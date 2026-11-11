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Nyugdíjas vásárló okostelefont használ bevásárlás közben egy élelmiszerboltban.
Vásárlás

Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál

Nagy Bálint
2026. november 11. 05:43 7 perc
  Gyors összefoglaló
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Amerikában a nagy élelmiszerláncok már algoritmussal változtatják az árakat. Magyarországon ez egyelőre csak a lejárat közeli termékeknél jelent meg. A kereskedők szerint azonban biztosan eljön ennek is az ideje.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Dinamikus árazásnak hívják, ha egy termék ára rövid időn belül, algoritmus alapján változik. A szoftver figyelheti a keresletet, a készletet, a napszakot vagy a versenytársak árait. A magyar vásárlók is találkoznak vele. Így árazzák ma már a repülőjegyeket és a szállodai szobákat, a sport- és kulturális eseményeket, és egyre több osztrák síterep a bérleteket, és sok nagy webáruház is folyamatosan igazítja az árait.

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A hazai élelmiszerboltok polcaira a módszer még nem jutott el. Az Egyesült Államokban a Walmart, a Target, a Kroger és a Wegmans is alkalmazott ilyen rendszereket, ahogy az Instacarttal dolgozó boltok is. Ott 2026-tól már szövetségi szabály írja elő, hogy a kereskedőnek jeleznie kell, ha valakinek személyre szabott árat mutat.

A Pénzcentrum megkérdezte a két nagy hazai kereskedelmi érdekképviseletet, hogy mi a helyzet itthon. Az aktualitást az adja, hogy a kormány október végén benyújtotta az árrésstop megszüntetéséről szóló törvénymódosítást. Az Országgyűlés november 4-én kezdte tárgyalni a javaslatot. Elfogadása után az élelmiszerárak ismét szabadabban mozoghatnak.

Ennyi működik már a magyar boltokban

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) szerint itthon csak a dinamikus árazás egyes elemei láthatók. Ezek a lejárathoz közeli vagy túlkészletezett termékekre vonatkoznak.

Rendszerszintű dinamikus árazás a napi fogyasztási cikk kereskedelemben Magyarországon még nem tapasztalható, viszont biztos, hogy eljön ennek is az ideje

– mondta a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin, az MNKSZ főtitkára.

A főtitkár példaként a Munch ételmentő alkalmazást említette, amelyet több lánc is átvett. A lejárathoz közeli termékeket ezen keresztül jóval olcsóbban lehet megvenni zárás előtt. A szövetség szerint ezen a területen már van tapasztalat a vásárlói reakciókról: a romlandó termékek leárazása nagyon jól működik. Ez azonban csak kezdeti lépés.

Nem elég kicserélni az árcédulákat

A technika egy része már ma is adott. Több hazai boltban működnek elektronikus polccímkék, amelyeken az ár másodpercek alatt átírható (Pénzcentrum). A Spar például tavaly tavasszal több mint tíz franchise-üzletben és három saját áruházban használta őket. A lánc a címkéket a pontos árkiírásra és az akciók gyors frissítésére használja. Dinamikus árazásról a közlemény nem szól.

Az MNKSZ szerint a dinamikus árazáshoz a digitális címke önmagában kevés. Kell mellé egy alkalmazás is, amely összeköti a boltot a vásárlóval.

Hiába is lenne dinamikus árazás, ha azzal nem tudom konkrétan megszólítani a vásárlót, akkor az árak csak változnak, de nem lesz forgalomnövelő hatása vagy készletcsökkentő hatása

– foalmazott Neubauer Katalin.

Az MNKSZ úgy látja, hogy a hazai kereskedelem egy adatalapú korszak előszobájában jár. A tagok között vannak „progresszív gondolkodású szakemberek", akik már most építik ennek az alapjait.

Ha elsietik, abból botrány lesz

A légitársaságok árazása miatt sok utas panaszkodik. Egy-egy útvonalon a jegyár egyik napról a másikra is megugorhat. A szállodák is a kereslethez igazítják az árat. Az első szobák olcsóbban kelnek el, az utolsókért a legtöbbet kell fizetni (Pénzcentrum).

Az osztrák síbérleteknél a magyar családok is megérzik a változó árat. Aki későn vesz bérletet, többet fizethet. Egy repülőjegyet vagy egy nyaralást azonban ritkán veszünk. Kenyeret és tejet szinte naponta. Az MNKSZ szerint a boltoknak ezért különösen óvatosan kell hozzányúlniuk a módszerhez.

