Egy a magyar boltokban kevesebb mint 1000 forintért kapható édesség nyerte el a világ egyik legjobb deszertje címet

A TasteAtlas rangsorában a gesztenyepüré lett a világ legjobb gesztenyés fogása. Maga mögé utasította a francia Mont Blanc-t és a török gesztenyés baklavát. A tízes listára egy másik magyar édesség, a gesztenyeszelet is felkerült.

A nemzetközi gasztronómiai értékelőoldal, a TasteAtlas 2026. október 21-én frissítette a világ legjobb gesztenyés fogásainak listáját. A 32 ételt rangsoroló összeállítás élére a magyar gesztenyepüré került 4,1 ponttal. Az oldal október 26-án az Instagramon is kiposztolta a tízes toplistát, a bejegyzés alá sok magyar kommentelő írt büszke hozzászólást.

A rangsor a látogatók értékelésein alapul. A TasteAtlas szerint a lista összeállításáig 1 049 137 értékelés érkezett, ebből 697 243-at fogadott el hitelesnek a rendszer. Az oldal saját közlése szerint kiszűri a botokat és a „nacionalista”, lokálpatrióta szavazatokat, a hozzáértőnek ítélt felhasználók véleménye pedig nagyobb súllyal számít.

A toplista első öt helyén édes fogások állnak, az első kifejezetten sós étel a hatodik. Ott áll az ausztriai Martinigans, a gesztenyével és aszalt szilvával töltött sült liba, amelyet hagyományosan Márton-napon, november 11-én esznek. A gesztenyeszeletet a TasteAtlas a magyar kávéházak klasszikusaként írja le: gesztenyés piskótalap, rajta gesztenyés-tejszínes krém és reszelt étcsokoládé.

A gesztenyepüré régebbi, mint gondolnánk

A TasteAtlas leírása szerint a gesztenyepüré receptje először egy 1475-ös olasz szakácskönyvben bukkant fel. Ebből fejlődött ki később a francia Mont Blanc, a magyarok pedig a 18. században alakították ki a saját változatukat. A két desszert ma is rokon: mindkettő cukrozott gesztenyepüré tejszínhabbal, csak a tálalásuk más.

A magyar változat úgy készül, hogy a gesztenyemasszát cukorral és rummal kikeverik, majd krumplinyomón átnyomják, így vékony szálakban kerül a tányérra. A tetejére tejszínhab jár, de kakaóporral vagy meggyel is díszíthető. A TasteAtlas ajánlott helyei között budapesti étterem is szerepel, a Café Kör.

Mennyibe kerül itthon a világ legjobb gesztenyés fogása?

A világelső desszert itthon egyáltalán nem luxus. November 9-én három nagy online élelmiszer-áruház, a Tesco, az Auchan és a Kifli.hu kínálatát néztük meg, az akciós árakat figyelmen kívül hagyva. A legtöbb termék gyorsfagyasztott, és 200 vagy 250 grammos kiszerelésben kapható.

A legolcsóbbat az Auchan saját márkája adja: a 250 grammos Auchan Kedvenc gesztenyepüré 999 forint, vagyis kilónként 3996 forint.

A Tescónál a Gelato Italiano natúr gesztenyemasszája 1099, a hagyományos gesztenyepüréje 1149 forint 250 grammonként.

A Maroni Fehérarany 200 grammos püréje a Tescóban 1129, az Auchanban gyorsfagyasztott változatban 1199 forint. Az Auchan a Maroni bio és édesítőszeres püréjét is árulja, 1019, illetve 1339 forintért.

A Kiflin a Maroni cukor nélküli natúr gesztenyemasszája 934 forint 200 grammonként, a hűtés nélkül is eltartható, vákuumcsomagolt püré 1299 forint.

Aki nem akar bajlódni, a Kiflin kész, tejszínhabos változatot is talál: a Kata tejszínes gesztenyepüréje 120 grammonként 1049 forint, ami már 8742 forintos kilónkénti árat jelent.

Egy adag otthon készített gesztenyepüréhez tehát egy nagyjából ezerforintos csomag és egy doboz tejszín kell. Az árak boltonként és hetente változnak, a fenti összegek csak tájékoztató jellegűek.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet Az ír vaj lett a világ legjobb vajfajtája a TasteAtlas október végén frissített rangsorában. A konkrét márkák versenyét pedig francia kézműves vajak nyerték.

Püré vagy massza? Erre érdemes figyelni a boltban

A polcokon két termék áll egymás mellett, és nem mindegy, melyiket viszi haza a vásárló. A gesztenyemassza jellemzően natúr, hozzáadott cukor és aroma nélkül, ezért ízesíteni kell (gesztenyemasszát amúgy otthon is lehet készíteni). A gesztenyepüré már édesített, sokszor rumaromás, így azonnal tálalható.

Érdemes a csomagoláson a gesztenyetartalmat is megnézni. A Kifli kínálatában szereplő Maroni vákuumcsomagolt pürében például 77 százalék a gesztenye, a többi cukor és vanillin. A kilónkénti ár ezért nem mindig mutatja meg pontosan, melyik termék éri meg jobban.

EZ IS ÉRDEKELHET Dédanyáink kedvenc karácsonyi sütije: itt a titok, mitől lesz omlós a gesztenyés kifli Hogyan álljunk neki a karácsonyi gesztenyés kiflinek, hogy olyan porhanyós legyen, mint anno a nagyié volt? Egy 60-70 éve írt receptes könyvben nyomára akadtunk az eredeti receptnek!

Mennyit ér a világranglista?

A TasteAtlas maga is jelzi, hogy listái nem végleges ítéletek a világ ételeiről. A céljuk inkább a helyi fogások népszerűsítése és a kíváncsiság felkeltése. A sorrend a látogatók szavazatai alapján folyamatosan változhat, ezért a helyezés inkább irányt mutat, mint minőséget tanúsít.

A vásárláskor ezért többet számít a kilónkénti ár és az összetétel, mint a világranglista. Aki az ünnepekre gyűjtené be a hozzávalókat, annak a heti akciós újságokat is érdemes átnézni, mert a fenti összegek akció nélküli listaárak.