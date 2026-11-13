Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon?

Csökkenő fogyasztás, változó szokások és a költséges gyártás is szorítja a sörfőzdéket, miközben egyre többféle ital versenyez ugyanazokért a vásárlókért. De megmenti-e a sörgyártókat, ha ők is elkezdenek mindenfélét piacra dobni? A nürnbergi BrauBevialén többek között arról beszéltek a szakértők, hogyan lehetne a sörfőzés hagyományaiból és tudásából új lehetőségeket teremteni, illetve hogy hol folyik el a pénz az üzemekben. A Pénzcentrum helyszíni tudósítása.

A sörgyártóknak sok esetben ma már azt is újra kell gondolniuk, milyen alkalommal, milyen formában és egyáltalán miért választaná valaki a terméküket. A korábban megszokott fogyasztásra ugyanis egyre kevésbé lehet biztos bevételként számítani, közben viszont a gyártósorokat is gazdaságosan kellene működtetni. Nem véletlen, hogy ez a két fontos kérdés a nürnbergi BrauBeviale szakmai programjain is összekapcsolódott.

A két évente megrendezésre kerülő rendezvény méretét jól jelzi, hogy az előző, 2024-es eseményen 858 kiállító és közel 31 ezer látogató találkozott, több mint 35 ezer négyzetméternyi kiállítótéren. Az alapanyagoktól a palackozógépeken át a marketingig szinte minden megjelenik ezen az expón, ami egy ital előállításához és eladásához szükséges. Idén, a november 10–12. között rendezett nemzetközi italipari szakvásáron a Pénzcentrum a Magyar Országos Sörszövetség meghívására vett részt.

Nagy a baj sörfronton

Ahogy arról a Pénzcentrumon korábban beszámoltunk, a sörfogyasztás bizony elég durván visszaesett Magyarországon. Tavaly szeptemberben például az év addigi időszakában 10–15 százalékkal csökkent a hazai sörforgalom. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója akkor arról beszélt, hogy a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan mérséklik az alkoholfogyasztásukat, mások pedig teljesen elhagyják azt. Illetve mivel egyre kevesebben járnak éttermekben, ezek a költések is hiányoznak az iparnak.

Azonban ez a folyamat nem csak itthon, hanem Európa-szerte is zajlik. A Brewers of Europe adatai szerint az Európai Unió sörfogyasztása 2025-ben 3,2 százalékkal maradt el az előző évitől, 2019-hez képest pedig 9,2 százalékos volt a csökkenés. Vagyis a járvány előtti mennyiség közel tizede eltűnt a piacról. Közben azonban az alkoholmentes sörök forgalma növekedett, és már minden tizenkettedik, az EU-ban elfogyasztott sör ebbe a kategóriába tartozott.

Ebben a helyzetben kereste a söripar kitörési lehetőségeit Charles Nouwen, a Peer to Beer alapítója, és az esemény egyik fő előadója a BrauBevialén. Előadásában arról beszélt, hogy a sör egyszerre több oldalról veszít a korábbi előnyéből. Változnak a találkozási szokások, az emberek nem feltétlenül egy bárban, kocsmában töltik együtt az idejüket, és manapság sokkal többféle italból választhatnak, mint korábban. Ráadásul mindezen felül az alkohol kihagyása is elfogadottabbá, sőt trendivé vált.

A gyártóknak éppen ezért mára egyáltalán nem elég egymástól vásárlókat elhódítaniuk. A kérdés igazából sokkal inkább az, hogyan maradhat vonzó ital maga a sör.

Mit jelent egyáltalán az, hogy "beyond beer"?

A „beyond beer”, vagyis a sörön túli terjeszkedés többféle üzleti irányt takarhat ebben az értelemben. Egy sörgyártó más italkategóriákba léphet, kész koktélokat vagy szeszes italokat kínálhat, esetleg felvásárlásokkal válhat széles választékú italipari vállalattá. Nouwen szerint ez lehet működő üzleti stratégia.

Csakhogy egy sörgyártó bevételének növekedése és a sör helyzetének javulása nem feltétlenül ugyanaz

- emelte ki a szakérőt. Ha egy vállalat új italokkal pótolja a kieső sörforgalmat, attól a sör iránti kereslet még ugyanúgy tovább csökkenhet. Ráadásul minél távolabb lép a megszokott termékétől, annál több ismeretlen feladattal találkozik. Más lehet az árazás, az értékesítés módja és az is, amit a vásárló elvár.

