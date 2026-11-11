Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
Amerikában a nagy élelmiszerláncok már algoritmussal változtatják az árakat. Magyarországon ez egyelőre csak a lejárat közeli termékeknél jelent meg. A kereskedők szerint azonban biztosan eljön ennek is az ideje.
Dinamikus árazásnak hívják, ha egy termék ára rövid időn belül, algoritmus alapján változik. A szoftver figyelheti a keresletet, a készletet, a napszakot vagy a versenytársak árait. A magyar vásárlók is találkoznak vele. Így árazzák ma már a repülőjegyeket és a szállodai szobákat, a sport- és kulturális eseményeket, és egyre több osztrák síterep a bérleteket, és sok nagy webáruház is folyamatosan igazítja az árait.
A hazai élelmiszerboltok polcaira a módszer még nem jutott el. Az Egyesült Államokban a Walmart, a Target, a Kroger és a Wegmans is alkalmazott ilyen rendszereket, ahogy az Instacarttal dolgozó boltok is. Ott 2026-tól már szövetségi szabály írja elő, hogy a kereskedőnek jeleznie kell, ha valakinek személyre szabott árat mutat.
A Pénzcentrum megkérdezte a két nagy hazai kereskedelmi érdekképviseletet, hogy mi a helyzet itthon. Az aktualitást az adja, hogy a kormány október végén benyújtotta az árrésstop megszüntetéséről szóló törvénymódosítást. Az Országgyűlés november 4-én kezdte tárgyalni a javaslatot. Elfogadása után az élelmiszerárak ismét szabadabban mozoghatnak.
Ennyi működik már a magyar boltokban
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) szerint itthon csak a dinamikus árazás egyes elemei láthatók. Ezek a lejárathoz közeli vagy túlkészletezett termékekre vonatkoznak.
Rendszerszintű dinamikus árazás a napi fogyasztási cikk kereskedelemben Magyarországon még nem tapasztalható, viszont biztos, hogy eljön ennek is az ideje
– mondta a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin, az MNKSZ főtitkára.
A főtitkár példaként a Munch ételmentő alkalmazást említette, amelyet több lánc is átvett. A lejárathoz közeli termékeket ezen keresztül jóval olcsóbban lehet megvenni zárás előtt. A szövetség szerint ezen a területen már van tapasztalat a vásárlói reakciókról: a romlandó termékek leárazása nagyon jól működik. Ez azonban csak kezdeti lépés.
Nem elég kicserélni az árcédulákat
A technika egy része már ma is adott. Több hazai boltban működnek elektronikus polccímkék, amelyeken az ár másodpercek alatt átírható (Pénzcentrum). A Spar például tavaly tavasszal több mint tíz franchise-üzletben és három saját áruházban használta őket. A lánc a címkéket a pontos árkiírásra és az akciók gyors frissítésére használja. Dinamikus árazásról a közlemény nem szól.
Az MNKSZ szerint a dinamikus árazáshoz a digitális címke önmagában kevés. Kell mellé egy alkalmazás is, amely összeköti a boltot a vásárlóval.
Hiába is lenne dinamikus árazás, ha azzal nem tudom konkrétan megszólítani a vásárlót, akkor az árak csak változnak, de nem lesz forgalomnövelő hatása vagy készletcsökkentő hatása
– foalmazott Neubauer Katalin.
Az MNKSZ úgy látja, hogy a hazai kereskedelem egy adatalapú korszak előszobájában jár. A tagok között vannak „progresszív gondolkodású szakemberek", akik már most építik ennek az alapjait.
Ha elsietik, abból botrány lesz
A légitársaságok árazása miatt sok utas panaszkodik. Egy-egy útvonalon a jegyár egyik napról a másikra is megugorhat. A szállodák is a kereslethez igazítják az árat. Az első szobák olcsóbban kelnek el, az utolsókért a legtöbbet kell fizetni (Pénzcentrum).
Az osztrák síbérleteknél a magyar családok is megérzik a változó árat. Aki későn vesz bérletet, többet fizethet. Egy repülőjegyet vagy egy nyaralást azonban ritkán veszünk. Kenyeret és tejet szinte naponta. Az MNKSZ szerint a boltoknak ezért különösen óvatosan kell hozzányúlniuk a módszerhez.
