A vásárlók a megélhetési nehézségek ellenére is többet költenek a gyerekek karácsonyi játékaira.
Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!
November 11-én ünnepeljük a Márton-napot, melyhez Magyarországon is számos szokás és hagyomány kapcsolódik. Ebből az alkalomból a mai kvíz során ismert emberekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, akik a Márton keresztnevet viselik. Te vajon mennyire ismered a híres hazai Mártonok élettörténetét, munkásságát? Tedd próbára magad a Márton-napi kvízünkön!
Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
A mai kvíz során a libákkal és ludakkal kapcsolatos nyelvi fordulatok nyomába eredünk; tesztelheted, mennyire vagy jártas a magyar szólások és közmondások világában.
Bosszantó problémák, furcsa véletlenek és zseniális ötletek. Vajon kitalálod, milyen világhírű találmányok születtek ezekből a helyzetekből?
Tudod, melyik városban találhatók és milyen folyókon ívelnek át a világ legismertebb hídjai? Tedd próbára magad 10 kérdéses kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!
A magyar nyelvjárások és tájszavak világa rendkívül változatos. Derítsd ki, kiállja-e a legújabb nyelvi kvíz próbáját a szókincsed!
Neked hogy ment anno a matekérettségi? Ez a kvíz megmutatja, kifogna-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor!
Lássuk, kifog-e rajtad ez a múltidéző matek kvíz!
Régi énekek, jól ismert sorok idézik fel az őszi napokat. Hét játékos kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a régi magyar népdalokat és mondókákat.
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
Nagy hadvezérek, elveszített csaták, levert felkelések: mennyire ismered a történelem veszteseit? Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mit tudsz!
TOP 10 októberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, töri és természettel kapcsolatos kvízeink?
A TOP10 októberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük állatokról, növényekről, gombákról szóló kvíz és szólás-mondás kérdéssor is.
Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!
Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!
Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait!
Emlékezz velünk az elhunyt hírességekre!
Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Hogyan búcsúztatták régen a halottakat Magyarországon? Teszteld a tudásod a különös temetési szokásokról és a hozzájuk kapcsolódó babonákról!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
A vámpírokról és vérfarkasokról nem csak a horrorfilmek mesélnek! Teszteld, mennyire ismered a hátborzongató legendákat és a régi babonákat!
Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk
Milyen lenne a magyar nyelv, ha a nyelvújítók minden ötlete bevált volna? Kvízünkben tíz különös szóval teheted próbára a tudásodat és a nyelvérzékedet!
Azt hiszed, jól ismered a szomszédos Ausztriát? Tíz változatos kérdéssel tesszük próbára a tudásodat, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről.
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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
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Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.