Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/46. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Egy magyar és hét külföldi játékosnak viszont hatalmas szerencséje volt: 353 ezer euróval - nagyjából 129 millió forinttal - lettek gazdagabbak. Ezt a nyereményt úgy érték el, hogy eltalálták az A mezőben mind az öt számot és a B mezőben két szám közül egyet. Ezenfelül három magyar játékos nyert közel 20 millió forintot is, és több mint 20 ezren akadtak, akik legalább pár ezer forintot bezsebelhettek. Mutatjuk, mik voltak az eheti szerencsés Eurojackpot nyerőszámok.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 46. játékhéten, pénteken:

5, 12, 27, 35, 44; 4,12.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 7 külföldi játékos és egy magyar szerencsevadász 353 606,70 eurót, vagyis nagyjából 129 millió millió forintot nyert 5+1 találattal.

Nyerőosztály Darabszám összesen Darabszám Magyarországon Nyeremény I. 5+2 találat 0 0 0 II. 5+1 találat 7 1 353 606,70 € III. 5+0 találat 27 3 19 646 340 Ft IV. 4+2 találat 44 1 1 988 540 Ft V. 4+1 találat 1103 41 99 140 Ft VI. 3+2 találat 1783 32 67 450 Ft VII. 4+0 találat 2838 82 30 820 Ft VIII. 2+2 találat 24161 475 11 515 Ft IX. 3+1 találat 43461 1120 7 145 Ft X. 3+0 találat 106941 2714 5 775 Ft XI. 1+2 találat 122724 2472 5 775 Ft XII. 2+1 találat 584547 13509 3 760 Ft

A magyaroknak ezen túlmenően is szerencsés hete volt: a legmagasabb nyereményen túl 3 játékos nyert 19 millió 646 ezer forintot 5+0 találattal és a többi nyerőosztályban is 20 446 játékos között közel 105 millió forintot osztottak szét.

Az Eurojackpot főnyereménye közben tovább emelkedik, a következő sorsoláson már 27,3 milliárt forint lesz a tét.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 410 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 760 forintba kerül egy játék: már egy ideje stagnál a játék ára a forintárfolyam erősödése miatt.

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