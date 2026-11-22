Budapesten hiába találnak rá álmaik új lakására a vevők, ha az ára már nem fér bele a Wekerle Pluszba. De mi vár arra, aki a külső kerületekben vagy vidéken keresgél? Ezen a héten ennek is utánajártunk. Megnéztük azt is, miért kell átlagosan 600 napot várniuk a magyar betegeknek egy-egy új terápiára, és hol élnek a legjobban a nyugdíjasok. Ha lemaradtál valamiről november 16. és 22. között, itt a Pénzcentrum 47. heti hír- és cikkválogatása.

Ezek voltak a 47. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 29. heti hírösszefoglalója – a teljes írás elolvasásához a linkre, vagy a képes ajánlóra!

Hírek határon innen

Hírek a nagyvilágból

Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 47. héten, 2026-ban

Vannak állások, amelyeknél végzettség nélkül el sem jutsz az interjúig, máshol az számít, hogy meg tudod-e oldani a rád bízott feladatot. Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder munkaügyi szakértőjét arról kérdeztük, hogyan derítheti ki egy álláskereső, hogy a kiszemelt munkakörhöz melyik képzés éri meg az idejét és a pénzét.

EZ IS ÉRDEKELHET Immár hivatalos: egyre butulnak a diákok – óriási a baj, ezzel valamit kezdeni kell Egyre többet tudnak a digitális eszközök, miközben több fejlett országban romlanak a fiatalok szövegértési és matematikai eredményei.

Egy budapesti lakáskeresőnek könnyen hamarabb elfogyhat a szóba jövő lakások listája, mint a hitelkerete. A Duna House, a Zenga.hu és az Otthon Centrum szakértőit kérdeztük arról, hol férnek még bele az új építésű lakások a program árkorlátaiba. A külső kerületek és több vidéki nagyváros előnybe kerülhetnek; 2027-re a szakértők lassabb drágulást, helyenként akár kisebb árcsökkenést várnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Keserű meglepetést tartogat a Wekerle Plusz lakástakarék: erre nem lehet majd felhasználni a megtakarítást Januárban újraindul az államilag támogatott lakástakarék Magyarországon, a részletes törvénytervezetből azonban kiderült egy fontos korlátozás.

Ugyanaz a kezelés egy szomszédos országban már hozzáférhető lehet, miközben a magyar betegek még várnak rá. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója elmagyarázta, hogyan függ össze a gyógyszerek ára a hazai bevezetésükkel, és miért érezhetjük meg még az amerikai árszabályozás változását is.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliónyi baktérium hemzseghet ebben a mindennapi használati tárgyban: sokan veszélyesen rosszul tisztítják Egyre többen használnak újratölthető kulacsokat, ám sokan napokon, sőt heteken keresztül csak ismét feltöltik őket, anélkül hogy alaposan elmosnák.

A KSH szerint egy év alatt 19,5-ről 18,3 százalékra csökkent azok aránya, akiket szegénység vagy társadalmi kirekesztődés fenyeget. A javulást döntően az hozta, hogy kevesebben éltek súlyos nélkülözésben. A jövedelmi szegénység viszont alig változott. Megnéztük, miért mutathat mást ugyanaz a statisztika attól függően, hogy a család jövedelmét mérjük, vagy azt, ki tud-e fizetni egy váratlan kiadást.

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikusan kettészakadt a magyar társadalom: felőröli a családok pénzét az élelmiszerárak emelkedése A magyar társadalom egyre mélyülő megélhetési válsággal néz szembe, amit jól mutat, hogy a háztartások a kiadásaik egyre nagyobb részét kénytelenek élelmiszerre fordítani.

Norvégia és Írország mögé idén Hollandia ért fel a dobogóra a Natixis 44 országot összevető rangsorában. Magyarország egy helyet előrelépve a 32. lett, mégis rosszabb pontszámot kapott, mint tavaly. A látszólagos ellentmondás mellett az is kiderül, mennyire más helyen állunk, ha az anyagi jólétet nézzük, mint ha az egészséget vagy az életminőséget.

EZ IS ÉRDEKELHET Bod Péter Ákos: A politikai változás elhalványított egy sor kockázati tényezőt A NER-korszak alkonyán több éves növekedésképtelenség volt jellemző a magyar gazdaságra, így természetes, hogy most növekedési szakaszt várunk.