Az előadó azonban ennél kellemetlenebb kérdést is felvetett. Mi történik, ha a sörmárka maga szoktatja át a fogyasztóját egy másik italkategóriára, ahol az illető később már egy versenytárs termékét választja? Egy új termék tehát nem attól lesz jó ötlet, hogy a gyár képes előállítani. Azt is meg kell válaszolni, miért van rá szüksége a vásárlónak, és miért éppen ettől a gyártótól venné meg.

Új divatok helyett a saját tudásból kellene építkezni

Nouwen a hard seltzerek példáján mutatta be a trendkövetés kockázatait. Ezek az ízesített, szénsavas alkoholos italok nagy lehetőséget jelentettek a söripar számára, de az általa leírt történetben a főzdék részben más szereplők előtt is megnyitották az utat.

A szeszesital-márkák ugyanis megérkezhettek a saját, ismert nevükre és eredetükre építő változataikkal. Hiszen egy könnyen másolható termék nehezebben védi meg a helyét, ha nincs mögötte olyan történet vagy tudás, amely megkülönbözteti a többitől.

Nouwen ezért a sör saját erősségeiből indulna ki. A csapolás, a hab, a pohár, a közös fogyasztás élménye, az alapanyagok és a főzéshez kapcsolódó szakértelem mind olyan érték, amelyből új termék vagy új fogyasztási alkalom születhet.

Példaként a kávét hozta fel. A hidegen készített, csapolt, nitrogénnel dúsított vagy dobozos változatok más és más, egyre újabb helyzetekben tették fogyaszthatóvá a kávét, miközben a termék kapcsolata az eredeti kategóriával megmaradt. A sörgyártóknak szerinte hasonlóan érdemes végiggondolniuk, hogyan vihetnék tovább azt, amiben már eleve jók.

Kevesebb alkohol = több lehetőség?

Az egyik ilyen lehetőség az alacsonyabb alkoholtartalmú sör. Nouwen szerint érdemes nagyobb figyelmet fordítani a hagyományos erősségű és az alkoholmentes termékek közötti választékra is. A gondolat itt sem világmegváltó: aki kevesebb alkoholt szeretne fogyasztani, nem feltétlenül akar minden alkalommal teljesen alkoholmentes italt választani. Az előadó a 2,5–3 százalék körüli söröket is említette, amelyek más igényt szolgálhatnak ki, mint az erősebb változatok.

Ezt Nouwen szerint egyébként hiba kizárólag a fiataloknak szóló fejlesztésként kezelni. Az idősebb fogyasztók között is lehet kereslet a kisebb alkoholtartalomra. A terméket azonban érthetően kell bemutatni, hogy a vásárló tudja, milyen alkalomra és miért választhatja.

A szakember hasonló lehetőséget látott az étkezéshez kapcsolódó sörfogyasztásban is. Ehhez sem feltétlenül újabb, bonyolult különlegességre van szükség. A felszolgálás, a pohár, a megosztható kiszerelés és a közérthető ajánlás is változtathat azon, ahogyan a sörre gondolunk.

Nouwen kritikája szerint viszont az iparág időnként túlságosan a saját nyelvén beszél.

Egy szakértőknek izgalmas termékleírás viszont az átlagos vendégnek nem feltétlenül mondja meg, milyen ízre számítson, és miért kérje az adott italt a vacsorához.

A hagyomány nem csak a régi címkét jelenti

A szakember például a növényi összetevők használatát is olyan területként említette, ahol a sörgyártók a saját múltjukból meríthetnének. A fűszerek, gyógynövények, virágok és más növényi alapanyagok az előadás szerint nem idegenek a sörfőzés történetétől, sőt a régmúltban ugyanúgy hozzátartoztak a sörös mindennapokhoz, mint ma a maláta vagy a komló.

Ebből persze egyáltalán nem következik, hogy minden szokatlan összetevővel készített sör jó termék lesz. Nouwen inkább az ismerős és az új közötti kapcsolatot hangsúlyozta. Olyan ízeket és történeteket lenne érdemes szerinte építeni, amelyeket a fogyasztó külön magyarázat nélkül is meg tud közelíteni.

