KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás

Nagy horderejű kata változás előtt áll a hazai kisvállalkozói szektor: a Pénzügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott új kata törvény tervezete alapján 2027. január 1-jétől gyökeresen átalakul a kata adózás. Az új kata visszahozza a céges számlázás lehetőségét, az éves bevételi keretet 22 millió forintra emeli, miközben a főfoglalkozásúak tételes kata adó összege havi 100 ezer forintra nő. De mit jelent pontosan a kata emelés, kik választhatják újra a rendszert, és mennyi pénz marad a zsebedben? A Pénzcentrum kata kalkulátor segítségével most másodpercek alatt kiszámolhatod a várható adóterhedet a kata 2027-es szabályai szerint!

Mi a kata változás lényege? A KATA adózás 2026-os és 2027-es rendszere

A kisadózó vállalkozók tételes adója éveken át a legegyszerűbb és legnépszerűbb adózási forma volt Magyarországon. A kata adózás bevezetésekor a legfőbb vonzereje a rendkívül alacsony adminisztráció és a kiszámítható, havi fix közteher volt. Később viszont szigorították a katát - az Orbán-kormány 2022. július 12-én kevesebb, mint 24 óra alatt fogadta el a kata-törvény átalakítását - a jelenlegi kata adózás 2026 végéig érvényes keretei között kizárólag főállású egyéni vállalkozók választhatják, és főszabály szerint csak magánszemélyeknek számlázhatnak, évi 18 millió forintos keretösszegig.

A kata változás 2026 őszén közzétett kormányzati iránya és a társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezet azonban új fejezetet nyit. A TISZA már a kampányidőszakban, programjában ígérte, hogy visszahozzák megújult formában a katát, ennek részletei most váltak ismertté. A kata emelés 2026 őszén ismertetett részletei, a legfrissebb kata hírek szerint az új szabályozás célja, hogy a kisméretű vállalkozások ismét rugalmasan és alacsony adminisztrációs teher mellett működhessenek.

Új KATA szabályok 2027-ben: tételes adó, keretemelés és céges számlázás

Az új kata szabályok értelmében 2027-től a főfoglalkozású kisadózók tételes adója havi 100 ezer forintra emelkedik (2028-tól pedig a mindenkori minimálbérhez igazodik majd). Ugyanakkor a megújult kata szabályok szerint ismét választhatják ezt az adónemet a nem főfoglalkozású vállalkozók – így a heti 36 órás munkaviszony mellett vállalkozók, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos diákok is –, akiknek a havi tételes adója 50 ezer forint lesz.

A havi fix összegű kata emelés mértékét jelentősen ellensúlyozza, hogy az éves bevételi keretösszeg 18 millió forintról 22 millió forintra nő. Az ezt meghaladó bevételrész után továbbra is 40 százalékos különadót kell megfizetni.

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A céges számlázás visszatérése és a 15%-os kiegészítő adó

Különösen kedvező fordulat a kata új szabályok között, hogy megszűnik a magánszemélyes korlátozás: újra lehet cégeknek és szervezetnek is számlázni. A kata változások egyik legfontosabb eleme a céges bevételeket terhelő 15 százalékos kiegészítő adó, amelyből azonban a befizetett tételes adó teljes egészében beszámítható:

Főállású kisadózóknál az évi 12 x 100 000 = 1 200 000 Ft tételes adó pontosan 8 millió forint céges bevétel 15%-át fedezi. Így évi 8 millió forint céges bevételig egyetlen forint plusz adót sem kell fizetni a havi tételen felül. A 15%-os kiegészítő adót a bevétel 8 millió forint feletti része után kell majd a vállalkozóknak befizetnie.

Mellékállású kisadózóknál az évi 12 x 50 000 = 600 000 Ft tételes adó évi 4 millió forint céges bevételig nyújt teljes lefedettséget. (Ez a számítás azokra vonatkozik, akik egész évben a kata adózási formában voltak, ezért szorozzuk a befizetett adóterhet (100 vagy 50 ezer forintot) 12-vel, a hónapok számával.

KATA Adózási Paraméterek Jelenlegi KATA (2026) Új KATA (2027 tervezet) Főállású havi adó 50 000 Ft / hó 100 000 Ft / hó Mellékállású havi adó Nem választható 50 000 Ft / hó Éves bevételi keret 18 millió Ft 22 millió Ft Céges számlázás Tilos (kivéve taxisok) Engedélyezett (15% kieg. adó beszámítással) Céges bevételi fordulópont - Évi 8 millió Ft (főállás) / 4 millió Ft (mellékállás) TB / Nyugdíjalap (főállás) 108 000 Ft / hó 317 000 Ft / hó (2028-tól minimálbér)

Forrás: Pénzügyminisztérium törvénytervezet (A szabályok a társadalmi egyeztetés függvényében még változhatnak)

Itt a Pénzcentrum KATA kalkulátor

A Pénzcentrum kata kalkulátor eszköze segít a kisvállalkozóknak pontosan felmérni, hogy az egyes bevételi szinteken mennyi adót kell fizetniük, és mennyi tiszta jövedelem marad a számlájukon. A kalkuláció a társadalmi egyeztetésre bocsátott kata törvény tervezetének számaival dolgozik.

