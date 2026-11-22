Az állami nyugdíj a huszadik században milliókat emelt ki az időskori szegénységből. Azóta viszont megváltozott a társadalom és a munkaerőpiac, amelyre a rendszert építették.
A diploma már a múlté: kiderítettük, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
Budapesten hiába találnak rá álmaik új lakására a vevők, ha az ára már nem fér bele a Wekerle Pluszba. De mi vár arra, aki a külső kerületekben vagy vidéken keresgél? Ezen a héten ennek is utánajártunk. Megnéztük azt is, miért kell átlagosan 600 napot várniuk a magyar betegeknek egy-egy új terápiára, és hol élnek a legjobban a nyugdíjasok. Ha lemaradtál valamiről november 16. és 22. között, itt a Pénzcentrum 47. heti hír- és cikkválogatása.
Ezek voltak a 47. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 29. heti hírösszefoglalója – a teljes írás elolvasásához a linkre, vagy a képes ajánlóra!
Hírek határon innen
- Közelebb került Magyarország a helyreállítási pénzekhez: Az Európai Bizottság a kifizetéshez megszabott 127 feltételből 126-ot teljesítettnek lát. Ha a tagállamok is jóváhagyják az értékelést, a mintegy tízmilliárd eurós összeg már decemberben megérkezhet.
- Stabilra javította Magyarország kilátását a Moody’s: A hitelminősítő pénteki döntésével a negatív kilátás változott, maga az adósbesorolás maradt Baa2. A Moody’s az uniós pénzek fokozatos felszabadítását és a jövő évre tervezett hiánycsökkentést is figyelembe vette.
- Januártól eltörölnek egy fontos nyugdíjszabályt: Jelentős változások lépnek életbe 2027. január 1-jétől a nyugdíj melletti munkavégzés szabályaiban. Megszűnnek a közszférában dolgozó nyugdíjasokra vonatkozó korlátozások, és eltörlik a korhatár előtti ellátások mellett végzett munkára vonatkozó éves kereseti korlátot is.
- Harminc évvel korábban érhet véget az autópálya-koncesszió: Aláírták az első megállapodást arról, hogy az eredetileg 2057-ig szóló szerződés már 2027-ben lezáruljon. Az érintett gyorsforgalmi utak üzemeltetését az egyezség szerint áprilistól a Magyar Közút veszi át.
- Mire lesz elég a nyugdíjas SZÉP-kártya?: A 2027-től fokozatosan bevezetendő juttatás összege a havi nyugdíjtól függ. A héten közzétett kormányzati tájékoztatóból viszont hiányzik két korábban ígért felhasználási mód: a gyógyszervásárlás és a bolti élelmiszervásárlás.
- Megújulhat a Nyugatiba tartó vonatok egyik legforgalmasabb szakasza: A MÁV közel tízmilliárd forintot kap a Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest közötti pálya felújítására. Ezen az alig öt kilométeren naponta több mint kétszáz vonat jár, az utolsó átfogó felújítás még az 1970-es évek elején volt.
- Marco Rossi az észak-írek elleni döntetlen után: "csodálkoznék, ha kirúgnának, lemondani biztosan nem fogok": A magyar labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Nemzetek Ligájában, így a csoport második helyén zárt, és márciusban osztályozóra kényszerül a feljutásért. Marco Rossi szövetségi kapitány elégedett a csapat hozzáállásával, az eredmény miatt azonban kifejezetten csalódott.
Hírek a nagyvilágból
- Visszatér az Egyesült Királyság az Erasmus+ programba: Erről is megállapodtak a brit és az uniós vezetők Brüsszelben. Az egyezség a diákcserék mellett a mezőgazdasági termékek kereskedelmét is megkönnyíti, ami az északír határon különösen sokat számít.
- Fordulat az orosz–ukrán háborúban, Oroszország rábólinthat az ukrán biztonsági garanciákra: Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint Moszkva már elfogadhatónak tartja azt az elképzelést, hogy Ukrajna egy esetleges békemegállapodás után a NATO kollektív védelmi elvéhez hasonló biztonsági garanciákat kapjon.
