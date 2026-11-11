Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a

A legalsó jövedelmi ötödben 2025-ben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre, ami havi 103 ezer forintnak felel meg. A legfelső ötödben ezzel szemben már évi 5 millió 848 ezer, vagyis havonta közel 487 ezer forint volt az egy főre jutó nettó jövedelem. A KSH járási adatai azt is megmutatják, hol koncentrálódnak a legszegényebb és leggazdagabb magyarok: miközben Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb keresetűek vannak jelentős túlsúlyban, Budapesten és az agglomerációban éppen fordított a helyzet.

Míg a legalsó jövedelmi ötödben évente mindössze 1 millió 236 ezer forint nettó jövedelem jutott egy főre 2025-ben, addig a legfelső ötödben ennek közel 4,7-szeresét mérték. Havi szintre lebontva ez azt jelenti, hogy a legszegényebb csoportban alig 103 ezer, a leggazdagabban viszont csaknem 487 ezer forintból gazdálkodhatott egy ember - derült ki a KSH adataiból.

A második ötödben már 2 millió 254 ezer forint volt az éves összeg, vagyis havonta körülbelül 188 ezer forint jutott egy emberre. A középső jövedelmi ötödben az éves nettó jövedelem 2 millió 569 ezer forintot ért el, ami havi szinten mintegy 214 ezer forintot jelentett. A negyedik ötödben 3 millió 51 ezer forint volt az éves összeg, azaz havonta nagyjából 254 ezer forint jutott egy főre.

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A legfelső jövedelmi ötödben egészen más számokkal találkozunk: itt az egy főre jutó éves nettó jövedelem 5 millió 848 ezer forint volt, ami havi átlagban közel 487 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy a leggazdagabb jövedelmi csoportban egy emberre átlagosan több mint négyszer annyi nettó jövedelem jutott, mint a legalsó ötödben.

Nem mindegy, miből származik a bevétel

A különbségek a jövedelmek összetételében is megmutatkoznak. A legalsó jövedelmi ötödben a társadalmi jövedelmek jelentették a legfontosabb bevételi forrást: ezekből egy főre évente 703 ezer forint jutott, miközben a nettó munkajövedelem mindössze 511 ezer forintot tett ki. A társadalmi jövedelmek így a teljes nettó jövedelem 56,9 százalékát adták, a munkából származó bevételek pedig csupán 41,3 százalékot képviseltek.

A második ötödben már megfordultak az arányok: az egy főre jutó éves nettó munkajövedelem 1 millió 217 ezer forint volt, a társadalmi jövedelmek pedig 1 millió 13 ezer forintot tettek ki. A középső és a magasabb jövedelmi csoportokban egyre inkább a munkából származó bevételek váltak meghatározóvá.

A legfelső ötödben az egy főre jutó éves nettó munkajövedelem már 4 millió 538 ezer forintot ért el. Ez a teljes jövedelem 77,6 százalékát jelentette. A társadalmi jövedelmek ugyanebben a csoportban 1 millió 106 ezer forintot tettek ki, vagyis abszolút értékben még meg is haladták az alsó jövedelmi ötödben mért 703 ezer forintot. A teljes jövedelmen belüli arányuk azonban már csak 18,9 százalék volt.

Mi az a társadalmi jövedelem, egyéb bevétel? A társadalmi jövedelmek közé azok a bevételek tartoznak, amelyeket az emberek nem munkavégzésből, hanem különböző állami vagy társadalombiztosítási ellátások formájában kapnak. Ide sorolható például a nyugdíj, a családi pótlék, a gyermekgondozási ellátások, a munkanélküli-ellátások, valamint egyéb szociális és egészségbiztosítási juttatások.



Az egyéb jövedelmek ezzel szemben alapvetően nem munkából és nem is állami támogatásokból származnak, hanem jellemzően tőke- és vagyonjellegű bevételeket jelentenek: ilyen lehet például az ingatlan bérbeadásából származó bevétel, a kamat, az osztalék vagy más befektetések hozama.

A tőkejövedelmeknél még nagyobb a szakadék

Az egyéb jövedelmek, amelyek alapvetően tőkejövedelmekből származnak, szintén a magasabb jövedelmű csoportokban jelentek meg nagyobb összegben. A legalsó négy ötödben egy főre évente mindössze 23–36 ezer forint ilyen bevétel jutott, a legfelső ötödben viszont már 203 ezer forint.

