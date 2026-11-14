Indul a kamatverseny: csökkentett törlesztőrészlettel és jóváírási akcióval igényelhető az MBH Bankban a Wekerle Plusz

Sorra jelentik be a bankok, mikor válik igenyhetővé fiókjaikban a Wekerle Plusz lakáshitel, ezzel együtt indul a verseny az ügyfelekért. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank fiókjaiban már elindult az igénylés, és az OTP Bank vezérigazgatója is a héten jelentette be, hogy november 16-ától náluk is lehet igényelni a terméket. Hétfőtől az MBH Bank is csatlakozik a hazai bankok sorához, ahol igényelni lehet a Wekerle Pluszt.

Az MBH Banknál november 16-tól igényelhető a Wekerle Plusz támogatott hitel - írja a Bankmonitor. A kölcsönt a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb feltételekkel érhetik el az érdeklődők, ráadásul több százezer forintot is kínál a pénzintézet a hitel mellé a szerződő ügyfeleknek. Mutatjuk a részleteket.

Az Otthon Start hitelt már csak november 15-ig, azaz vasárnapig igényelhetik azok, akik október 31-ig kötöttek adásvételi szerződést. Építés esetén az igénylési határidő ugyancsak november 15-e, ehhez október végéig kellett a bejelentésköteles építkezések bejelentését megtenni, vagy engedélyköteles építéseknél elindítani az építési engedély megszerzését.

Az Otthon Start konstrukciót a Wekerle Program váltja más feltételekkel, igényelhető összegekkel, támogatott lakáscélokkal és a lehetséges igénylők köre is változott. A Wekerle pluszról szóló rendelet október 28-án lépett hatályba, ettől a dátumtól lehet elviekben igényelni az új lakáskölcsönt. A bankoknak azonban ki kellett dolgozniuk a hitelajánlatokat, ezért nem minden hitelintézetnél lehetett azonnal elindítani az igényléseket. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank már korábban bejelentették, hogy igényelhetővé vált a kölcsön, az OTP pedig a héten közölte, hogy november 16-tól lehet felvenni a Wekerle Pluszt. Utoljára pedig az MBH Bank jelentette be, hogy november 16-tól náluk is elérhető a támogatott kölcsön.

Kedvezőbb kamatokkal csábítná magához a Wekerle Plusz igénylőket az MBH

A friss bejelentés szerint a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb ajánlatokat találhatnak a Wekerle Pluszra pályázók az MBH Banknál. Használt lakás vásárlásra, új lakás vásárlásra és építkezésre is elérhető a támogatott kölcsön a banknál és a hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat.

A normál kamat használt lakás vásárlása esetén évi 5% (THM értéke 5,21-5,22%), míg új lakás vásárlása és építkezés esetén évi 3% (THM értéke 3,13-3,14%). Ugyanakkor kedvezményes kamatszint is elérhető a banknál bizonyos feltételek teljesülése esetén:

Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (THM értéke 5,16-5,17%).

Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (THM értéke 3,08-3,09%).

Vagyis 5 százalékponttal kedvezőbb a kamat a standard, jogszabályi korláthoz képest. Ez ránézésre nem tűnik nagy kedvezménynek, de használt lakásvásárlás esetén 50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén durván havi 1400-1500 forintot lehet spórolni, ami a teljes futamidő alatt 430-440 ezer forint megtakarítást eredményezne - írja a Bankmonitor. (A törlesztő 5% kamat mellett 292 300 Ft körül, míg 4,95% kamat mellett 290 800 Ft körül alakulna.)

A hitel feltételei 12 millió forint kölcsönösszeg és 20 éves futamidő esetén

Használt lakásvásárlás esetén évi 5%-os kamatot feltételezve a THM értéke 5,21%. A havi törlesztő 79 314 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 19 126 507 Ft, a hitel teljes díja 7 126 507 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.

Új lakás vásárlása esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,13%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 078 183 Ft, a hitel teljes díja 4 078 183 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.

Építés esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,14%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 087 272 Ft, a hitel teljes díja 4 087 272 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 100 132 Ft.

A kedvezményes kamat mellett pedig ennél még kedvezőbb is lehet a hitel törlesztése. Egyenlítő konstrukció választásával a THM értéke még tovább csökkenthető.

Wekerle Plusz jóváírási akció az MBH-nál

A kamatkedvezmény mellett jóváírási akcióval próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. Ezek közepes és nagyobb kölcsönösszegek esetén a következőképpen alakulnak:

Közepes kölcsönösszeg esetén

250 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:

A hitelösszeg 10 000 000 – és 29 999 999 Ft között alakul

Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.

Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag

További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.

Így összességében akár 280 ezer Ft ajándékpénz is elérhető.

Nagy kölcsönösszeg esetén

350 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:

A hitelösszeg 30 000 000 – és 50 000 000 Ft között alakul

Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.

Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag

További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.

Így összességében akár 380 ezer Ft ajándékpénz is elérhető - írja a Bankmonitor.

Ugyan az MBH Bank eddig az 5. bank, amelyiknél elérhető a Wekerle Plusz, de eddig másik olyan pénzintézetről nem tudni, ahol kamatkedvezmény, vagy komolyabb jóváírás is társulnak a hitelhez. A közeljövőben azonban várhatóan a többi bank is meghirdeti a saját Wekerle Plusz konstrukcióját, érdemes tehát követni a híreket, banki honlapokat - írják.