- Elhárult egy akadály Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása elől: Miután Magyarország visszavonta kifogását, a tagállamok képviselői elfogadták az utolsó két tárgyalási fejezetcsoport átvilágításának eredményét. A fejezetek megnyitásához még újabb egyhangú döntés kell.
- Mélypontra süllyedt az orosz gáz részesedése az EU-ban: A harmadik negyedévben az uniós gázpiac 10,6 százalékát adta az orosz gáz. Más képet mutat a hajón szállított, cseppfolyósított gáz: ebből az év első tíz hónapjában összesen még több érkezett Oroszországból, mint egy évvel korábban.
- Holland diákok tüntettek a sorkatonaság visszaállítása ellen: Legalább tizenhat városban vonultak utcára középiskolások és egyetemisták pénteken. A tiltakozók azt szeretnék, ha a kormány a fegyverkezés helyett többet költene a fiatalok megélhetésére.
- A hajóról le sem száll, mégis fizethet a turista Dubrovnikban: A horvát város napi 15 eurós környezetvédelmi illetéket vetne ki a tengerjárók utasaira április és november között. A javaslat szerint a fedélzeten maradók is fizetnének, a városban megszálló vendégek viszont mentesülnének.
Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 47. héten, 2026-ban
Újabb diploma vagy több gyakorlat? Ezt mérlegeld, mielőtt képzésre költesz
Vannak állások, amelyeknél végzettség nélkül el sem jutsz az interjúig, máshol az számít, hogy meg tudod-e oldani a rád bízott feladatot. Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder munkaügyi szakértőjét arról kérdeztük, hogyan derítheti ki egy álláskereső, hogy a kiszemelt munkakörhöz melyik képzés éri meg az idejét és a pénzét.
Wekerle Plusz: hol találni még olyan új lakást, amelyikhez jár a 3 százalékos hitel?
Egy budapesti lakáskeresőnek könnyen hamarabb elfogyhat a szóba jövő lakások listája, mint a hitelkerete. A Duna House, a Zenga.hu és az Otthon Centrum szakértőit kérdeztük arról, hol férnek még bele az új építésű lakások a program árkorlátaiba. A külső kerületek és több vidéki nagyváros előnybe kerülhetnek; 2027-re a szakértők lassabb drágulást, helyenként akár kisebb árcsökkenést várnak.
Miért telik el átlagosan 600 nap, mire egy új gyógyszer eljut a magyar betegekhez?
Ugyanaz a kezelés egy szomszédos országban már hozzáférhető lehet, miközben a magyar betegek még várnak rá. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója elmagyarázta, hogyan függ össze a gyógyszerek ára a hazai bevezetésükkel, és miért érezhetjük meg még az amerikai árszabályozás változását is.
Kevesebben nélkülöznek Magyarországon – mit takar az országos átlag?
A KSH szerint egy év alatt 19,5-ről 18,3 százalékra csökkent azok aránya, akiket szegénység vagy társadalmi kirekesztődés fenyeget. A javulást döntően az hozta, hogy kevesebben éltek súlyos nélkülözésben. A jövedelmi szegénység viszont alig változott. Megnéztük, miért mutathat mást ugyanaz a statisztika attól függően, hogy a család jövedelmét mérjük, vagy azt, ki tud-e fizetni egy váratlan kiadást.
Hol a legjobb nyugdíjasnak lenni, és hányadik helyen áll Magyarország?
Norvégia és Írország mögé idén Hollandia ért fel a dobogóra a Natixis 44 országot összevető rangsorában. Magyarország egy helyet előrelépve a 32. lett, mégis rosszabb pontszámot kapott, mint tavaly. A látszólagos ellentmondás mellett az is kiderül, mennyire más helyen állunk, ha az anyagi jólétet nézzük, mint ha az egészséget vagy az életminőséget.