Ez jól mutatja, hogy a magasabb jövedelműek nemcsak munkából és társadalmi juttatásokból jutnak több pénzhez, hanem a tőkéből származó bevételek terén is jelentős előnyben vannak. A KSH adatai alapján tehát a magyar jövedelmi különbségek nem pusztán a fizetések eltéréséből fakadnak: a bevételek szerkezete is egyre inkább elválasztja egymástól a legalsó és a legfelső társadalmi rétegeket.

Itt laknak a legszegényebb magyarok

A KSH járási adatai alapján az is kiderül, hol laknak a legszegényebb és leggazdagabb magyarok: az ország egyes térségeiben ugyanis látványosan felülreprezentáltak a legalacsonyabb kereseti kategóriába tartozók, miközben a legjobban keresők jóval kisebb arányban vannak jelen.

A 2026. júniusi adatok szerint különösen Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon rajzolódnak ki jelentős különbségek. A vizsgált mutató azt fejezi ki, hogy az adott járás lakosságán belül mekkora a különbség az országos legfelső és legalsó kereseti tizedbe tartozók aránya között. A negatív érték azt jelenti, hogy a legalsó kereseti tizedbe tartozók vannak többen, a nagyobb negatív szám pedig még erősebb túlsúlyt jelez.

A legrosszabb helyzetben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándi járás van, ahol a különbség mínusz 35 százalékpont. Ezt követi a Gönci járás mínusz 31 százalékponttal, majd az Edelényi és az Encsi járás egyaránt mínusz 26 százalékponttal. Az első ötben szerepel még a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmati járás is, szintén mínusz 26 százalékponttal. A lista élmezőnyében tehát szinte kizárólag az ország északkeleti térségei jelennek meg.

A teljes adatsort vizsgálva különösen feltűnő Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye jelenléte. Előbbiből a Cigándi, Gönci, Edelényi, Encsi, Szikszói, Putnoki, Ózdi és Szerencsi járás is szerepel a felsorolásban, utóbbiból pedig többek között a Fehérgyarmati, Baktalórántházai, Vásárosnaményi, Csengeri, Kemecsei, Záhonyi, Ibrányi, Nyírbátori és Mátészalkai járás. Vagyis nem csupán egy-egy elszigetelt településről van szó: egész térségekben magasabb a legalacsonyabb kereseti tizedbe tartozók aránya a legfelső kereseti csoporténál.

A kedvezőtlen helyzetű járások ugyanakkor nem korlátozódnak az északkeleti országrészre. A Dél-Dunántúlon a Sellyei, Szigetvári, Hegyháti, Nagyatádi, Tabi, Csurgói, Marcali és Siklósi járás is szerepel a listán. Az Alföldön a Kunhegyesi, Mezőcsáti, Gyomaendrődi, Sarkadi, Szeghalmi, Mezőkovácsházai és Berettyóújfalui járásban is jelentős a legalsó kereseti tizedbe tartozók túlsúlya. A felsorolásban Nógrád vármegye egyes térségei, így a Szécsényi és a Bátonyterenyei járás is megjelennek.

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Fontos azonban, hogy a mutató nem a járások átlagkeresetét vagy az ott élők teljes jövedelmi helyzetét mutatja, hanem azt, hogyan oszlik meg a helyi lakosság az országos kereseti eloszlás két szélső csoportja között.

A mínusz 35 százalékpontos érték például nem azt jelenti, hogy a cigándi járásban élők 35 százalékkal kevesebbet keresnek az országos átlagnál, hanem azt, hogy a legalsó országos kereseti tizedbe tartozók aránya 35 százalékponttal magasabb a legfelső kereseti tizedbe tartozókénál. Az adatok így elsősorban a területi jövedelmi egyenlőtlenségekre és a legalacsonyabb keresetűek földrajzi koncentrációjára világítanak rá.

