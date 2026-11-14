2026. november 14. szombat Aliz
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagykanizsa, Magyarország – 2025. május 18.: Az MBH Bank modern ATM-állomása, kék vállalati feliratokkal, üveges bejárattal és hagyományos utcai lámpákkal, amelyek árnyékát a tégla burkolaton fák vetik
Hitel

Indul a kamatverseny: csökkentett törlesztőrészlettel és jóváírási akcióval igényelhető az MBH Bankban a Wekerle Plusz

Pénzcentrum
2026. november 14. 16:25 5 perc

Sorra jelentik be a bankok, mikor válik igenyhetővé fiókjaikban a Wekerle Plusz lakáshitel, ezzel együtt indul a verseny az ügyfelekért. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank fiókjaiban már elindult az igénylés, és az OTP Bank vezérigazgatója is a héten jelentette be, hogy november 16-ától náluk is lehet igényelni a terméket. Hétfőtől az MBH Bank is csatlakozik a hazai bankok sorához, ahol igényelni lehet a Wekerle Pluszt. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MBH Banknál november 16-tól igényelhető a Wekerle Plusz támogatott hitel - írja a Bankmonitor. A kölcsönt a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb feltételekkel érhetik el az érdeklődők, ráadásul több százezer forintot is kínál a pénzintézet a hitel mellé a szerződő ügyfeleknek. Mutatjuk a részleteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Start hitelt már csak november 15-ig, azaz vasárnapig igényelhetik azok, akik október 31-ig kötöttek adásvételi szerződést. Építés esetén az igénylési határidő ugyancsak november 15-e, ehhez október végéig kellett a bejelentésköteles építkezések bejelentését megtenni, vagy engedélyköteles építéseknél elindítani az építési engedély megszerzését.

Az Otthon Start konstrukciót a Wekerle Program váltja más feltételekkel, igényelhető összegekkel, támogatott lakáscélokkal és a lehetséges igénylők köre is változott. A Wekerle pluszról szóló rendelet október 28-án lépett hatályba, ettől a dátumtól lehet elviekben igényelni az új lakáskölcsönt. A bankoknak azonban ki kellett dolgozniuk a hitelajánlatokat, ezért nem minden hitelintézetnél lehetett azonnal elindítani az igényléseket. A Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank már korábban bejelentették, hogy igényelhetővé vált a kölcsön, az OTP pedig a héten közölte, hogy november 16-tól lehet felvenni a Wekerle Pluszt. Utoljára pedig az MBH Bank jelentette be, hogy november 16-tól náluk is elérhető a támogatott kölcsön.

Kedvezőbb kamatokkal csábítná magához a Wekerle Plusz igénylőket az MBH

A friss bejelentés szerint a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb ajánlatokat találhatnak a Wekerle Pluszra pályázók az MBH Banknál. Használt lakás vásárlásra, új lakás vásárlásra és építkezésre is elérhető a támogatott kölcsön a banknál és a hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat.

A normál kamat használt lakás vásárlása esetén évi 5% (THM értéke 5,21-5,22%), míg új lakás vásárlása és építkezés esetén évi 3% (THM értéke 3,13-3,14%). Ugyanakkor kedvezményes kamatszint is elérhető a banknál bizonyos feltételek teljesülése esetén:

  • Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (THM értéke 5,16-5,17%).
  • Havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (THM értéke 3,08-3,09%).

Vagyis 5 százalékponttal kedvezőbb a kamat a standard, jogszabályi korláthoz képest. Ez ránézésre nem tűnik nagy kedvezménynek, de használt lakásvásárlás esetén 50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén durván havi 1400-1500 forintot lehet spórolni, ami a teljes futamidő alatt 430-440 ezer forint megtakarítást eredményezne - írja a Bankmonitor. (A törlesztő 5% kamat mellett 292 300 Ft körül, míg 4,95% kamat mellett 290 800 Ft körül alakulna.)

