projektek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése, és e projektek sikeres megvalósításának részeként került sor a csoportos létszámcsökkentésre.

Most kérdésünkre elmondták, hogy a Richter működésének és növekedési stratégiájának megfelelően bizonyos területeken a jövőben is sor kerülhet célzott létszámbővítésekre, miközben a szervezeti struktúrát folyamatosan az üzleti igényekhez igazítják. A létszám alakulását érintő döntéseket mindig az aktuális üzleti környezet és a vállalat hosszú távú stratégiai céljai határozzák meg.

Hiányszakmák a Richternél

A Richter a Pénzcentrum kérdésére beszélt arról is, vannak-e hiányszakmák a vállalatnál. Mint mondták, a gyógyszeripar egészét érinti, hogy bizonyos szakterületeken világszerte erős a verseny a magasan képzett szakemberekért. Elsősorban a gyártáshoz kapcsolódó műszaki területeken látnak tartósan szűkebb jelöltpiacot, ide tartoznak különösen a karbantartói, elektronikai/elektroműszerészi, mechatronikai, illetve egyes gépészeti pozíciók. Megjegyezték, hogy ez több magyarországi lokációjukon is hasonlóan jelentkezik, és ezeknél a munkaköröknél nemcsak a jelentkezők száma alacsonyabb, hanem általában az elérhető szakemberállomány is szűkebb.

Hozzátették, hogy a Richter globális központi szerepének erősödésével párhuzamosan egyre nagyobb az igény olyan szakemberekre is, akik nemzetközi környezetben szerzett tapasztalattal rendelkeznek. Ezek a profilok keresettek a munkaerőpiacon, és a vállalat számára a stratégiai, nemzetközi tapasztalat mellett az erős gyakorlati szemlélet is fontos.

Összességében tehát nem általános munkaerőhiányról, hanem inkább a speciális tudást és tapasztalatot igénylő pozíciókért folytatott erős nemzetközi versenyről beszélhetünk

– mutattak rá.

Az is érdekelt minket, hogy mennyi idő általában betölteni a pozíciókat. A Richter válasza szerint ez munkakörönként jelentősen eltérhet. Mind monták, a legnagyobb kihívást jellemzően a magas szintű, speciális szaktudást igénylő pozíciók jelentik, különösen a kutatás-fejlesztés, a gyógyszerfejlesztés, a mérnöki és egyes digitális szakterületeken.

Átlagosan körülbelül 60 nappal számolnak egy pozíció betöltésére, a nehezebben elérhető vagy speciális szakértelmet igénylő profilok esetében a keresés viszont 3–4 hónapot is igénybe vehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy a Richter stabil munkáltatói pozíciójának köszönhetően a legtöbb pozíciónkra megfelelő számú jelentkező érkezik.

Az egyes pozíciókra érkező jelentkezések száma viszont jelentősen eltérhet a munkakör jellegétől függően. Az adminisztratív és asszisztensi munkakörök, valamint egyes operátori, termelési csoportvezetői és rendészeti pozíciók esetében jelentős túljelentkezést tapasztalnak. Ezzel szemben a speciális szaktudást igénylő szakértői területeken és a hiányszakmákban a teljes gyógyszeripar egészéhez hasonlóan erős a verseny a megfelelő jelöltekért.

Ennyit költ a Richter a dolgozóira

A Richter személyi jellegű ráfordításai az elmúlt öt évben folyamatos emelkedést mutattak. A konszolidált adatok alapján 2021-ben még 143,5 milliárd forintot fordított a vállalat személyi jellegű kiadásokra, 2025-re azonban ez az összeg már megközelítette a 220 milliárd forintot. Ez öt év alatt több mint 53 százalékos növekedést jelent. A magyar anyavállalatnál szintén emelkedtek a ráfordítások: a 2021-es 73,4 milliárd forintról 2025-re 109,1 milliárd forintra nőttek, ami közel 49 százalékos növekedésnek felel meg.

A növekedés évről évre is megfigyelhető volt mindkét mutatóban. A konszolidált adatokban az látható, hogy 2021-ben 143,5 milliárd, 2022-ben 167,4 milliárd, 2023-ban 180,1 milliárd, 2024-ben 204,2 milliárd, 2025-ben pedig már 219,9 milliárd forintot tettek ki a személyi jellegű ráfordítások. A magyar anyavállalat esetében ugyanezek az összegek rendre 73,4 milliárd, 78,4 milliárd, 91,6 milliárd, 103,8 milliárd, illetve 109,1 milliárd forintot jelentettek.

Itt természetesen meg kell említeni az inflációt is, ami 2021 és 2025 között jelentősen növekedett Magyarországon. A kumulált inflációs adatok alapján 2021 és 2025 között az árak 51,9 százalékkal emelkedtek az országban, vagyis a nominális béreknek is ennyivel kellett volna emelkednie ahhoz, hogy reálértéken is ugyanannyit érjenek, ami a Richter esetében a konszolidált adatok alapján meg is valósult, és a magyar anyavállalatnál is szinte majdnem elérte ezt a százalékot a béremelés.

