Egy város élhetősége olyan döntéseken is múlik, amelyek a határain kívül születnek. A környező települések terjeszkedése hosszú időre meghatározhatja, mennyien indulnak reggel autóval munkába, és milyen terhelés nehezedik a közlekedési hálózatra. Budapest és az agglomeráció fejlődését mégis nehéz egységesen tervezni, miközben több környező országban már kialakultak az együttműködés keretei. A magyar városok megújulásához az önkormányzatok mozgásterének bővítésére és a településhatárokon átívelő döntésekre lenne szükség Tosics Iván urbanisztikai szakértő, a Városkutatás Kft. vezető kutatója szerint.

Hiába él valaki egy csendes, kertvárosi utcában, ha reggel hosszú időt tölt a dugóban, és autó nélkül nehezen jut el a munkahelyére. Egy új lakónegyed átadásának is hamar megérezhetjük a hatását, ha a környék közösségi közlekedése nem tart lépést a beköltözők számával.

Budapest és környéke fejlődésében nagy probléma az, hogy a települések külön döntenek sok olyan ügyről, amelynek következményeit közösen viselik. Ezen változtatni kellene ahhoz, hogy az itt élők mindennapjai könnyebbé váljanak – emelte ki Tosics Iván, a a Városkutatás Kft. szakértője a Pénzcentrum érdeklődésére.

Mitől lehetne élhetőbb Budapest és az agglomeráció?

A budapesti várostérségben az egyik legfontosabb kérdés, hogy a további növekedés hol és milyen formában történik. A kutató szerint egyes környező településeken a hatályos rendezési tervek a beépített területek több mint megduplázását is lehetővé teszik. Ez megnehezítené a már beépült városrészek problémáinak kezelését, miközben újabb közlekedési igényeket teremtene.

A fejlődés fenntarthatósága, a környezet állapota, a közlekedési viszonyok alakulása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy az újonnan beköltözők, vagy a térségen belül lakóhelyet váltók a térség melyik részén telepednek le

– állítja a szociológus.

A főváros határát átlépő forgalom három évtized alatt 30 százalékkal nőtt, az agglomerációs övezetből pedig közel félmillió ember ingázik naponta Budapestre. A közlekedési módok aránya eközben kedvezőtlenül változott: a személyautó használata a közösségi közlekedés rovására erősödött. Ha az új lakóterületek kijelölése a közösségi közlekedési lehetőségek figyelembe vétele nélkül történik, a térség még nehezebben tudja majd kezelni a növekvő terhelést.

Egy néhány évvel ezelőtti felmérésben a budapestiek 12 százaléka biztosnak, 21 százaléka valószínűnek tartotta, hogy öt éven belül lakóhelyet vált. A tervezett költözések harmadának célpontja az agglomeráció. Ezért is fontos, hogy a lakóterületek és a közösségi közlekedés fejlesztése ne váljon el egymástól.

Melyik európai példából tanulhatna a magyar főváros?

A térségi együttműködés kialakítására sok nyugat-európai nagyvárosi példát lehet említeni. A Városkutatás Kft. szakértője azonban a Budapest példájához sokkal közelebb álló Varsót emelte ki, ahol a főváros és a környező települések viszonyát korábban szintén nehezítette az együttműködéssel szembeni ellenállás.

A varsói változás egyik meghatározó lépése egy 2014-es országos döntés volt. A lengyel kormány döntése alapján a 16 régióközponti nagyvárosnak meg kellett határoznia a vonzáskörzetét, és az érintett településekkel közösen kellett megterveznie az uniós pénzek felhasználását. Így a támogatások elosztása közös gondolkodásra ösztönözte az önkormányzatokat.

A Budapesthez hasonlóan 1,8 milliós Varsó és 39 környező település részvételével egy 2,8 millió lakosú együttműködési térség jött létre. A 2014–2020-as uniós időszakban 169 millió euró regionális és 271 millió euró kohéziós forrás felhasználásáról döntöttek közösen. Az alkalmazott eszköz az integrált területi beruházás, angol rövidítéssel ITI volt, amely lehetőséget adott arra, hogy a fejlesztéseket összefüggő térségi program alapján tervezzék.