Ha megfeleződött a befektetésed, miért nem elég utána 50 százalékot nyerni?
Ha százezer forintból ötvenezer marad, egy 50 százalékos emelkedéssel még csak hetvenötezernél jársz. A megmaradt pénznek meg kell duplázódnia ahhoz, hogy visszakapd, amivel elindultál. Egyszerű példákon mutattuk meg, hogyan nő a ledolgozandó hátrány, ahogy egyre mélyebbre esik az árfolyam.
Orosz szálak és széteső jóléti háló: ez áll a nyugat-európai tiltakozási hullám mögött
A nyugat-európai életszínvonal sokak számára továbbra is elérendő cél, az ott élők egy része azonban attól tart, hogy a korábban természetesnek vett biztonságot sem tudja megőrizni. A drága lakhatás megnehezíti az önálló életkezdést, miközben az eladósodott államoknak egyre nehezebb fenntartaniuk a megszokott ellátásokat. Az elégedetlenség több országban utcai tiltakozásokban jelenik meg, amelyek megértéséhez a társadalmi különbségek mellett a közös fellépés hagyományait is érdemes vizsgálni. Az európai megmozdulások hátteréről Valuch Tibor történész, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikai Viselkedés Osztályának kutatója beszélt a Pénzcentrumnak.
Ki áll be holnap a pult mögé? Ez okoz fejtörést a hazai vendéglátósoknak
Egy kis étterem ritkán tud ráígérni a nagyobb versenytársak bérére, pedig neki is pótolnia kell a távozó felszolgálót. Maljusin Anna, a Work Force HR-szakértője szerint az ágazatban nehéz embert találni és megtartani. A mesterséges intelligencia a műszakbeosztást már megkönnyítheti, a vendéget fogadó kollégát viszont nem pótolja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Amit a kávépultnál szeretett, azt vitte tovább: így váltott pályát egy magyar barista
Jázmin a törzsvendégekkel folytatott beszélgetéseket szerette, a tíz-tizenkét órás műszakokat viszont egyre nehezebben bírta. A 34 éves, történelemdiplomás egykori barista ma mentálhigiénés szakemberként dolgozik egy önkormányzati intézményben. Elmesélte, mivel járt a képzés, és mennyire jellemző a szociális ellátásban az a fizetés, amelyet most hazavisz.
Miért könnyebb céges csapatépítésre pénzt találni, mint egy színházi együttműködésre?
Egy múzeum vagy zenekar sokszor egy logóhelyet ajánl a szponzornak. De mit tudna adni egy helyi cég dolgozóinak, amiért a vállalkozás jövőre is visszatérne? Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület elnöke arról beszélt, mi maradt a cégek és a kulturális intézmények kapcsolatából a kulturális tao megszűnése után, és milyen lehetősége van egy kisebb vállalkozásnak is beszállni.
Európa vendégéjszakáinak fele 102 régióra jut: mit tanulhat ebből a magyar vidék?
Velencében és Barcelonában már az a kérdés, hogyan lehet együtt élni a turistatömeggel, miközben rengeteg térség szeretne több vendéget. Bódis Gábor turisztikai szakértőt arról kérdeztük, hogyan csábíthatja a magyar vidék a látogatókat a kevésbé ismert úti célokhoz, és mit érdemes elkerülnie a népszerű városok példájából.
Bécsi vásár vagy belföldi wellness? Máskor érdemes foglalni adventre és szilveszterre
Az adventi hétvégét sokan egy-két héttel indulás előtt szervezik meg, miközben szilveszterre vannak szállodák, ahol már novemberben elfogytak a szobák. Utazási körképünkben az ünnepi foglalások mellett Bécs kevésbé ismert karácsonyi vásáraihoz is adunk ötleteket.
Mi adja a bihari toros káposzta ízét, és hogyan kerül szilvalekvár a disznótoros asztalra?
