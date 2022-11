Itt vannak a valódi nullás számlák: neked is könnyen elérhető lehet ezeknél a bankoknál

Manapság már kevesek kiváltsága hogy megspórolják maguknak a baknszámlaválasztással való nehézségeket és nem is igen érdemes, a legtöbb esetben ugyanis sokkal kényelmesebb kártyával, vagy digitális módon intézni költéseinket mint kézpénzben. A számlacsomag kiválasztásánál pedig a legfontosabb szempont nyilván mindig annak költségvonzata. Persze ma már rengeteg olyan hirdetéssel találkozhatunk, amik ezen kérdés gyors lezárását ígérik egy-egy teljesen ingyenesnek kínált konstrukcióval. Persze kérdés, hogy ezek a számlacsomagok valóban ingyenesek-e és hogy egyáltalán mi határoz meg egy "nullás számlát", valamint hogy egyáltalán találni-e a magyar piacon olyan konstrukciót, ami valójában nem jár nekünk semmilyen költséggel. A Pénzcentrum most ezeknek járt utána.

A magyar bankok körében egyre gyakoribb módszer, hogy ingyenesnek hirdetett bankszámlacsomagokkal próbáljanak új ügyfeleiket átcsábítani magukhoz. A rengeteg egyéb kiadás mellett, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a legtöbbeknek igen vonzónak tűnhet, azonban a legtöbb esetben a 0 forintos számlaajánlatok csak papíron nem kerülnek semmibe.

A hirdetésekben gyakran előtérbe tolt számlavezetési díj ugyanis csak egy költség a rengeteg díjtétel között és jellemzően még csak nem is a legmagasabb. A teljesség igénye nélkül a készpénzfelvétel, az átutalások és a különböző kényelmi szolgáltatások is többezres kiadássá duzzadhatnak a hó végére és gyakran még egy alap bankkártyát sem kapunk meg ingyen.

A Pénzcentrum kalkulátorában található legjobb ajánlatok összesítéséből is kitűnik, hogy az alap számlavezetési díja már rengeteg esetben ingyenes, vagy szint jelképest összegű, ennek ellenére a számlák többségének fenntartása legalábbis ezres tétel havonta. Az MKB legjobb ajánlatát megnézve pedig szembetűnő, hogy az 1728-as havi költség mellett az alap számlavezetési díj csak 500 forint, de a tranzakciók díja, illetve az egyéb költségek szépen feltornásszák a végösszeget. És ugyanez igaz a legkedvezőbb nem ingyenes ajánlat, az OTP Bank Smart csomagja esetében is, ahol kizárólag a számlavezetésen túli tételekből áll össze a bankszámla egyébként alacsony havi fenntartási díja.

Minderre pedig még rájöhet a bankkártyák (sok esetben igen borsos) kibocsátási díja és az olyan kényelmi szolgáltatások, mint a tranzakciókról és egyéb aktivitásokról értesítő SMS üzenetek. Ez utóbbiakért is jellemzően 20-40 forintot felszámol a bankunk darabonként, ami alkalmanként nem tűnik soknak, de ha tényleg minden banki tevékenységünkről megjön az értesítő a hó végére könnyen több ezer forintos kiadássá nőhet a számla fenntartásához kapcsolódó egyéb költségeken felül.

Sokaknak érthető módon az állam által garantált 150 ezres összeghatárú, maximum két összegben felhasználható ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem elég. A legtöbb hagyományos bankszámla esetében pedig ők is szépen tejelnek, ha ezen felül szeretnének bankjegyekhez jutni, vagy ha használ más kártyát is azon felül, amire igényelte ezt a kedvezményt.

Komoly tételt képezhetnek az átutalások is, legyenek azok rendszerek, vagy esetiek. Ezek esetében pedig még az sem mindegy, hogy online, esetleg bankfiókban intézzük ügyleteinket. Jellemzően mobilappon, vagy netbankon keresztül jóval kedvezőbbek az ilyen ügyletek, de legtöbb esetben valamilyen díjjal ott is számolnunk kell.

Létezik valódi nullás csomag

Jól hangzó reklámszöveg tehát csupán az ingyenes bankszámla? Ez sem igaz. A Pénzcentrum kalkulátorában ugyanis több olyan csomagot is találtunk, amelyek esetében a fontosabb szolgáltatások bizonyos feltételek teljesítése mellett valóban ingyenesek. Három pénzintézet, a CIB Bank, az UniCredit és Raiffeisen Bank is kínál ilyen konstrukciókat, azonban mind a bank az igénylők felé támasztott elvárásai, mind pedig a kedvezmények valós előnyei igen különbözőek az egyes ajánlatok esetében.

Mint ahogy grafikonos összesítőnkben is látható, a kedvezményes díjszabás mellé feltételeket is számítanak a bankok. Ezek közül a legfontosabb az, hogy elvárják, hogy fizetési számlaként használjuk az eszközt, azaz azt, hogy minden hónapban beérkezzen rá valamekkora mennyiségű pénz. Ez a CIB Bank ECO számlájának esetében mondhatni flexibilis, a pénzintézetnél ugyanis az aktuális nettó minimálbérhez kötik a minimum összeget (ez jelenleg 130 ezer forint). Az UniCredit Partner Aktív Zéró számlája ebből a szempontból MÉG hozzáférhetőbb, ők ugyanis csak havi 75 ezer forintos alsó határú jóváírást várnak el. Mindkettőnél szigorúbb feltételeket szab viszont a Raiffeisen szabja, ahol a limit 400 ezer forint Prémium Gold 2.0 fantázianevű számla esetén (ez utóbbitól viszont eltekintenek, ha legalább 8 millió forintos megtakarítást tartunk a banknál).

Mindezeken kívül a Raiffeisen Banknál a bankkártya ingyenességének további feltétele, hogy minden évben legalább 500 ezer forintért vásároljunk vele. A CIB Bank és az UniCredit Bank ezzel szemben csak azt támasztja további feltételként, hogy ne vezessünk a bankoknál az ingyenesen felül másik bankszámlát is.

Az ajánlatok mindegyikére igaz, hogy a korábban említett fontosabb díjtételek nagy része valóban teljesen ingyenes, amivel súlyos ezreket spórolhatunk meg minden hónapban. Igaz ez az átutalási megbízásokra (az UniCredit esetében csak a mobilbankon keresztül) és a tranzakciókra is, az SMS szolgáltatást is kiválthatjuk push értesítésekkel és különböző kacifántos egyéb díjtételek megjelenésétől sem kell tartanunk.

A készpénzt preferálók is jól járhatnak a nullás számlákkal

Ezen felül olyan speciális kedvezményekkel is találkozhatunk ezeknél a számláknál, mint a már említett 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőségre kínált alternatívák. A CIB ECO bankszámlánál, a havonta egy alkalommal 400 ezer forintos összeghatárig vehetünk fel készpénzt a 150 ezres, de de két alkalomra korlátozott lehetőség helyett. Ez az ajánlat nyilván azoknak lehet vonzó, akiknél az elsődleges szempont, hogy havi szinten a lehető legnagyobb összegű készpénzhez juthasson hozzá díjtétel nélkül.

A feltételek teljesítése esetén a Raiffeisen Prémium 2.0 számla is kínál hasonló kedvezményt. A banknál, ugyan "csak" 300 ezer forintos határig élhetünk a lehetőséggel, viszont az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek számát is megtoldják további két ilyen alkalommal.

Csak addig kedvező, amíg mi is tartjuk a vállaltakat

Fontos azonban odafigyelni, hogy teljesítsük az általunk a szerződésben vállalt feltételeket, ha ugyanis számlánkra nem érkezik be a kondíciók közt jelölt havi minimum összeg (vagy a Raiffeisen esetében ennek kiváltásaként vállalat minimum összegű megtakarítás leapad) könnyen ráfizethetünk, hogy ilyen bankszámlát választottunk.

Az UniCredit Zéró Aktív Csomagjának esetében a jelenleg közepesen jó ajánlatnak számító 1166 forintra ugrik fel a számlavezetés alapdíja, a CIB ECO ajánlatok esetében azonban már a kimondottan borsos 2562, illetve 5268 forintos havi kötlséggel kell számolnunk amíg nem teljesítjük az általunk vállaltakat, a Raiffeisen Prémium Gold 2.0-nál pedig 12 092 forintot kell kicsengetnünk, ha egy hónapra is elmarad a megszabott összeg számlánkra érkezése.

A kedvezményes ajánlatok többnyire a szigorú feltételek teljesítése alapján is csak egy meghatározott ideig élnek a szerződés megkötése után. A CIB Bank ajánlatainál ez a határ 2 év, míg az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag esetében 3 évig élhetünk vele. A Raiffeisen Bank az egyetlen, ahol az ajánlat nem promóció, azaz a termék az ajánlat visszavonásáig ingyenes. De az akciós díjszabások időtartama a többi pénzintézetnél is baráti. 1-2 évente egyébként is érdemes ugyanis felülvizsgálni bankszámlánkat és körülnézni az aktuális ajánlatok között. Ennek okairól a közelmúltban írt a Pénzcentrum, a nagy bankok friss ajánlatai pedig kalkulátorunkban bármikor igen egyszerűen összevethetők.