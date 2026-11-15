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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten vasárnap, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. november 15. 16:07 2 perc

Kihúzták a Hatoslottó 2026/46. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 47. hét következő, keddi sorsolásán már 680 millió forintért játszhatnak a játékosok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 46. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

3; 9; 28; 33; 41; 44.

Mivel ma nem született telitalálat, így a 47. játékhéten 680 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

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További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 343 840 forint
  • 4 találat: egyenként 9 910 forint
  • 3 találat: egyenként 3 055 forint

Jokerszám: 732989

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 125 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 47. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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