Ennek oka az is lehet, hogy a Richternél jellemzően évi egy alkalommal éves bérfejlesztést hajtanak végre, amelynek mértéke az adott földrajzi munkaerőpiaci jellemzők és az adott vállalat üzemi eredménye mellet az infláció alakulásától is függ. A üzemi eredmény túlteljesítése esetén a cég plusz bónuszt, illetve plusz rendkívüli jutalmat is oszt a dolgozóknak.

Ezentúl a belső HR javadalmazási irányelve szerint a cégnél a béreknek a bérsáv középértékének 80–120%-a között kell elhelyezkedniük. Az ennél alacsonyabb bérek minden éves bérfelülvizsgálat során legalább 80%-ra kerülnek korrigálásra a cég éves jelentése alapján.

Ennyit lehet ma keresni a Richternél

A Richternél jelenleg számos pozíció elérhető a kutatás-fejlesztés, a termelés és logisztika, az értékesítés, a kereskedelem és marketing, a műszaki terület és IT, valamint más egyéb területen is. A technikusi és laboránsi fizetések a wherework adatai szerint átlagosan nettó 300 ezer forint körüliek, ugyanakkor a senior controller és az SCM területen dolgozók már átlagosan nettó 6-700 ezer forint körüli bérre számíthatnak.

A Richter kérdésünkre elmondta, hogy versenyképes, piaci benchmarkokra épülő javadalmazási rendszert alkalmaznak. A bérezést az adott munkakörhöz szükséges szaktudás, szakmai tapasztalat és felelősségi kör egyaránt meghatározza. Munkatársaik az alapbéren és Kollektív Szerződésben rögzített pótlékokon felül széles körű juttatási csomagban részesülnek, emellett a Richter rendszeresen vizsgálja javadalmazási gyakorlatát külső piaci felmérések alapján annak érdekében, hogy továbbra is megőrizze vonzó és versenyképes munkáltatói státuszát.

Egyéb juttatások

A Richter juttatási csomagja számos elemet tartalmaz. Az egyik a Munkavállalói Részvényjuttatási Program, melynek keretében a dolgozók elkötelezettségük elismeréseként térítésmentesen juthatnak a vállalat törzsrészvényeihez: a munkaviszony hosszától függően a dolgozók 200 ezer és 900 ezer forint értékben kaphattak Richter törzsrészvényt 2025-ben.

A béren kívüli juttatások között szerepel többek közt a cafeteria-rendszer, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés, a széles körű élet- és balesetbiztosítás, a banki kedvezmények, valamint a kamatmentes lakásépítési, -vásárlási és -felújítási kölcsönök.

A cég a munkavállalók egészségmegőrzését is támogatja. A Richter házon belüli háziorvosi és szakorvosi ellátást működtet, emellett a munkavállalók térítésmentesen vagy kedvezményes díj ellenében magánegészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A vállalat többféle sportolási lehetőséget is kínál, a 2021-ben elindított Egyensúly Program pedig a dolgozók fizikai, mentális és szociális jóllétét is szolgálja.

A gyermekes dolgozók számára jó hír, hogy a Richter iskolakezdési és GYES, GYED támogatást biztosít, valamint Budapesten és Dorogon saját óvodát is üzemeltet.

Az elmúlt években többek között a munkakörnyezet korszerűsítésére, a digitális HR-megoldások fejlesztésére, a vezetői és szakmai képzések bővítésére, valamint a munkavállalók egészségét és jóllétét támogató programok erősítésére helyezték a hangsúlyt.

Verseny a képzett munkaerőért

Kérdésünkre arról is beszéltek, hogy a legnagyobb kihívást ma a Richter számára az jelenti, hogy megszólítsák és hosszú távon megtartsák a magasan képzett szakembereket. Ez különösen igaz a kutatás-fejlesztés, a digitalizáció, az adatelemzés, valamint a speciális gyógyszeripari és mérnöki területek esetében.

A gyógyszeripar gyors technológiai fejlődése folyamatosan új kompetenciákat igényel, ezért kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink szakmai fejlesztésére, a vonzó karrierutak kialakítására, valamint arra, hogy a Richter a stabilitás mellett szakmai kihívásokat és nemzetközi fejlődési lehetőségeket is kínáljon

– emelték ki.

Fontos feladatnak tartják azt is, hogy minden nálun dolgozó generáció igényeire is választ adjanak, emellett meggyőződésük, hogy hosszú távon azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek nemcsak munkáltatóként, hanem értékközösségként is vonzóak a munkavállalók számára.

Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA

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