Ha százezer forintból ötvenezer marad, egy 50 százalékos emelkedéssel még csak hetvenötezernél jársz. A megmaradt pénznek meg kell duplázódnia ahhoz, hogy visszakapd, amivel elindultál. Egyszerű példákon mutattuk meg, hogyan nő a ledolgozandó hátrány, ahogy egyre mélyebbre esik az árfolyam.

A nyugat-európai életszínvonal sokak számára továbbra is elérendő cél, az ott élők egy része azonban attól tart, hogy a korábban természetesnek vett biztonságot sem tudja megőrizni. A drága lakhatás megnehezíti az önálló életkezdést, miközben az eladósodott államoknak egyre nehezebb fenntartaniuk a megszokott ellátásokat. Az elégedetlenség több országban utcai tiltakozásokban jelenik meg, amelyek megértéséhez a társadalmi különbségek mellett a közös fellépés hagyományait is érdemes vizsgálni. Az európai megmozdulások hátteréről Valuch Tibor történész, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikai Viselkedés Osztályának kutatója beszélt a Pénzcentrumnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegsztrájk bénítja a Olaszországot: utcára vonultak a dolgozók és a diákok Dolgozók és diákok ezrei vonultak utcára pénteken Olaszország-szerte, miután az ország legnagyobb szakszervezete, a CGIL általános sztrájkot hirdetett Giorgia Meloni miniszterelnök gazdaságpolitikája ellen.

Egy kis étterem ritkán tud ráígérni a nagyobb versenytársak bérére, pedig neki is pótolnia kell a távozó felszolgálót. Maljusin Anna, a Work Force HR-szakértője szerint az ágazatban nehéz embert találni és megtartani. A mesterséges intelligencia a műszakbeosztást már megkönnyítheti, a vendéget fogadó kollégát viszont nem pótolja.

Jázmin a törzsvendégekkel folytatott beszélgetéseket szerette, a tíz-tizenkét órás műszakokat viszont egyre nehezebben bírta. A 34 éves, történelemdiplomás egykori barista ma mentálhigiénés szakemberként dolgozik egy önkormányzati intézményben. Elmesélte, mivel járt a képzés, és mennyire jellemző a szociális ellátásban az a fizetés, amelyet most hazavisz.

Egy múzeum vagy zenekar sokszor egy logóhelyet ajánl a szponzornak. De mit tudna adni egy helyi cég dolgozóinak, amiért a vállalkozás jövőre is visszatérne? Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület elnöke arról beszélt, mi maradt a cégek és a kulturális intézmények kapcsolatából a kulturális tao megszűnése után, és milyen lehetősége van egy kisebb vállalkozásnak is beszállni.

Velencében és Barcelonában már az a kérdés, hogyan lehet együtt élni a turistatömeggel, miközben rengeteg térség szeretne több vendéget. Bódis Gábor turisztikai szakértőt arról kérdeztük, hogyan csábíthatja a magyar vidék a látogatókat a kevésbé ismert úti célokhoz, és mit érdemes elkerülnie a népszerű városok példájából.

Az adventi hétvégét sokan egy-két héttel indulás előtt szervezik meg, miközben szilveszterre vannak szállodák, ahol már novemberben elfogytak a szobák. Utazási körképünkben az ünnepi foglalások mellett Bécs kevésbé ismert karácsonyi vásáraihoz is adunk ötleteket.

András napja sok vidéken a disznóvágások kezdetét jelezte. A bihari káposzta jellegzetes fűszere a csombor; a Nagykunságban pedig a disznótorból megmaradt hájnak a süteményben is helye volt. A Gasztromesékben a húsos káposzta mellé szilvalekváros hájas papucsot készítünk.

Pénzcentrum CashTag

A múzeumi vitrinekben látható tárgyak mögött gyakran hónapokig tartó kutatás és aprólékos munka áll. Egy rosszul megválasztott anyag visszafordíthatatlan károkat okozhat, miközben egy gondosan megvizsgált lelet évezredes titkokat árulhat el. A CashTag eheti adásában a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátorainak munkájába néztünk bele, akik egyre kisebb csapattal felelnek az egyre nagyobb műtárgyállományért.

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