Egyrészt csak óvatosan, másrészt csak professzionálisan lehet ezzel a gondolattal foglalkozni

– vélekedett Neubauer Katalin, aki szerint ehhez egy nagy, jól működő törzsvásárlói bázis is kell. A kedvezményekről így azonnal értesülhetnek a vásárlók. A külföldi negatív hullámok a szövetség szerint valószínűleg abból adódtak, hogy egyes kereskedők túl gyorsan, tesztelés nélkül léptek.

Ennek az alapjai itthon is megvannak. Az elmúlt években a legtöbb nagy lánc saját törzsvásárlói alkalmazást épített. A Lidl Plus, a Tesco Clubcard, a SPAR SuperShop és a Penny appja is aktiválható kuponokat kínál, ezek a régi papírkuponok modern utódai. A Lidl appja a vásárló beleegyezésével már személyre szabott ajánlatokat is ad. A Penny hetente háromszor frissíti a kuponjait. A kereskedők így már ma is célzottan és gyorsan tudnak kedvezményt eljuttatni a vásárlókhoz.

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Az állami beavatkozás eddig fékezte a folyamatot

Az MNKSZ szerint a dinamikus árazás ott működik, ahol a piaci mechanizmusok szabadon érvényesülnek. Magyarországon évek óta erős az állami beavatkozás, és ez a szövetség szerint fékezi ezeket a folyamatokat.

A versenykorlátozó intézkedések hosszú távon, de akár rövid távon is a vásárló érdekei ellen hatnak, attól függetlenül, hogy ezek a hangzatos árrés- és ársapkák időlegesen a vevőknek bizonyos termékek tekintetében kedvezőbb vásárlási feltételt biztosítanak

– szögezte le Neubauer Katalin.

A szabályozás hamarosan megváltozik. A törvényjavaslat szerint az árrésstop a kihirdetést követő nyolcadik napon szűnik meg, így a zárószavazás után napokon belül vége lehet a korlátozásnak. A legnagyobb láncoknak ugyanakkor továbbra is naponta jelenteniük kell áraikat a GVH Árfigyelőjébe. A gyakori árváltozás így a nyilvánosság előtt is látszana.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amelynek a nagy multinacionális láncok is tagjai, szűkszavúan válaszolt. A tagok a szövetségen keresztül sem egymással, sem a nyilvánossággal nem osztanak meg árazási stratégiáról szóló adatokat. Így az OKSZ-nek nincs tudomása ilyen tervekről.

Az OKSZ általában támogatja a legjobb gyakorlatok átvételét, ezért érdeklődéssel figyeljük a nemzetközi tapasztalatokat.

A kis boltok nem tudják felvenni a versenyt

A háttérrendszerek drágák. Neubauer Katalin szerint a dinamikus árazás a világon mindenhol a nagy szereplők játéka. Mint fogalmaz, „biztos, hogy ezek mögött a technológiák mögött olyan hatalmas befektetések szükségesek, amelyet a kisebbek nem fognak tudni bevezetni." A főtitkár szerint a kis boltoknak nem is ezen a pályán kell versenyezniük.

A minőségi, személyes értékesítésen alapuló kereskedelem egyre színvonalasabb jelenléte adhatja majd az ő versenyelőnyüket

– fűzte hozzá a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin.

A hátrányból így előny lehet. A nagy láncok az adatokból tudják, mit vesz a vásárló. A sarki bolt eladója személyesen ismeri a törzsvevőit. Tud tanácsot adni, félretesz egy terméket, és helyben azt rendeli, amire a környéken igény van. Ha a nagy boltokban egyszer gyakran változó árak jelennek meg, a kiszámítható, stabil polcár is vonzó lehet egy kis bolt vásárlóinak.

Neubauer Katalin hozzátette: nem is biztos, hogy a hagyományos boltokban általánossá válik a módszer. Az online térben ugyanis sokkal hatékonyabban működtethető.

Mire számíthatnak a magyar vásárlók?

Egyik nap drága, másik nap olcsó tej egyelőre nem várható a magyar boltokban. Az első lépések valószínűleg a kereskedők webáruházaiban és törzsvásárlói alkalmazásaiban jelennek meg. A zárás előtti, lejárat közeli leárazás már most is elérhető. Aki ilyet keres, érdemes megnéznie a láncok és az ételmentő alkalmazások ajánlatait.

Az uniós jog nem tiltja a dinamikus árazást. A kereskedőnek viszont már most jeleznie kell, ha az árat automatizált döntéshozatal alapján személyre szabta. A szabályok szigorodhatnak. Az Európai Bizottság november közepén mutatja be a digitális tisztességről szóló új jogszabály, a Digital Fairness Act tervezetét. Az Európai Parlament júliusban arra kérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a dinamikus árazás tilalmát is, legalább az élő sport- és kulturális eseményeknél.

 
Címlapkép: Getty Images
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