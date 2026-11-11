Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/46. heti nyerőszámait 2026. november 11-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény is született, így a következő héten 65 millió forint lesz a tét. Ma egy szerencsés játékos több mint 557 millió forintot nyert.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 46. héten a gépi sorsoláson:

7; 9; 11; 21; 24; 29; 32.

A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 46. héten a kézi sorsoláson:

1; 10; 17; 20; 29; 32; 33.

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a 47. játékhéten 2026-ban 65 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón 2026-ban a 46. héten:

7 találat: 557 748 190 forint

6 találat: egyenként 293 540 forint

5 találat: egyenként 8 315 forint

4 találat: egyenként 2 795 forint

Ezek a számok, ahogy a műsorban is mindig elhangzik, tájékoztató jellegűek.

7 találatos szelvény 7 sorsolás óta nem volt, tehát 7 hete halmozódott a főnyeremény, amelynek a ma esti sorsolás után egy szerencsés játékos örülhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

Címlapkép: Getty Images

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