Egyrészt csak óvatosan, másrészt csak professzionálisan lehet ezzel a gondolattal foglalkozni
– vélekedett Neubauer Katalin, aki szerint ehhez egy nagy, jól működő törzsvásárlói bázis is kell. A kedvezményekről így azonnal értesülhetnek a vásárlók. A külföldi negatív hullámok a szövetség szerint valószínűleg abból adódtak, hogy egyes kereskedők túl gyorsan, tesztelés nélkül léptek.
Ennek az alapjai itthon is megvannak. Az elmúlt években a legtöbb nagy lánc saját törzsvásárlói alkalmazást épített. A Lidl Plus, a Tesco Clubcard, a SPAR SuperShop és a Penny appja is aktiválható kuponokat kínál, ezek a régi papírkuponok modern utódai. A Lidl appja a vásárló beleegyezésével már személyre szabott ajánlatokat is ad. A Penny hetente háromszor frissíti a kuponjait. A kereskedők így már ma is célzottan és gyorsan tudnak kedvezményt eljuttatni a vásárlókhoz.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az állami beavatkozás eddig fékezte a folyamatot
Az MNKSZ szerint a dinamikus árazás ott működik, ahol a piaci mechanizmusok szabadon érvényesülnek. Magyarországon évek óta erős az állami beavatkozás, és ez a szövetség szerint fékezi ezeket a folyamatokat.
A versenykorlátozó intézkedések hosszú távon, de akár rövid távon is a vásárló érdekei ellen hatnak, attól függetlenül, hogy ezek a hangzatos árrés- és ársapkák időlegesen a vevőknek bizonyos termékek tekintetében kedvezőbb vásárlási feltételt biztosítanak
– szögezte le Neubauer Katalin.
A szabályozás hamarosan megváltozik. A törvényjavaslat szerint az árrésstop a kihirdetést követő nyolcadik napon szűnik meg, így a zárószavazás után napokon belül vége lehet a korlátozásnak. A legnagyobb láncoknak ugyanakkor továbbra is naponta jelenteniük kell áraikat a GVH Árfigyelőjébe. A gyakori árváltozás így a nyilvánosság előtt is látszana.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amelynek a nagy multinacionális láncok is tagjai, szűkszavúan válaszolt. A tagok a szövetségen keresztül sem egymással, sem a nyilvánossággal nem osztanak meg árazási stratégiáról szóló adatokat. Így az OKSZ-nek nincs tudomása ilyen tervekről.
Az OKSZ általában támogatja a legjobb gyakorlatok átvételét, ezért érdeklődéssel figyeljük a nemzetközi tapasztalatokat.
A kis boltok nem tudják felvenni a versenyt
A háttérrendszerek drágák. Neubauer Katalin szerint a dinamikus árazás a világon mindenhol a nagy szereplők játéka. Mint fogalmaz, „biztos, hogy ezek mögött a technológiák mögött olyan hatalmas befektetések szükségesek, amelyet a kisebbek nem fognak tudni bevezetni." A főtitkár szerint a kis boltoknak nem is ezen a pályán kell versenyezniük.
A minőségi, személyes értékesítésen alapuló kereskedelem egyre színvonalasabb jelenléte adhatja majd az ő versenyelőnyüket
– fűzte hozzá a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin.
A hátrányból így előny lehet. A nagy láncok az adatokból tudják, mit vesz a vásárló. A sarki bolt eladója személyesen ismeri a törzsvevőit. Tud tanácsot adni, félretesz egy terméket, és helyben azt rendeli, amire a környéken igény van. Ha a nagy boltokban egyszer gyakran változó árak jelennek meg, a kiszámítható, stabil polcár is vonzó lehet egy kis bolt vásárlóinak.
Neubauer Katalin hozzátette: nem is biztos, hogy a hagyományos boltokban általánossá válik a módszer. Az online térben ugyanis sokkal hatékonyabban működtethető.
Mire számíthatnak a magyar vásárlók?
Egyik nap drága, másik nap olcsó tej egyelőre nem várható a magyar boltokban. Az első lépések valószínűleg a kereskedők webáruházaiban és törzsvásárlói alkalmazásaiban jelennek meg. A zárás előtti, lejárat közeli leárazás már most is elérhető. Aki ilyet keres, érdemes megnéznie a láncok és az ételmentő alkalmazások ajánlatait.