András napja sok vidéken a disznóvágások kezdetét jelezte. A bihari káposzta jellegzetes fűszere a csombor; a Nagykunságban pedig a disznótorból megmaradt hájnak a süteményben is helye volt. A Gasztromesékben a húsos káposzta mellé szilvalekváros hájas papucsot készítünk.
Pénzcentrum CashTag
A múzeumi vitrinekben látható tárgyak mögött gyakran hónapokig tartó kutatás és aprólékos munka áll. Egy rosszul megválasztott anyag visszafordíthatatlan károkat okozhat, miközben egy gondosan megvizsgált lelet évezredes titkokat árulhat el. A CashTag eheti adásában a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátorainak munkájába néztünk bele, akik egyre kisebb csapattal felelnek az egyre nagyobb műtárgyállományért.
Pénzcentrum Kvízek
Most érkezett: vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben, házát és autószalonját is lefoglalták
A zárolás közvetlenül érinti az egykori tárcavezető kisvárdai házát.
Jönnek az uniós források, pénzeső hullhat a gazdaságra: hatalmas lehetőség előtt áll rengeteg magyar
Jelentős uniós forrásdömpingre számíthat Magyarország 2027-ben.
Fordulat az új minimálbérnél: itt a dolog, ami miatt a vártnál jóval több pénzt vihetnek haza a magyarok
A jövő évtől a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik.
A koncessziós szerződés eddig évi 500-600 milliárd forintos kiadást jelentett az államkasszának.
Nagy fordulat a gazdaságban: feljebb sorolta Magyarországot a neves hitelminősítő – már reagált is Kármán András
A Moody's hitelminősítő pénteken negatívról stabilra javította Magyarország – és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank – Baa2 szintű adósbesorolásának kilátását.
A megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak.
Történelmi megállapodás született: újra közeledik egymáshoz az Egyesült Királyság és az európai blokk
Az Európai Unió vezetői és Andy Burnham brit miniszterelnök újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, amely jelentősen szorosabbra fűzi a felek kapcsolatát.
Nem csak a minimálbéresek járhatnak jól 2027-ben: rengeteg magyar dolgozó fizetése ugorhat meg az emeléssel
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodás a teljes nemzetgazdasági bérdinamikára is hatással lehet.
Átment a magyar terv az uniós vizsgán, ezermilliárdokhoz juthat az ország: zöld az út a helyreállítási alap forrásai előtt
Az Európai Bizottság értékelése szerint az új magyar kormány a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges 127 mérföldkőből 126-ot sikeresen teljesített.
Tovább csökkent a szegénység a KSH friss jelentése szerint magyarországon. De valódi változás történt, vagy hibahatáron belül vannak a számok?
Nő a nyomás a fővárosi hajléktalanszállókon: 100-150 fővel többen keresnek éjszakai menedéket naponta, mint tavaly
A hideg beköszöntével naponta akár 150 fővel is nőtt a budapesti hajléktalanszállók forgalma a tavalyi évhez képest, a főváros azonban felkészült a téli krízisidőszakra.
Drasztikus energiaár-emelkedés fenyeget Magyarországon: rengeteg munkahelyen kezdődhetnek a problémák
Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek.
Változtatás nélkül tervezi újra elfogadni az Országgyűlés a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, amit Baka András köztársasági elnök korábban nem írt alá.
Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken.
Gyengült a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Kiszabadultak a milliárdos uniós források: megszólalt a szakértő, mire számíthat most a magyar gazdaság
Vajon tényleg beárazta már a GDP ezeket a pénzeket az előfinanszírozás miatt, vagy van tere a növekedésnek?
A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint egy cégvezető letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását
Rendkívül borúlátóak a magyarok: a történelem legsötétebb korszaka vár ránk a többség szerint, a gyerekeink ihatják meg a levét
Egy friss hazai közvélemény-kutatás szerint a magyarok rendkívül borúlátóan tekintenek a jövőre.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.