Szinte egy helyre koncentrálódik az ország felső 10 százaléka

A leggazdagabb magyarok elsősorban Budapesten és a főváros környékén koncentrálódnak, de néhány vidéki nagyváros és fejlettebb térség is kiemelkedik. A 2026. júniusi adatok alapján azokban a járásokban, ahol az országos legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya legalább 5 százalékponttal meghaladja a legalsó kereseti tizedbe tartozókét, szinte teljes egészében a fővárosi kerületek és az agglomeráció települései dominálnak. A mutató azt fejezi ki, hogy az adott járás lakosságán belül mekkora a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb országos kereseti tizedbe tartozók aránya között. A pozitív érték tehát azt jelenti, hogy a legjobban keresők vannak nagyobb arányban jelen.

A lista élén Budapest II. kerülete áll, ahol 19 százalékpont a különbség a gazdagabbak javára. A második helyen a XII. kerület következik 18 százalékponttal, majd az I. és a XI. kerület egyaránt 17 százalékponttal. Az V. és a VI. kerületben 13, illetve 12 százalékponttal magasabb a legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya, mint a legalsóba. A fővárosi kerületek közül a IX. és a XIII. kerület is kiemelkedik, mindkettőben 14 százalékpontos a különbség. Az adatok alapján tehát nem kizárólag a hagyományosan tehetősebb budai kerületekben koncentrálódnak a magas keresetűek: több pesti belső kerület is előkelő helyen szerepel.

Budapest vonzáskörzetében szintén jelentős a magas keresetűek túlsúlya. A Budakeszi járásban 10 százalékponttal magasabb a legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya, mint a legalsóba, de a Dunakeszi és a Szentendrei járásban is 7, illetve 6 százalékpont a különbség. Az Érdi és a Pilisvörösvári járás egyaránt 5 százalékpontos értéket mutat. Azaz a főváros körüli, jellemzően fejlettebb agglomerációs térségekben is nagyobb arányban élnek az ország legmagasabb kereseti kategóriájába tartozók.

A vidéki Magyarországon jóval kevesebb olyan térség található, ahol a legjobban keresők vannak 5 százalék feletti többségben a legalsó kereseti tizedhez képest. A listán a Győri és a Tatai járás egyaránt 7 százalékponttal szerepel, mellettük a Szegedi járásban 6 százalékpont a különbség. A Veszprémi járásban 5 százalékponttal magasabb a legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya. Ezek a térségek jellemzően jelentős gazdasági központokhoz, ipari és szolgáltató munkahelyekhez, illetve kedvezőbb munkaerőpiaci lehetőségekhez kapcsolódnak.

Csak látszólag van pariban a gazdag-szegény

Természetesen vannak olyan térségek is, ahol szinte teljesen kiegyenlített a legmagasabb és a legalacsonyabb országos kereseti tizedbe tartozók aránya. Ezekben a járásokban a két szélső jövedelmi csoport közötti különbség mindössze mínusz 1 és plusz 1 százalékpont között mozog, vagyis egyik csoport sincs számottevő túlsúlyban. A listán a Kecskeméti, a Hódmezővásárhelyi, az Egri, a Szigetszentmiklósi, a Szobi és a Vecsési járás szerepel plusz 1 százalékpontos értékkel, míg a Miskolci, a Dunaújvárosi, a Martonvásári, a Soproni, a Komáromi, a Tatabányai és a Szombathelyi járásban teljesen azonos a két csoport aránya.

A másik oldalon, mínusz 1 százalékponttal szerepel a Bicskei, a Móri, a Csornai, a Téti, az Esztergomi, a Szentgotthárdi és a Pápai járás. Ezekben tehát hajszálnyival magasabb a legalsó kereseti tizedbe tartozók aránya, de az eltérés statisztikai értelemben minimális. Feltűnő, hogy a kiegyenlített járások között több vidéki gazdasági központ és fejlettebb térség is megtalálható, például Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas vármegye egyes járásai, de Pest vármegye agglomerációs térségei is képviseltetik magukat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a közel azonos arány nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezekben a járásokban általánosan magasabb az életszínvonal, vagy hogy nincsenek jelentős jövedelmi különbségek. A mutató kizárólag az országos kereseti eloszlás két szélső tizedének helyi jelenlétét hasonlítja össze. A kiegyenlített érték tehát azt jelzi, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb keresetűek hasonló arányban vannak jelen, nem pedig azt, hogy a járás lakosságának többsége az országos középmezőnyhöz tartozik.



