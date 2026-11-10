Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban

Nem mindenhol ugyanolyan gyorsan találnak munkát az álláskeresők: egy friss, 42 országot vizsgáló nemzetközi rangsor szerint Dél-Afrikában, Szlovákiában, Görögországban és Olaszországban a munkanélküliek mediánja már több mint egy éve keres állást. Magyarországon sem túl kedvező a helyzet, a hazai álláskeresők ugyanis mediánosan 5,9 hónapot töltenek munkakereséssel. A vizsgálat szerint a nemzetközi különbségek jelentősek, Mexikóban például mindössze 1,2 hónap ez az időtartam, míg az Egyesült Államokban 2,2, Kanadában pedig 2,4 hónap.

Az álláskeresés hosszadalmas folyamat lehet, de az, hogy mennyi időbe telik, mire valaki munkát talál, országonként nagyon eltérő. Egyes helyeken akár már néhány hónap alatt is sikerülhet elhelyezkedni, máshol viszont akár egy évig, sőt, annál hosszabb ideig is elhúzódhat az álláskeresés.

A Visual Capitalist összeállítása 42 ország adatait hasonlította össze az OECD 2025-ös munkanélküliségi időtartamra vonatkozó statisztikái alapján. Fontos, hogy a számok a folyamatos munka nélkül töltött időtartamot mutatják, nem pedig a munkakereséshez szükséges teljes időtartamot. A 42 ország adatainak mediánja körülbelül 4,7 hónap.

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A legrosszabb helyzet Dél-Afrikában, Szlovákiában, Görögországban és Olaszországban van, ugyanis ezekben az országokban áltagosan több mint 12 hónap alatt találtak munkát az emberek. Ezeket az országokat Bulgária követi 9,3 hónappal, majd Horvátország következik 8 hónappal. Litvániában 7,9, Romániában 7,8, Portugáliában pedig 7,6 hónap az átlagos álláskeresési idő. Lettországban 6,9, Svájcban 6,7, Csehországban 6,5, Luxemburgban pedig 6 hónap ez az érték.

Magyarország a vizsgált országok között a hosszabb álláskeresési idejűek közé tartozik: hazánkban 5,9 hónap az átlag.

A különbségek különösen jól látszanak, ha a lista másik végét is megnézzük. Mexikóban mindössze 1,2 hónap az átlagos álláskeresési idő, az Egyesült Államokban 2,2, Kanadában pedig 2,4 hónap, vagyis az adatok alapján Dél-Afrikában, Szlovákiában, Görögországban és Olaszországban tízszer több időbe telik munkát találni, mint Mexikóban.

A hosszabb keresési idő mögött több tényező is állhat: a strukturális munkanélküliség, a munkavállalók képzettsége és a munkaerőpiaci kereslet közötti eltérés, a vállalatok kiválasztási gyakorlata, valamint a munkaerőpiaci mobilitás különbségei.

Az országos munkanélküliségi ráta önmagában nem feltétlenül mutatja meg, milyen nehéz helyzetben vannak azok, akik már elveszítették a munkájukat. Előfordulhat ugyanis, hogy egy országban viszonylag alacsony a munkanélküliség, a munkanélküliek mégis nehezen találnak új lehetőséget, a pályakezdő fiatalok pedig további akadályokkal szembesülhetnek.

Az elhúzódó álláskeresés nemcsak anyagi, hanem mentális terhet is jelenthet. Az ismétlődő elutasítások, a válasz nélkül maradó jelentkezések és a pénzügyi bizonytalanság szorongást, depressziót és az önbizalom csökkenését is okozhatnak. A Washington Post arra is felhívta a figyelmet, hogy a hosszan tartó munkanélküliség az emberek kontrollérzetét és önbecsülését is alááshatja, különösen akkor, ha az automatizált kiválasztási folyamatok során még visszajelzést sem kapnak a jelentkezők.

Egyre növekszik a munkanélküliek száma

A KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon szeptemberben a munkanélküliek száma 224 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6% volt. A július és szeptemberi közötti időszakban a férfiaknál a munkanélküliek száma 116 ezer fő volt, a nőknél pedig 114 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig a férfiaknál 4,5%-os, a nőknél 4,9%-os.

Az adatok szerint a munkanélküliek több mint 43 1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,5 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,3 százalékponttal, 32,5%-ra növekedett. A nyilvántartott álláskeresők létszáma is nőtt, szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 1,1%-kal, 223 ezer főre emelkedett.

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A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.