Az együttműködés 197 projekt megvalósulásához járult hozzá. Ezek nyomán például a kerékpárút-hálózat hossza 2015 és 2023 között 800-ról 1284 kilométerre nőtt, a P+R férőhelyek száma pedig 6700-ról 12 710-re emelkedett. A közintézmények elektronikus ügyintézésének fejlesztésére fordított támogatások kétharmada Varsón kívül hasznosult. A környező települések tehát közvetlenül is részesültek a közös tervezés eredményeiből.

A következő fontos lépést a Varsói Fővárosi Régió létrehozása jelentette. Ez már a fővárost és 69 környező települést, összesen 3,1 millió lakost fog össze.

A varsói együttműködés a 2021–2027-es időszakban a szennyező egyedi fűtési megoldások kezelésére is kiterjed. A rendszernek ugyanakkor vannak még hiányosságai.

A közlekedési koordináció jól halad, a teljes integrációt azonban még nem sikerült megvalósítani. Ehhez szükség lenne saját regionális bevételekre

– ecsetelte a szakértő.

A varsói példában az uniós támogatások szempontjából önálló NUTS2 régió határát a város tényleges vonzáskörzetéhez igazították. Budapest esetében ezzel szemben a korábbi Közép-Magyarországi Régió kettéválasztásakor 2018 óta a főváros közigazgatási határa lett az új régióhatár is, ami által még jobban elszeparálták a várost a vonzáskörzetétől.

Min kellene változtatnia a magyar kormánynak?

A lengyel példa azért is érdekes, mert az együttműködés erősödése nem feltételezett folyamatos politikai egyetértést az országos vezetés és a nagyváros között. A 2014-ben kialakított keretek lehetővé tették a közös tervezést akkor is, amikor 2015-2023 között feszültté vált a viszony. A szakértő értékelése szerint Magyarországon a lengyelhez képest éppen ellenkező irányú folyamat zajlott: a 2010 óta erősödő központosítás meggyengítette és fel is számolta a térségi együttműködés korábbi formáit.

A regionális tervezés visszaszorulásával, a kistérségek fejlesztési jogosultságainak elvesztésével és a megyék korlátozott kapacitásaival olyan helyzet alakult ki, amelyben a nagyvárosok körüli térségeknek nem lett megfelelő intézményi képviseletük. A közös ügyek eldöntéséhez szükséges hatáskörök különböző szereplőknél maradtak. A kutató szerint Magyarország ezen a területen a szomszédos országokhoz, még Romániához képest is, több évtizedes lemaradásban van.

Ez az elmaradás konkrétan érzékelhető problémákhoz vezetett, és gazdasági károkat is okoz

– hangsúlyozta Tosics Iván.

A szakértő a kormány fontos feladatának tartja az önkormányzati rendszer decentralizálását. A helyi hatáskörök bővítését és a költségvetési mozgástér erősítését sürgeti, emellett új területfejlesztési törvényt tart szükségesnek. A fejlesztési péneszközök térségi szintű együtt-tervezésével kellene a funkcionális várostérségi kooperációt erősíteni, hiszen a fejlesztések előnyei és a későbbi működtetés terhei nem feltétlenül ugyanazon a településen jelentkeznek.

Mit tehetnek az önkormányzatok?

Az országos szabályozás átalakításamellett a településeknek is vannak feladataik. A nagyvárosoknak együttesen kellene fellépniük azért, hogy a tényleges vonzáskörzetüket a területfejlesztés és az uniós tervezés is elismerje.

Mindemellett a fővárosnak az agglomerációs térség önkormányzatai felé is sokkal kezdeményezőbbé kell válnia és alulról szövetkezve is lépnie kell egy koordináltabb fejlődési modell megteremtése irányába

– állítja a Városkutatás Kft. vezető kutatója.

Az együttműködés határai attól is függnek, milyen ügyet kell megoldani. A Budapest körüli, mintegy 2,8–3 millió lakosú várostérségben szoros kapcsolatra és közös tervezésre lenne szükség. A tágabb, 3,5–4 milliós gazdasági térségben, amely kiterjed a ’csapágyvárosokra, így például Székesfehérvárra vagy Kecskemétre is, elsősorban a kölcsönös gazdasági előnyökre építő együttműködés lenne a cél.

