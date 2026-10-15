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Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei

Pénzcentrum
2026. október 15. 11:30

Társadalmi egyeztetésre került a Pénzügyminisztérium által közzétett vagyonadó tervezet. A jogszabályi tervek alapján az új közteher az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyonra terjed ki. Az adókötelezettség pontos felméréséhez és az időben történő felkészüléshez elengedhetetlen a szakszerű vagyonadó számítás, hiszen a 2027-es első vagyonadó bevallás benyújtásakor már vagyonelemenként kell megadni a kiszámított értékeket és a törvényi értékelési módszereket. Hogyan érinti a változás a magyar lakosság ingatlanjait, céges részesedéseit és megtakarításait? Használd a Pénzcentrum vagyonadó kalkulátor eszközét, amely a vagyonadó törvénytervezet hivatalos képletei alapján azonnal kiszámítja a várható adókötelezettséget!

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A vagyonadó bevezetése komoly felkészülést és részletes vagyoni leltár összeállítását igényli a tehetős magánszemélyektől és cégtulajdonosoktól. A Pénzcentrum vagyonadó kalkulátor fejlesztése során az volt a fő cél, hogy a felhasználók egy bonyolult adójogi normaszöveg böngészése nélkül, gyorsan és átláthatóan képet kaphassanak vagyoni helyzetük adókihatásairól.

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Mit és hogyan számol a Pénzcentrum vagyonadó kalkulátor?

  • Beépített adómentes küszöbérték: A kalkulátor automatikusan levonja az egymilliárd forintos törvényi adómentes sávot az összesített vagyonértékből.
  • Kétkulcsos adószámítás: Az adóalap 100 milliárd forintig terjedő részére 1 százalékos, az ezt meghaladó részére pedig 1,5 százalékos adókulccsal számol.
  • Komplex értékelési képletek: Nem tőzsdei céges üzletrészeknél a saját tőke és a hozamérték súlyozott átlagát alkalmazza, míg ingatlanoknál a törvényben meghatározott indexált és számított értékeket veszi alapul.
  • Levonható kötelezettségek: A kalkulátor figyelembe veszi az igazolt hitel- és kölcsöntartozásokat is, amelyek csökkentik a bruttó vagyonértéket.

Töltse ki a kalkulátor mezőit a vagyonelemek adataival, és nézze meg azonnal a fizetendő adó becsült összegét!

 

A vagyonadó törvénytervezet háttere és a társadalmi egyeztetés

A szakpolitikai vitákban és a közbeszédben a Tisza-vagyonadó (a vagyonadó Tisza párt által javasolt bevezetése) elképzelés a nagy vagyonok megadóztatását tűzte ki célul. A kormány határozatát követően a Pénzügyminisztérium elkészítette a hivatalos jogszabálytervezetet. A vagyonadó társadalmi egyeztetés keretében közzétett normaszövege részletesen szabályozza a vagyon megállapítását, az adómentességeket és az eljárásrendet. A társadalmi egyeztetés október 14-én zárult.

A vagyonadó törvény a tervezet szerint 2026. december 15-én lép hatályba. Az adókötelezettség első fordulónapja 2026. december 31., a fizetendő adó megállapításának, a bevallás benyújtásának és a befizetésnek a határideje pedig 2027. augusztus 31-e a jelenlegi normaszöveg szerint.

Főbb adózási szabályok: adóalap, adókulcsok és adóalanyok

A vagyonadó törvénytervezet nettó vagyonadó-logikát követ. Az adó alapjának meghatározásakor az adóköteles vagyonelemek számított együttes értékéből le kell vonni a fennálló, igazolt tartozásokat, és az így kapott nettó összegekből az egymilliárd forintot meghaladó rész válik adókötelessé.

Adózási paraméter Törvénytervezet szerinti mérték / szabály
Adómentes küszöbérték 1 milliárd Ft nettó vagyonig adómentes
Adókulcs (1. sáv) 1% az adóalap 100 milliárd Ft-ig terjedő részére
Adókulcs (2. sáv) 1,5% az adóalap 100 milliárd Ft feletti részére
Első adózási fordulónap 2026. december 31.
Bevallási és fizetési határidő 2027. augusztus 31.

Kik az adó alanyai?

  • Belföldi illetőségű magánszemélyek és vagyonkezelők: Az adókötelezettségük a teljes belföldi és külföldi vagyonukra (úgynevezett világvagyonra) kiterjed.
  • Külföldi illetőségű magánszemélyek: Kizárólag a magyarországi fekvésű ingatlanjaik, az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogaik és a magyar társasági részesedéseik után adóznak.

Mely vagyontárgyak mentesülnek?

A törvény nem adóztatja az átlagos személyes használati tárgyakat. Nem kell figyelembe venni az ingatlan szokásos berendezési és felszerelési tárgyait, kivéve:

  • A 3 millió forint egyedi értéket meghaladó műtárgyakat, gyűjteményeket és ékszereket.
  • A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó gépjárműveket és járműveket.

Hogyan történik a vagyonadó számítás az egyes vagyonelemeknél?

A pontos vagyonadó számítás kulcsa a törvényben előírt kötelező értékelési szabályok helyes alkalmazása.

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Ingatlanok értékelése

A belföldi ingatlanok számított értékét szigorú sorrendben kell meghatározni:

  1. Ügyleti érték: A tárgyévet megelőző 12 hónapon belüli vásárlás esetén a tényleges vételár.
  2. Indexált érték: 1–10 év közötti szerzés esetén a korábbi vételár az MNB lakásárindexszel (vagy KSH árindexszel) felnövelt összege.
  3. NAV tömeges értékelési modell: Ha a korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, az adóhatóság statisztikai alapú tömeges modellje szerinti érték az irányadó.
  4. Független szakértői értékbecslés: Meghatározott feltételek és egyedi körülmények fennállása esetén alkalmazható.

Nem tőzsdei céges részesedések értékelése

A nem tőzsdei cégek értékét egy kötött képlet adja meg:

V = [ ( ST + 2*H ) / 3 ] * TH

ahol a V=vagyoni érték, az ST=saját tőke, H=hozamérték és TH=tulajdoni hányad. A hozamérték (H) az utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredményének átlaga, elosztva a törvényben rögzített 15%-os tőkésítési rátával.

Ha a társaság saját tőkéje meghaladja az 500 millió forintot, a saját tőkét a rejtett tartalékkal (befektetett eszközök piaci és könyv szerinti értéke közötti különbözettel) növelni kell.

Családi vagyon és bizalmi vagyonkezelés

Házastársak: Házassági vagyonjogi szerződés hiányában a vagyon választás szerint a nyilvántartott tulajdonosnál vagy 50-50%-os megosztásban vehető figyelembe, így a családi vagyon megosztásával az adóterhelés optimalizálható.

Bizalmi vagyonkezelés és magánalapítványok: Önálló vagyonadó-alanynak minősülnek saját adómentes kerettel, azonban a kapcsolt vagyonkezelési struktúrák az egymilliárd forintos értékhatárt együttesen csak egyszer alkalmazhatják.
Címlapkép: Getty Images
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