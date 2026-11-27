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Hírek a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatáról: válságos állapotban fekszik a kórházban a fiatal lány
Továbbra is kritikus annak a 18 éves lánynak az állapota, akit egy InterCity vonat vonszolt magával Mezőkövesden, miután a táskája pántja beakadt a szerelvény záródó ajtajába. A baleset pontos körülményeit több kamerafelvétel alapján vizsgálja a rendőrség, miközben a hatóságok és a kórház is megerősítette, hogy a célzott véradás sikeres volt, így már elegendő vér áll rendelkezésre a miskolci intenzív osztályon ápolt sérült kezeléséhez.
Válságos állapotban fekszik a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány, akit továbbra is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán (KAITO) kezelnek.
A tragédia pillanatait az állomás három térfigyelő kamerája, valamint egy Volán-busz fedélzeti eszköze is rögzítette. A felvételek alapján a vonat ajtajai az egyetlen leszálló utas távozása után rendben bezáródtak. Miután a jegyvizsgálók nem láttak további mozgást a peronon, megadták az indításjelzést, majd felszálltak.
A videókon jól látszik, hogy a kocsiban három másodpercig villogott az ajtózárásra figyelmeztető fény, majd egy alak átrohant a vagonon a hátsó ajtóhoz, amely ekkor visszanyílt. Bár az állomáson tartózkodók észrevették, hogy a fiatal nő táskája beakadt, és az induló vonat magával rántotta, a tragédia mindössze másodperceken múlt. Mire a forgalmista vörösre állította a jelzőt és értesítette a mozdonyvezetőt, a szerelvény már 100 kilométer per órás sebességre gyorsult.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a vasúti közlekedés veszélyeztetése gyanújával indított büntetőeljárást, az eset pontos rekonstruálása jelenleg is tart.
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A baleset megrázta a közvéleményt, a héten több vezető is megszólalt az ügyben. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyaránt együttérzését fejezte ki a lánynak és családjának. Magyar Péter miniszterelnök szintén támogatásáról biztosította a hozzátartozókat, mielőbbi felépülést kívánva az életveszélyesen megsérült fiatalnak, egyúttal köszönetet mondva a lakosság gyors és önzetlen segítségéért a véradás során.
Címlapfotó forrása: Rendőrség
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