Európában van, ahol külön intézmény fogja össze az önkormányzatokat, máshol a tervezés szabályai ösztönzik az együttműködést. A kutató Budapesten első lépésként egy olyan közös tanács létrehozását javasolja, amelyben valamennyi érintett önkormányzat képviseletet kapna, és amely jóváhagyná a térség hosszú távú fejlesztési irányait.

A főváros és Pest megye külön régióba tartozása megnehezíti az összehangolást, de nem teszi lehetetlenné. Prágában is sikerült eltérő régiók között együttműködést kialakítani. A nagyváros és vonzáskörzete közös tervezését a szakértő a többi magyar nagyváros esetében is szükségesnek tartja.

Hol épüljenek új lakások és hogyan lehetne csökkenteni a közlekedés terheit?

A gyakorlati változtatások egyik fontos iránya az lenne, hogy a növekedés ne elsősorban a városkörnyék további terjeszkedésével járjon. A kutató szerint a már használt, például egykori ipari területek megújítása is szerepet kaphatna az új fejlesztésekben.

Ez Budapesten belül besűrítéssel és a barnamezős területek strukturális átalakításával képzelhető el, míg a városkörnyéken a közösségi közlekedéshez jobban kapcsolódó települések fejlesztését kellene jelentse

– magyarázta Tosics Iván.

Az új lakóterületek sűrűségét a közlekedési ellátottsághoz kellene igazítani, az indokolatlan (közösségi közlekedéssel nehezen kiszolgálható) beépítési lehetőségeket pedig visszaszorítani. A különböző városi funkciók keverése is fontos lenne: a lakóterületek, a munkahelyek és a szolgáltatások elhelyezését egymással összhangban kellene tervezni. Így már a fejlesztések előkészítésekor figyelembe lehetne venni, milyen utazási igényeket teremtenek.

A szakértő a pihenést és rekreációt szolgáló területek visszafogottabb fejlesztéséhez kompenzációs alapot is javasol. Ez pénzügyileg ellensúlyozhatná, ha egy település a térség közös érdekeit követve korlátozza a beépítést. Emellett egy erős közlekedési szövetség a közösségi közlekedést és az útfejlesztéseket is összehangolná, hogy a különböző beruházások ugyanazokat a célokat szolgálják.

Ekkorra hozhatna érzékelhető változást a közös tervezés

Ezeknek a céloknak a közelítéséhez a kutató szerint nagyon jó lehetőségeket teremthet a 2028-ban induló uniós költségvetési időszak. Magyarországnak is be kellene vezetnie a lengyel és cseh példákban alkalmazott integrált területi beruházási eszközt, és azt a nagyvárosok tényleges vonzáskörzetében kellene alkalmaznia.

A 2028–2034-es időszakra készülő fejlesztési tervekben Budapestet és környékét összetartozó városi térségként kellene kezelni, és ehhez célzott támogatást rendelni. A közösen elérhető forrás pénzügyi ösztönzést adhatna az önkormányzatoknak ahhoz, hogy megállapodjanak a fejlesztések irányáról.

A támogatási rendszer átalakítása persze nem hozna azonnali fordulatot a mindennapi közlekedésben vagy a települések beépítésében. A varsói példa is több egymásra épülő döntés és fejlesztési időszak eredménye.

A tartós térségi kooperáció megteremtéséhez hosszabb, több politikai cikluson átívelő időre lenne szükség

– hangsúlyozta Tosics Iván. Az első időszak feladata az együttműködés feltételeinek megteremtése lehetne. A folyamat akkor válhat tartóssá, ha a közös döntések később a hazai és saját bevételek felhasználására is kiterjednek.

A most kijelölt lakóterületek és közlekedési fejlesztések hosszú időre alakítják a fővárosban és környékén élők lehetőségeit. Az együttműködésnek végül abban kellene megmutatkoznia, hogy egy új városrész felépülésével a közösségi közlekedés is lépést tart, a már meglévő területek megújulnak, és a növekedés nem teszi egyre nehezebbé a mindennapi utazást.