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Kvíz

Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!

Pénzcentrum
2026. november 11. 18:02 2 perc

November 11-én ünnepeljük a Márton-napot, melyhez Magyarországon is számos szokás és hagyomány kapcsolódik. Ebből az alkalomból a mai kvíz során ismert emberekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, akik a Márton keresztnevet viselik. Te vajon mennyire ismered a híres hazai Mártonok élettörténetét, munkásságát? Tedd próbára magad a Márton-napi kvízünkön!

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Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!

1/10 kérdés
Az alábbi Mártonok közül ki volt Magyarországon nemzetgazdasági miniszter is?
Melléthei-Barna Márton
Nagy Márton
Gyöngyösi Márton
Tompos Márton
2/10 kérdés
Az alábbi sportolók közül melyik Márton sportága a tenisz?
Szivós Márton
Fucsovics Márton
Székely Márton
Dárdai Márton
3/10 kérdés
Ki az a magyar irodalomban és ponyvairodalomban az egyik leggyakrabban ábrázolt magyar betyár, aki a 19. század elején hírhedt alföldi, sárréti betyárvezérvolt?
Zöld Marci
Makk Marci
Kakukk Marci
Lombos Marci
4/10 kérdés
Az egyik legismertebb Márton maga Szent Márton, Tours harmadik püspöke volt, akiről több legenda is él a köztudatban. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy Pannónia területén született és élt egy ideig. Melyik városban?
Intercisa (Dunaújváros)
Brigetio (Szőny/Komárom)
Sopianae (Pécs)
Savaria (Szombathely)
5/10 kérdés
Szent Márton nevét számos település viseli Magyarországon. Az alábbiak közül melyik kitalált, képzeletbeli, nem létező településnév?
Dunaszentmárton
Hegyhátszentmárton
Szalkszentmárton
Kunszentmárton
6/10 kérdés
Hogy hívták azt a háromszoros Kossuth-díjas magyar filmrendezőt, akinek legismertebb filmjei A tizedes meg a többiek, a Mágnás Miska, a Civil a pályán, vagy a Fel a fejjel?
Északi Márton
Nyugati Márton
Keleti Márton
Déli Márton
7/10 kérdés
Melyik magyar énekes anyakönyvezett keresztneve Márton az alábbiak közül?
Beton.Hofi
Dzsúdló
Saiid
Pogány Induló
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Márton politikai aktivista, többek között a Partizán csatorna létrehozója és vezetője?
Gulyás Márton
Tompos Márton
Horváth Márton
Farkas Attila Márton
9/10 kérdés
Melyik Márton keresztnevű író, költő verseskötetei a Dalok a magasföldszintről, a Polaroidok, a Rókák esküvője, az Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni és a Hideg pizza?
Karinthy Márton
Simon Márton
Gerlóczy Márton
Falusi Márton
10/10 kérdés
Mi volt a művészneve annak a 2025-ben elhunyt zenésznek és dalszerzőnek, aki a 2010-es évek hazai underground / alternatív gitárzenei színterének egyik emblematikus alakja volt?
Zápor Márton
Hó Márton
Harmat Márton
Dér Márton
Címlapkép: Getty Images
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