A hitel feltételei 12 millió forint kölcsönösszeg és 20 éves futamidő esetén

  • Használt lakásvásárlás esetén évi 5%-os kamatot feltételezve a THM értéke 5,21%. A havi törlesztő 79 314 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 19 126 507 Ft, a hitel teljes díja 7 126 507 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.
  • Új lakás vásárlása esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,13%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 078 183 Ft, a hitel teljes díja 4 078 183 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 91 043 Ft.
  • Építés esetén évi 3%-os kamatot feltételezve a THM értéke 3,14%. A havi törlesztő 66 613 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 16 087 272 Ft, a hitel teljes díja 4 087 272 Ft. Ezekből a banki díj, jutalék, költség 100 132 Ft.

A kedvezményes kamat mellett pedig ennél még kedvezőbb is lehet a hitel törlesztése. Egyenlítő konstrukció választásával a THM értéke még tovább csökkenthető.

Wekerle Plusz jóváírási akció az MBH-nál

A kamatkedvezmény mellett jóváírási akcióval próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. Ezek közepes és nagyobb kölcsönösszegek esetén a következőképpen alakulnak:

Közepes kölcsönösszeg esetén

250 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • A hitelösszeg 10 000 000 – és 29 999 999 Ft között alakul
  • Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.
  • Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag

További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.

Így összességében akár 280 ezer Ft ajándékpénz is elérhető.

Nagy kölcsönösszeg esetén

350 ezer Ft jóváírást kínál a bank azok számára, akik az alábbi feltételeket teljesítik:

  • A hitelösszeg 30 000 000 – és 50 000 000 Ft között alakul
  • Havi 250 ezer Ft jóváírást vállal az érdeklődő.
  • Az igénylő az alábbi bankszámlák egyikével rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé: MBH Tripla Számlacsomag, MBH Tripla PRO Számlacsomag, MBH Tripla MAX Számlacsomag, MBH Tripla MAX+ Számlacsomag, vagy MBH Tripla SKY számlacsomag

További 20 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha az érdeklődő a hitel mellé Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a megtakarítás rendszeres teljesítését. További 30 ezer Ft jóváírás érhető el akkor, ha a kölcsön mellé a a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a bank számára elfogadható lakásbiztosítási szerződést köt.

Így összességében akár 380 ezer Ft ajándékpénz is elérhető - írja a Bankmonitor.

Ugyan az MBH Bank eddig az 5. bank, amelyiknél elérhető a Wekerle Plusz, de eddig másik olyan pénzintézetről nem tudni, ahol kamatkedvezmény, vagy komolyabb jóváírás is társulnak a hitelhez. A közeljövőben azonban várhatóan a többi bank is meghirdeti a saját Wekerle Plusz konstrukcióját, érdemes tehát követni a híreket, banki honlapokat - írják.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #lakásvásárlás #kamat #hitelezés #hitelek #támogatott hitelek #MBH Bank #otthon start #wekerle plusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:56
16:25
16:03
15:32
14:58
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 13. 16:50
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 14. 12:17
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az u...
Holdblog  |  2026. november 14. 08:47
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben leh...
ChikansPlanet  |  2026. november 13. 08:00
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb fi...
Kiszámoló  |  2026. november 11. 18:45
Lakástakarék vagy állampapír?
Lakástakarék vagy állampapír? Állami támogatás vagy magasabb kamat? Január elsejétől indul az új lak...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 14.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
2026. november 14.
Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
2026. november 13.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
A magyarok többsége nem tud róla: már 400 ezer forintos fizetéstől is élvezhetik ezt a kiváltságot
2
2 hónapja
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
3
2 hónapja
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
4
2 hónapja
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
5
1 hónapja
Most közölte az ügyészség: elutasították a gyanusítottak panaszait a Matolcsyt is érintő nyomozásban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 16:03
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 13:01
Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
Agrárszektor  |  2026. november 14. 16:33
Ezt a lépést nem lehet tovább halogatni: új stratégia jöhet Magyarországon