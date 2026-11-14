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Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/46. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Egy magyar és hét külföldi játékosnak viszont hatalmas szerencséje volt: 353 ezer euróval - nagyjából 129 millió forinttal - lettek gazdagabbak. Ezt a nyereményt úgy érték el, hogy eltalálták az A mezőben mind az öt számot és a B mezőben két szám közül egyet. Ezenfelül három magyar játékos nyert közel 20 millió forintot is, és több mint 20 ezren akadtak, akik legalább pár ezer forintot bezsebelhettek. Mutatjuk, mik voltak az eheti szerencsés Eurojackpot nyerőszámok.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 46. játékhéten, pénteken:
5, 12, 27, 35, 44; 4,12.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 7 külföldi játékos és egy magyar szerencsevadász 353 606,70 eurót, vagyis nagyjából 129 millió millió forintot nyert 5+1 találattal.
|Nyerőosztály
|Darabszám összesen
|Darabszám Magyarországon
|Nyeremény
|I. 5+2 találat
|0
|0
|0
|II. 5+1 találat
|7
|1
|353 606,70 €
|III. 5+0 találat
|27
|3
|19 646 340 Ft
|IV. 4+2 találat
|44
|1
|1 988 540 Ft
|V. 4+1 találat
|1103
|41
|99 140 Ft
|VI. 3+2 találat
|1783
|32
|67 450 Ft
|VII. 4+0 találat
|2838
|82
|30 820 Ft
|VIII. 2+2 találat
|24161
|475
|11 515 Ft
|IX. 3+1 találat
|43461
|1120
|7 145 Ft
|X. 3+0 találat
|106941
|2714
|5 775 Ft
|XI. 1+2 találat
|122724
|2472
|5 775 Ft
|XII. 2+1 találat
|584547
|13509
|3 760 Ft
A magyaroknak ezen túlmenően is szerencsés hete volt: a legmagasabb nyereményen túl 3 játékos nyert 19 millió 646 ezer forintot 5+0 találattal és a többi nyerőosztályban is 20 446 játékos között közel 105 millió forintot osztottak szét.
Az Eurojackpot főnyereménye közben tovább emelkedik, a következő sorsoláson már 27,3 milliárt forint lesz a tét.
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