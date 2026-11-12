Magyar Péter bejelentése: ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt, módosul a szívhangrendelet

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot vezet be a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a menstruációs szegénység felszámolása érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján szigorítják a távoltartási szabályokat, eltörlik a terhességmegszakítás előtti kötelező szívhang-meghallgatást, vény nélkülivé teszik az esemény utáni tablettát, és az Országgyűlés elé terjesztik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közölt videót a kormány tervezett intézkedéseiről. A miniszterelnök elmondta, hogy szakértői becslések szerint Magyarországon évente mintegy ötven nő veszíti életét bántalmazó kapcsolatban. A tragédiák megelőzése érdekében a kormány szakemberek bevonásával büntetőjogi szigorításokat dolgozott ki. Ennek egyik legfontosabb eleme a távoltartási szabályok felülvizsgálata, hogy az áldozatok a hatósági bejelentést követően az otthonukban és a munkahelyükön is tényleges biztonságban legyenek.

A jogszabály-módosítás emellett önálló bűncselekménnyé nyilvánítja az intim felvételekkel való visszaélést is. A szexuális önrendelkezés védelmében a törvény egyértelműen rögzíti majd, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor, a kapcsolati erőszak áldozatai pedig különleges bánásmódban részesülnek a büntetőeljárások során.

Az egészségügyi szabályozás is jelentősen átalakul, miután az Egészségügyi Minisztérium javaslatára módosítják a korábbi szívhangrendeletet. A tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy az előzetes szakmai egyeztetés nélkül bevezetett kötelezettség nem csökkentette az abortuszok számát, csupán további lelki terhet rótt az amúgy is nehéz helyzetben lévő érintettekre. Az új szabályok szerint a megfelelő orvosi tájékoztatást követően a nők maguk dönthetik el, hogy élnek-e a szívhang meghallgatásának lehetőségével.

Ezzel párhuzamosan a kormány megerősíti a várandós nőknek nyújtott segítséget, hogy minden érintett teljes körű tájékoztatást kapjon az elérhető egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokról. Ezeket a támogatási formákat összehangolja a kormány, és könnyebben elérhetővé teszi, minden esetben tiszteletben tartva a nők szabad döntését és méltóságát.

A nem kívánt terhességek megelőzése érdekében a kabinet európai mintára eltörli az esemény utáni tabletta vénykötelességét, így a sürgősségi fogamzásgátlás gyorsabban és szélesebb körben lesz hozzáférhető. Ezzel egy időben összehangolják és megerősítik a várandósok egészségügyi, anyagi és pszichológiai támogatását, hogy a segítség hiánya miatt senki ne kényszerüljön terhességmegszakításra.

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A szociális intézkedések részeként a kormány fellép a menstruációs szegénység ellen is. A rászoruló nők és lányok számára ingyenesen biztosítják az alapvető higiéniai termékeket, a tárgyi adományokat pedig felvilágosító tájékoztatással kötik össze. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egyetlen nő sem kerülhet olyan helyzetbe, amelyben az alapvető higiénia és más létfontosságú kiadások között kell választania.

A hazai lépéseken túl a kormány nemzetközi szinten is megerősíti az áldozatvédelmet. A Tisza Párt frakciójában helyet foglaló negyvennégy képviselőnő javaslatára a kabinet kezdeményezi az Országgyűlésnél az Isztambuli Egyezmény ratifikációját. A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását szolgáló nemzetközi megállapodást Magyarország 2014-ben írta alá, annak ratifikációjára azonban nem került sor. A nemzetközi dokumentum elfogadása konkrét, számonkérhető kötelezettségeket ír elő az állam számára a családon belüli erőszak megelőzése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert