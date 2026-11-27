Évek óta nem látott átalakuláson megy keresztül a német autóipar. A Volkswagen, a Mercedes-Benz és a legnagyobb beszállítók is költségcsökkentésre, gyárbezárásokra és létszámleépítésekre készülnek, miközben a kínai gyártók egyre komolyabb versenyt jelentenek az európai piacon. A német ipar gyengélkedése Magyarország számára is komoly kockázatokat hordozhat, hiszen a hazai gazdaság egyik legfontosabb exportpiaca Németország, az autógyártás pedig továbbra is a magyar feldolgozóipar meghatározó ágazata.

A problémák ráadásul nem csupán átmeneti keresletcsökkenésből fakadnak. Babos András, a Portfolio elemzője szerint a német autóipar versenyképességét mély strukturális problémák gyengítik, amelyek már évek óta piacvesztést okoznak. A kérdés így nem csupán az, hogy mikor talál magára Európa ipari motorja, hanem az is, hogy Magyarország nyertese vagy vesztese lehet-e az átalakulásnak.

A német autógyártás hosszú éveken keresztül az ország gazdasági erejének egyik legfontosabb pillére volt. A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz nemcsak Európában, hanem világszerte meghatározó szereplőnek számított, a prémiumautók iránti kereslet és a globális export pedig elegendő nyereséget biztosított ahhoz, hogy a magas németországi termelési és munkaerőköltségeket is kigazdálkodják a vállalatok.

Ez a modell azonban egyre nehezebben működik. A kínai gyártók technológiai és költségelőnye, az amerikai vámintézkedések, az európai energiaköltségek, valamint a hagyományos autóipar elektromos átállása egyszerre helyezi nyomás alá a német vállalatokat.

A német statisztikai hivatal, a Destatis november 25-én közzétett részletes adatai szerint az ország gazdasága 2026 harmadik negyedévében mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző három hónaphoz képest. A feldolgozóipar hozzáadott értéke ugyanakkor éves összevetésben 1,5 százalékkal emelkedett, ami jól mutatja, hogy a német gazdaság helyzete nem minden területen egyformán kedvezőtlen.

A konjunktúramutatók is vegyes képet mutatnak. Az ifo üzleti hangulatindexe novemberben 90,6 pontra emelkedett az októberi 90,1 pontról, a feldolgozóiparban azonban hat hónap javulását követően ismét romlottak a várakozások. A munkaerőpiaci kilátások sem biztatóak, az ifo foglalkoztatási barométere novemberben 94,7 pontra csökkent, az autóiparban pedig különösen erősödött a leépítési szándék.

Babos András szerint a német autóipar problémái semmiképpen sem tekinthetők átmenetinek.

A szektor gyengélkedését mély strukturális és versenyképességi tényezők okozzák. Ezek közül a legfontosabb a kínai versenytársakkal szembeni technológiai és költséghátrány. Mindezen felül 2022 óta az olcsó energiaellátás hiánya is erodálja az európai autóipar versenyképességét, ami összességében már évek óta piacvesztést okoz – nemcsak Ázsiában, de harmadik országokban és már lassan Európában is

– fogalmazott a Portfolio elemzője.

A szakértő szerint az Egyesült Államok protekcionistább kereskedelempolitikája és a nemzetközi bizonytalanság szintén okoz konjunkturális nehézségeket, de a német autóipar alapvető problémája ennél mélyebben keresendő. A korábbi technológiai előny elolvadt, miközben a költséghátrány egyre látványosabbá vált.

A kínai gyártók már nemcsak olcsóbbak, hanem technológiailag is versenyképesek

A német autóipar helyzetét jól mutatja, hogy 2026 első tíz hónapjában 3,37 millió személyautó készült az országban. Ez 4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, és 15 százalékkal marad el a 2019-es, válság előtti szinttől. Az export sem teljesít jól. Január és október között 2,54 millió német autót értékesítettek külföldön, ami 5 százalékos visszaesés éves összevetésben.

Az októberi adatok különösen beszédesek. A havi termelés 7 százalékkal, az export közel 10 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A külföldi megrendelések pedig 16 százalékkal csökkentek. A német gyártók számára az egyik legnagyobb kihívást Kína jelenti. Az ázsiai vállalatok nemcsak az elektromos autók fejlesztésében és az akkumulátortechnológiában jutottak előre, hanem a gyártási költségek területén is jelentős előnyre tettek szert.

Babos András szerint az európai autóipar korábbi technológiai fölénye mára lényegében eltűnt.

Az ázsiai gyártók pedig most már hasonló minőséget képesek 25–35 százalékkal alacsonyabb költségszinten előállítani

– mondta.

A szakértő szerint a problémához az európai pénzügyi és termékpiacok széttagoltsága is hozzájárul. Ez megnehezíti, hogy az európai fejlesztésekből olyan méretű vállalatok és gyártási kapacitások jöjjenek létre, amelyek képesek felvenni a versenyt a kínai szereplőkkel. Kínában ráadásul az állami támogatások mértéke is nagyobb, miközben az európai vállalatok jelentős költséghátránnyal küzdenek.

Az elektromos átállás sem hozta el a várt áttörést

Az elektromos autózás térnyerése eredetileg új lehetőséget jelentett volna az európai gyártók számára. A német vállalatok jelentős összegeket fordítottak fejlesztésekre, akkumulátortechnológiára és új gyártási kapacitásokra, a kínai versenytársak azonban időközben komoly előnyre tettek szert.

Az elektromos autók iránti kereslet közben Németországban is élénkül. A VDA adatai szerint 2026 októberében 47 százalékkal több elektromos autót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban, a tisztán elektromos modellek regisztrációja pedig 79 százalékkal emelkedett. A német márkák újautó-regisztrációja ugyanakkor 5 százalékkal csökkent, miközben a külföldi gyártók értékesítése 18 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy nem feltétlenül az elektromos autózás iránti kereslet hiánya okozza a problémát, hanem az, hogy a német gyártók egyelőre nehezen tudnak versenyképes árú és technológiájú termékeket kínálni.

Babos András kiemelte, hogy az európai vállalatok alkalmazkodásának lassúsága önmagában nem magyarázza a kialakult helyzetet. Az uniós szabályozás lehetett volna valamivel támogatóbb és protekcionistább az elmúlt években, a legnagyobb problémát azonban a kínai konkurencia és a magas európai termelési költségek jelentik.

Az elemző úgy látja, hogy a versenyképességi gondokat nem lehetett volna kizárólag vállalati döntésekkel orvosolni. Az európai piac széttagoltsága, a kínai állami támogatásokkal szembeni különbség, valamint az energia- és munkaerőköltségek együtt olyan hátrányt alakítottak ki, amelyre az autógyártóknak csak korlátozott ráhatásuk van.

Gyárbezárások és leépítések rázzák meg a német autóipart

A problémák már a foglalkoztatásban is egyértelműen megmutatkoznak. A Destatis adatai szerint 2026 első félévének végén 42 300-zal kevesebben dolgoztak a német autóiparban, mint egy évvel korábban. Ez 5,8 százalékos visszaesést jelentett, az ágazatban foglalkoztatottak száma pedig 691 500-ra csökkent, ami 2005 óta nem látott mélypont.

Az ifo Intézet októberi elemzése szerint 2019 és 2025 vége között összesen 123 500 munkahely szűnt meg a német autóiparban és annak beszállítói körében. Ez 13 százalékos visszaesés. A teljes német iparban ugyanezen időszak alatt 496 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma.

A leépítések a legnagyobb vállalatokat sem kerülik el. A Schaeffler 3460 munkahely megszüntetését és öt európai telephely bezárását jelentette be. A Volkswagen pedig a költségcsökkentés részeként négy németországi telephely jövőjét is bizonytalannak nevezte, mivel ezekhez jelenleg nem terveznek új utódmodelleket.

A VDA november 25-én ismertetett, autóipari beszállítók és középvállalatok körében készített felmérése szintén súlyos helyzetet mutat. A megkérdezett vállalkozások kétharmada elhalasztotta, külföldre helyezte vagy teljesen törölte eredetileg Németországba tervezett beruházásait. Több mint felük már a hazai létszámot is csökkenti, miközben több mint egyharmaduk külföldön bővíti munkaerő-állományát.

Magyarország is megérezheti a német autóipar gyengélkedését

A német autóipar problémái Magyarország számára azért különösen fontosak, mert a két ország gazdasága szorosan összekapcsolódik. Németország a magyar áruexport legfontosabb célpiaca, 2025-ben a magyar kivitel nagyjából egynegyede irányult a német piacra.

A hazai feldolgozóiparban a járműgyártás szintén meghatározó szerepet tölt be. A KSH adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában a szállítóeszköz-gyártás termelése 11,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Szeptemberben az ágazat termelése éves összevetésben 33,3 százalékkal emelkedett, és a feldolgozóipari termelés 28,4 százalékát adta.

A kedvező hazai termelési adatok azonban nem jelentik azt, hogy a magyar autóipar függetlenedett volna a németországi folyamatoktól. A magyarországi gyárak és beszállítók jelentős része továbbra is nemzetközi termelési láncok része, így a német megrendelések esetleges visszaesése nálunk is éreztetheti a hatását.

Ha a német autógyártók kevesebb járművet értékesítenek, csökkenhet az alkatrészek, elektronikai rendszerek, fémipari termékek és más részegységek iránti kereslet. Ez a magyar vállalatoknál először a megrendelések és a kapacitáskihasználtság alakulásában, később pedig a műszakok számában, a beruházásokban és akár a foglalkoztatásban is megjelenhet.

Babos András szerint Magyarországot ugyanakkor nem kizárólag negatív hatások érhetik. Az elemző úgy látja, hogy az uniós iparpolitika változása akár új lehetőségeket is teremthet a közép-kelet-európai országok számára.

Az Európai Unióban ugyanis egyre erősebben jelenik meg az az elképzelés, hogy a támogatásokhoz és bizonyos piaci előnyökhöz európai hozzáadott értéket, illetve meghatározott uniós gyártási és beszállítói tartalmat kelljen igazolni. Emellett az autóipari szabályozásban is változások készülnek. Az Európai Bizottság már javaslatot tett a 2035-ös kibocsátáscsökkentési cél rugalmasabb teljesítésére, ami bizonyos feltételek mellett a belső égésű és hibrid technológiák további szerepét is lehetővé tenné. Ezek a javaslatok azonban még nem jelentenek véglegesen elfogadott új szabályozást.

Babos András úgy fogalmazott, hogy az uniós irányváltásnak kettős hatása lehet a magyar autóiparra.

A hagyományos modelleket gyártó üzemek kihasználtsága tartósan magasabb maradhat,

miközben a közelmúltban felépített, elektromos autózást kiszolgáló gyárak és akkumulátorüzemek kilátásai bizonytalanabbá válhatnak.

Az elemző szerint az európai szereplők által sürgetett protekcionista intézkedések a közép-kelet-európai régió relatív versenyképességét is javíthatják. Ha az uniós szabályozás nagyobb hangsúlyt helyez az európai gyártásra, miközben a kínai importtal szemben szigorúbb feltételeket érvényesít, akkor Magyarország továbbra is vonzó termelési helyszín lehet a nemzetközi vállalatok számára.

A hazai autóipar kilátásait ugyanakkor a változó gazdaságpolitika, az adózási környezet és az ázsiai tulajdonú üzemekre vonatkozó esetleges új uniós előírások is jelentősen befolyásolhatják.

Nem biztos, hogy Németország 2027-ben visszatalál a régi ipari modellhez

A német gazdaság előtt álló másik nagy kérdés, hogy a következő években milyen ágazatok képesek átvenni a hagyományos ipar szerepét. Az infrastruktúra-fejlesztések, a védelmi ipari beruházások és az adatközpontok építése már most is új keresletet teremtenek, ezek azonban egyelőre nem jelentenek automatikus fordulatot a hagyományos feldolgozóiparban.

Az Európai Bizottság 2026. novemberi előrejelzése szerint a német gazdaság 2027-ben 1 százalékkal bővülhet, de a növekedés szerkezete továbbra is kérdéses. Az ipar fellendülése ugyanis nem pusztán a költségvetési beruházásoktól, hanem a vállalatok versenyképességének javulásától is függ.

Babos András úgy látja, a hagyományos német ipar rövid távú fordulatára nem érdemes túlzottan számítani. „A hagyományos német ipar fordulata rövid távon nem igazán látszik, hiszen a mostani óvatos gazdasági élénkülést sem a hagyományos iparágak, hanem a kormány infrastrukturális és védelmi beruházásai, illetve az adatközpontépítési beruházások által teremtett kereslet hajtja” – mondta.

Az elemző szerint a hagyományos iparágak tartós megerősödéséhez elsősorban versenyképes, vagyis olcsó és biztonságos energiaellátásra lenne szükség. Amíg ez nem valósul meg, addig nem várható látványos fordulat az energiaintenzív német ágazatokban.

Ez Magyarország számára is komoly tanulság. A német ipar átalakulása új beruházásokat és termelési lehetőségeket hozhat a régióba, de a korábbi beszállítói kapcsolatok gyengülése és a német kereslet visszaesése egyúttal kockázatot jelent. A következő években az lesz a döntő, hogy a hazai autóipar mennyire tud alkalmazkodni a technológiai változásokhoz, és képes-e az egyszerű összeszerelésen túl nagyobb hozzáadott értékű tevékenységeket is Magyarországra vonzani.