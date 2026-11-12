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Egészség

Ebben a 8 magyar városban emelkedik a covidosok száma: egyre közelebb van a nagyobb megbetegedési hullám

Pénzcentrum
2026. november 12. 13:32 3 perc

Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, több magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek. Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) 2026. évi 45. heti adatai szerint nyolc helyszínen nőtt a SARS-CoV-2 koncentrációja, miközben az előző héten még hat városban tapasztaltak emelkedést. Az influenza A és B vírusok esetében egyelőre nem várható a fertőzésszámok növekedése, az RSV örökítőanyagát pedig két város szennyvizében mutatták ki a kimutatási határ felett.

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Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) közzétette a 2026-os év 45. hetére vonatkozó szennyvízvizsgálati eredményeket. A legfrissebb adatok szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban továbbra is a mérsékelt tartományban stagnál, ugyanakkor több településen emelkedő tendencia figyelhető meg.

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A vírus örökítőanyagát Kaposvár, Szekszárd és Szombathely kivételével valamennyi vizsgált szennyvíztisztító mintájában kimutatták. Emelkedést Békéscsabán, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Veszprémben és Zalaegerszegen mértek. A többi vizsgált helyszínen stagnálás vagy csökkenés volt tapasztalható. Az intézet előrejelzése szerint a szennyvízadatok alapján a COVID-19-fertőzések száma a következő időszakban várhatóan a jelenlegihez hasonlóan alakul.

Több városban emelkedik a koncentráció, mint egy héttel korábban

A 44. heti eredményekhez képest változott a koronavírus szennyvízben mért terjedésének területi mintázata. Egy héttel korábban hat városban, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron mértek emelkedést, míg Békéscsabán, Egerben, Szolnokon és Zalaegerszegen csökkenést tapasztaltak.

A 45. héten már nyolc helyszínen mutatkozott emelkedés. Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Salgótarjánban második hete folytatódik a növekedés, míg Békéscsabán, Győrben, Veszprémben és Zalaegerszegen újonnan jelent meg az emelkedő tendencia. Különösen figyelemre méltó, hogy Békéscsabán és Zalaegerszegen az előző héten még csökkenést mértek.

Debrecenben és Székesfehérváron ugyanakkor az előző heti emelkedést követően már nem mutatkozott további növekedés. Budapesten és az agglomeráció vizsgált területein szintén stagnált a vírus örökítőanyagának koncentrációja. A helyi változások ellenére országos szinten nem történt érdemi elmozdulás: a SARS-CoV-2 koncentrációja mindkét héten a mérsékelt tartományban maradt.

Az influenza terjedésében egyelőre nem várható növekedés

Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja a 45. héten országos átlagban stagnált. Egyetlen vizsgált ellátási terület mintájában sem haladta meg a kimutatási határt, ami megegyezik a 44. heti eredményekkel.

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Az influenza B esetében szintén stagnálást mértek országos szinten, ugyanakkor a korábbi héthez képest változás történt. Míg a 44. héten Kecskeméten még a kimutatási határ felett volt a vírus örökítőanyagának mennyisége, addig a 45. héten már egyik vizsgált helyszínen sem mértek ilyen értéket. Az ONI előrejelzése szerint a szennyvízvizsgálatok alapján sem az influenza A, sem az influenza B fertőzésszámának emelkedése nem várható a következő időszakban.

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Két városban mutatták ki az RSV-t

A légúti óriássejtes vírus, vagyis az RSV szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja országos szinten ugyancsak stagnál. A 45. héten Salgótarjánban és Győrben haladta meg a kimutatási határt a vírus mennyisége.

Ez változást jelent az előző héthez képest, amikor kizárólag Kaposváron mutatták ki az RSV örökítőanyagát a kimutatási határ felett. Az intézet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az RSV az előző hetekhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.

Az ONI 2020 júliusa óta végzi a koronavírus szennyvízből történő kimutatását. A vizsgálatok a vármegyeszékhelyekre, Budapest három szennyvíztisztítójára és a fővárosi agglomeráció több településére terjednek ki, így a hazai lakosság több mint 40 százalékát fedik le. A szennyvízvizsgálatok lehetővé teszik, hogy a szakemberek már a megbetegedések számának emelkedése előtt érzékeljék a járványügyi helyzet változását.

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Címlapkép: Getty Images
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