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Indul a kamatverseny: csökkentett törlesztőrészlettel és jóváírási akcióval igényelhető az MBH Bankban a Wekerle Plusz
Sorra jelentik be a bankok, mikor válik igenyhetővé fiókjaikban a Wekerle Plusz lakáshitel, ezzel együtt indul a verseny az ügyfelekért. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank fiókjaiban már elindult az igénylés, és az OTP Bank vezérigazgatója is a héten jelentette be, hogy november 16-ától náluk is lehet igényelni a terméket. Hétfőtől az MBH Bank is csatlakozik a hazai bankok sorához, ahol igényelni lehet a Wekerle Pluszt.
Az MBH Banknál november 16-tól igényelhető a Wekerle Plusz támogatott hitel - írja a Bankmonitor. A kölcsönt a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb feltételekkel érhetik el az érdeklődők, ráadásul több százezer forintot is kínál a pénzintézet a hitel mellé a szerződő ügyfeleknek. Mutatjuk a részleteket.
Az Otthon Start hitelt már csak november 15-ig, azaz vasárnapig igényelhetik azok, akik október 31-ig kötöttek adásvételi szerződést. Építés esetén az igénylési határidő ugyancsak november 15-e, ehhez október végéig kellett a bejelentésköteles építkezések bejelentését megtenni, vagy engedélyköteles építéseknél elindítani az építési engedély megszerzését.
Az Otthon Start konstrukciót a Wekerle Program váltja más feltételekkel, igényelhető összegekkel, támogatott lakáscélokkal és a lehetséges igénylők köre is változott. A Wekerle pluszról szóló rendelet október 28-án lépett hatályba, ettől a dátumtól lehet elviekben igényelni az új lakáskölcsönt. A bankoknak azonban ki kellett dolgozniuk a hitelajánlatokat, ezért nem minden hitelintézetnél lehetett azonnal elindítani az igényléseket. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank már korábban bejelentették, hogy igényelhetővé vált a kölcsön, az OTP pedig a héten közölte, hogy november 16-tól lehet felvenni a Wekerle Pluszt. Utoljára pedig az MBH Bank jelentette be, hogy november 16-tól náluk is elérhető a támogatott kölcsön.
Kedvezőbb kamatokkal csábítná magához a Wekerle Plusz igénylőket az MBH
A friss bejelentés szerint a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb ajánlatokat találhatnak a Wekerle Pluszra pályázók az MBH Banknál. Használt lakás vásárlásra, új lakás vásárlásra és építkezésre is elérhető a támogatott kölcsön a banknál és a hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat.
A normál kamat használt lakás vásárlása esetén évi 5% (THM értéke 5,21-5,22%), míg új lakás vásárlása és építkezés esetén évi 3% (THM értéke 3,13-3,14%). Ugyanakkor kedvezményes kamatszint is elérhető a banknál bizonyos feltételek teljesülése esetén:
- Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (THM értéke 5,16-5,17%).
- Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (THM értéke 3,08-3,09%).
Vagyis 5 százalékponttal kedvezőbb a kamat a standard, jogszabályi korláthoz képest. Ez ránézésre nem tűnik nagy kedvezménynek, de használt lakásvásárlás esetén 50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén durván havi 1400-1500 forintot lehet spórolni, ami a teljes futamidő alatt 430-440 ezer forint megtakarítást eredményezne - írja a Bankmonitor. (A törlesztő 5% kamat mellett 292 300 Ft körül, míg 4,95% kamat mellett 290 800 Ft körül alakulna.)
A hitel feltételei 12 millió forint kölcsönösszeg és 20 éves futamidő esetén
- Használt lakásvásárlás esetén évi 5%-os kamatot feltételezve a THM értéke 5,21%. A havi törlesztő 79 314 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 19 126 507 Ft, a hitel teljes díja 7 126 507 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.
- Új lakás vásárlása esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,13%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 078 183 Ft, a hitel teljes díja 4 078 183 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.
- Építés esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,14%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 087 272 Ft, a hitel teljes díja 4 087 272 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 100 132 Ft.
A kedvezményes kamat mellett pedig ennél még kedvezőbb is lehet a hitel törlesztése. Egyenlítő konstrukció választásával a THM értéke még tovább csökkenthető.
Wekerle Plusz jóváírási akció az MBH-nál
A kamatkedvezmény mellett jóváírási akcióval próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. Ezek közepes és nagyobb kölcsönösszegek esetén a következőképpen alakulnak:
Közepes kölcsönösszeg esetén
250 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- A hitelösszeg 10 000 000 – és 29 999 999 Ft között alakul
- Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.
- Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag
További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.
Így összességében akár 280 ezer Ft ajándékpénz is elérhető.
Nagy kölcsönösszeg esetén
350 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:
- A hitelösszeg 30 000 000 – és 50 000 000 Ft között alakul
- Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.
- Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag
További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.
Így összességében akár 380 ezer Ft ajándékpénz is elérhető - írja a Bankmonitor.
Ugyan az MBH Bank eddig az 5. bank, amelyiknél elérhető a Wekerle Plusz, de eddig másik olyan pénzintézetről nem tudni, ahol kamatkedvezmény, vagy komolyabb jóváírás is társulnak a hitelhez. A közeljövőben azonban várhatóan a többi bank is meghirdeti a saját Wekerle Plusz konstrukcióját, érdemes tehát követni a híreket, banki honlapokat - írják.
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