Az uniós jog nem tiltja a dinamikus árazást. A kereskedőnek viszont már most jeleznie kell, ha az árat automatizált döntéshozatal alapján személyre szabta. A szabályok szigorodhatnak. Az Európai Bizottság november közepén mutatja be a digitális tisztességről szóló új jogszabály, a Digital Fairness Act tervezetét. Az Európai Parlament júliusban arra kérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a dinamikus árazás tilalmát is, legalább az élő sport- és kulturális eseményeknél.
Új árjelölésekkel találkozhatnak a vásárlók az Aldi üzleteiben, az áruházlánc 12, állandó kínálatában szereplő terméket kínál tartósan alacsony áron.
Komoly bajba kerülhetnek a magyar boltok 2027-től: sürgősen módosítani kellene egy fontos jogszabályt
A jelenlegi jogszabályok szerint idén december 31-ig helyezhetők forgalomba a hagyományos online pénztárgépek
Július óta harmadára esett a kis értékű külföldi csomagok száma, novembertől 5 euróval drágultak a rendelések.
Egy a magyar boltokban kevesebb mint 1000 forintért kapható édesség nyerte el a világ egyik legjobb deszertje címet
A TasteAtlas rangsorában a gesztenyepüré lett a világ legjobb gesztenyés fogása. Maga mögé utasította a francia Mont Blanc-t és a török gesztenyés baklavát is.
Taktikát váltanak a népszerű gyorsétterem-láncok: akciók helyett a minőséggel csábítanák vissza a vendégeket
Felmérések szerint az elmúlt két évben a fogyasztók ritkábban vacsoráztak étteremben, és válogatósabbak lettek azzal kapcsolatban, hogy hol esznek.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
A magyar háztartások fogyasztási kiadásai tíz év alatt több mint a duplájukra emelkedtek, 2025-ben már évi 2,16 millió forintot költött egy átlagos lakos.
Megrohamozhatják a Lidl boltjait a családok: erre a termékre egy éve várnak, most olcsóbb, mint tavaly
Visszatér a Lidl egyik legnépszerűbb karácsonyi gyerekjátéka, ráadásul a tavalyinál olcsóbban kerül a boltokba.
Száztízezer euróért (40 millió forint) vett meg egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgombát egy hongkongi vásárló a piemonti Albában megrendezett 27. nemzetközi árverésen.
Pozsony karácsonyi vásár 2026: mutatjuk az adventi vásárok helyszíneit, nyitvatartását és programjait
November végén indulnak a pozsonyi karácsonyi vásárok. Itt vannak a 2026-os dátumok, nyitvatartások, ünnepi programok és utazási tudnivalók.
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
Kirakták a nagy cukrászdák az idei szaloncukrot: az igazi meglepetést azonban nem az ízek, hanem az árak hozzák.
Szeptemberben látványosan nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, a kereskedők szerint azonban a 4,3 százalékos bővülés még nem jelent tartós fordulatot.
Csúnyán ráfaraghat, aki a Black Friday-ra időzítené az okostelefon vásárlást: kiderült, ezért nem éri meg kivárni
Valódi és jelentős áresésre leginkább a korábbi generációs készülékeknél, különösen a kifutó csúcsmodelleknél és a hajlítható telefonoknál lehet számítani.
Egyre több magyar készül ajándékkal karácsonyra, miközben sokan már szűkebb körnek vásárolnak, mint korábban.
Súlyos egészségügyi kockázat miatt vízgyöngy készletet hívtak vissza az uniós piacfelügyeleti hatóság jelzése alapján.
Végleg megszűnt az egykor több mint száz üzletet számláló Norbi Update hálózat.
2026. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Márton-nap közeledtével az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatában is megjelentek a liba- és kacsatermékek.
Megosztó szaloncukrokkal rukkolt elő a Stühmer 2026 karácsonyára: 4 különleges íz kapható, de az ára az igazi meglepetés
Füstölt só, pattogós cukorka, rozmaring – ilyen szaloncukrot még nem láttál a fán. Michelin-csillagos séffel készült a Stühmer újdonsága, de az árán is nagyot fogsz...
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.