2026. november 14. szombat Aliz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű narancssárga cirmos macska szaglászik egy szerencsét hozó négylevelű lóherét. Szerencsés vagy különleges macska fogalmának megtalálása.
Szórakozás

Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt

Pénzcentrum
2026. november 14. 08:48 3 perc

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/46. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Egy magyar és hét külföldi játékosnak viszont hatalmas szerencséje volt: 353 ezer euróval - nagyjából 129 millió forinttal - lettek gazdagabbak. Ezt a nyereményt úgy érték el, hogy eltalálták az A mezőben mind az öt számot és a B mezőben két szám közül egyet. Ezenfelül három magyar játékos nyert közel 20 millió forintot is, és több mint 20 ezren akadtak, akik legalább pár ezer forintot bezsebelhettek. Mutatjuk, mik voltak az eheti szerencsés Eurojackpot nyerőszámok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 46. játékhéten, pénteken:

5, 12, 27, 35, 44; 4,12.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 7 külföldi játékos és egy magyar szerencsevadász  353 606,70 eurót, vagyis nagyjából 129 millió millió forintot nyert 5+1 találattal.

Nyerőosztály Darabszám összesen Darabszám Magyarországon Nyeremény
I. 5+2 találat 0 0 0
II. 5+1 találat 7 1 353 606,70 €
III. 5+0 találat 27 3 19 646 340 Ft
IV. 4+2 találat 44 1 1 988 540 Ft
V. 4+1 találat 1103 41 99 140 Ft
VI. 3+2 találat 1783 32 67 450 Ft
VII. 4+0 találat 2838 82 30 820 Ft
VIII. 2+2 találat 24161 475 11 515 Ft
IX. 3+1 találat 43461 1120 7 145 Ft
X. 3+0 találat 106941 2714 5 775 Ft
XI. 1+2 találat 122724 2472 5 775 Ft
XII. 2+1 találat 584547 13509 3 760 Ft

A magyaroknak ezen túlmenően is szerencsés hete volt: a legmagasabb nyereményen túl 3 játékos nyert 19 millió 646 ezer forintot 5+0 találattal és a többi nyerőosztályban is 20 446 játékos között közel 105 millió forintot osztottak szét.

Az Eurojackpot főnyereménye közben tovább emelkedik, a következő sorsoláson már 27,3 milliárt forint lesz a tét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 410 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 760 forintba kerül egy játék: már egy ideje stagnál a játék ára a forintárfolyam erősödése miatt. 

Kapcsolódó cikkeink:

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:10
10:50
10:27
10:05
09:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 13.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
2026. november 13.
Te is a vécén nyomkodod a telefonod? Súlyos egészségügyi kockázata lehet a megszokott rutinnak
2026. november 13.
Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
2
3 hete
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
4
3 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizahitel
deviza alapon felvett hitel. A bank forrásként devizát vesz nagyobb mennyiségben, majd azt kamatfelárral kiadja kölcsönként ügyfeleinek. A deviza forintra váltásából majd a törlesztések újbóli devizára váltásából szintén nyeresége származik a banknak, az esetleges árfolyam ingadozásból származó plusz költségeket az esetek túlnyomó többségében pedig szintén ügyfeleire terheli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 10:05
Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 08:01
Nyugdíj utalás 2026 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
Agrárszektor  |  2026. november 14. 09:59
Megérkeztek a kemény mínuszok: hirtelen fordulat jött az időjárásban