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A hagyomány ebben az értelmezésben nem pusztán egy alapítási év a címkén. Annak kellene kiderülnie belőle, mihez ért a főzde, és ettől mitől lesz jobb az új terméke. Az előadó a sörön kívüli fejlesztéseket sem vetette el. Ha egy főzde a fermentációról vagy az alapanyagokról felhalmozott tudásával valóban jobb italt tud készíteni, annak lehet értelme. Más kérdés, ha csak azért jelenik meg egy új kategóriában, mert éppen ott látszik növekedés.

A sörgyártás másik nagy küzdelme az üzemben zajlik

Miközben a sörgyártók azon dolgoznak, hogy újra több fogyasztót nyerjenek meg, az üzemeikben is akad bőven megoldandó feladat. A csökkenő kereslet mellett különösen fájdalmas, ha az előállítás során olyan energiáért fizetnek, amelynek egy része végül elvész.

A régebbi üzemek korszerűsítéséről és a megtakarítás lehetőségeiről Gustav Arnt Juul, Niko Huber és Michael Nankemann beszélgetett a BrauBeviale „Energy and Resource Efficiency in the Beverage Industry”, vagyis az italipar energia- és erőforrás-hatékonyságának szentelt pódiumbeszélgetésén.

A beszélgetésben elhangzottak alapján könnyű túl nagy jelentőséget tulajdonítani egy-egy gép papíron kedvező teljesítményének. Hiába jó például a kazán hatásfoka, ha a megtermelt hőből sok elvész, mire eljut oda, ahol felhasználnák. Ilyenkor önmagában a kazán korszerűsítése sem oldja meg a problémát, hiszen a veszteség jelentős része máshol keletkezik. A megtérülést ezért a teljes üzemi működés alapján kellene kiszámolni.

Ez különösen a régebbi főzdéknél okozhat fejtörést. Ezeken a helyeken ugyanis a vállalatok az energiaellátásukat sokszor évtizedeken át bővítették, az újabb gépeket pedig a már meglévő hálózathoz igazították. Viszont ami olcsóbb energia mellett elfogadható megoldásnak számított, az ma már indokolatlanul sokba kerülhet. A pódiumon például felmerült, hogy érdemes külön megvizsgálni az egyes gyártási lépések hőigényét. Nem feltétlenül kell mindenhová gőzt vezetni, ha bizonyos feladatokhoz alacsonyabb hőmérsékletű meleg víz is elegendő.

Ezzel a hő visszanyerésének is nagyobb szerep juthat. A hűtés során keletkező hőt például megfelelő berendezésekkel más folyamatokban lehet hasznosítani. A hőszivattyúk és a tárolók pedig abban segíthetnek, hogy az energia akkor is rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá, ne kizárólag akkor lehessen felhasználni, amikor megtermelik. Az akkumulátoros és a hőtárolás összehangolásával az áramárak változásához is jobban alkalmazkodhat egy üzem.

Csakhogy mindezt egy működő sörfőzdében kellene megvalósítani, ami óriási kihívás. Előfordulhat, hogy az elektromos hálózati csatlakozás nem bírná el az új berendezések egyidejű működését, a bővítés pedig újabb költséget és egyeztetést jelentene. A gépek elhelyezése, a szükséges vezetékek és a termelés időzítése szintén befolyásolja, mennyibe kerül végül az átállás. Egy kedvezőnek tűnő ajánlatból így csak a helyszíni felmérés után derül ki, mekkora beruházással kell valójában számolni.

A beszélgetésen ezért a fokozatos átalakítás és a többféle energiaforrást kombináló megoldások is előkerültek. Nem minden főzdénél ugyanaz az út lesz gazdaságos, és az energiaárak mellett a hálózati díjak, a támogatások, illetve a szabályok várható változása is beleszólhat a megtérülésbe. A gyártóknak tehát azt kell eldönteniük, melyik fejlesztés hoz a saját üzemükben akkora megtakarítást, hogy azért már megérje vállalni az átalakítás költségét. Ez pedig egy nagyon komoly sakkjátszma.

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