Hogyan működik a vegyes számlázás (cégeknek és magánszemélyeknek)?

A kata kalkulátor használatakor kulcsfontosságú megérteni a vegyes számlázás logikáját. Amikor egy kisadózó magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt számláz, a magánszemélyektől származó bevételeket semmilyen plusz adó nem terheli. A 15%-os kiegészítő adót kizárólag a céges bevételekre kell kiszámítani, ám ebből a levonható éves tételes adó (főállásban 1,2 millió Ft, mellékállásban 600 ezer Ft) először a céges adóterhet csökkenti.

Ez azt jelenti, hogy például havi 1 millió forint (évi 12 millió Ft) összes bevétel esetén, ha ebből 6 millió forint cégektől és 6 millió forint magánszemélyektől származik, a 6 millió forint céges rész 15%-a (900 ezer Ft) teljes egészében „belefér” az 1,2 millió forintos éves tételes adóba. Így a vegyes számlázást folytató vállalkozónak a havi fix KATA-n felül nulla forint plusz adót kell fizetnie, egészen addig, amíg a céges bevétele meg nem haladja a 8 millió forintot (mellékállásban a 4 millió forintot).

KATA nyugdíj és TB-ellátás: Mire számíthatnak a katás vállalkozók?

Egyik legégetőbb kérdés az volt a korábbi években, hogy mekkora lesz a kata nyugdíj, illetve a katás vállalkozók milyen egészségbiztosítási ellátásokra jogosultak. Az alacsony tételes adó miatt a korábbi ellátási alap is rendkívül alacsony volt.

A törvénytervezet ezen a téren is komoly előrelépést hoz: a főfoglalkozású kisadózók társadalombiztosítási ellátásainak alapja 2027. január 1-jétől havi 317 000 forintra emelkedik (2028-tól pedig eléri a mindenkori minimálbért). Ez az összeg képezi a táppénz, a CSED, a GYED, az álláskeresési járadék és a későbbi öregségi nyugdíj számításának alapját. Így a főállású kisadózók érdemben magasabb társadalombiztosítási védelmet és kedvezőbb nyugdíjalapot szereznek.

Átmeneti szabályok a jelenlegi katásoknak

Azon egyéni vállalkozók számára, akik 2026. december 31-én is a jelenlegi KATA hatálya alá tartoznak és kizárólag magánszemélyeknek számláznak, a törvény átmeneti időszakot biztosít:

2027-ben: A fizetendő tételes adó kedvezményesen havi 75 000 forint (az ellátási alap 161 000 Ft).

2028-ban: A tételes adó havi 100 000 forint (az ellátási alap 215 000 Ft).

2029. január 1-jétől: Külön bejelentés nélkül automatikusan átkerülnek az új KATA rendszerébe.

Átalányadó vs. új kata 2027-től

A törvényjavaslat részleteit vizsgálva fontos tisztázni a költségek elszámolását is: a KATA adózásban a tényleges vállalkozási költségek továbbra sem csökkentik az adóalapot, így költséghányad nem alkalmazható. Ezzel szemben az átalányadózás szabályai 2027-től kedvezően változnak, hiszen az általános költséghányad 45-ről 50 százalékra emelkedik, ami az átalányadózóknak jelenthet tehercsökkenést. Ugyanakkor a KATA mellett szóló nyomós érv, hogy a hiteligényléseknél vagy banki jövedelemigazolásnál a törvénytervezet értelmében a kisadózó utolsó bevallott éves bevételének 60 százaléka számít hivatalos jövedelemnek, ami lényegesen kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé a korábbi szigorúbb gyakorlathoz képest.

A jogalkotó emellett szigorú fékeket épített be a rendszerbe a bújtatott munkaviszony megakadályozására. Automatikusan megszűnik a kisadózói jogállás, ha a vállalkozó az éves bevételének legalább 50 százalékát egyetlen kifizetőtől (vagy annak kapcsolt vállalkozásától) szerzi meg, vagy ha a jelenlegi munkáltatójától, illetve a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapon belül a volt munkáltatójától kap megrendelést. Ez a korlátozás biztosítja, hogy az új KATA valóban a független, több lábon álló kisvállalkozók alacsony adminisztrációjú adózási formája legyen.