Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt

A hét lezárásaként összegyűjtöttök az év 9. hetének a legmeghatározóbb híreit. Ezek közül a legfontosabb volt, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án támadást indított Irán ellen, eszkalálva az eddigi konfliktust. Ezen kívül még számos belföldi és külföldi hír határozta meg február utolsó hetét. Ne maradj le a fontos döntésekről, hírekről: mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb témáit, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.

A 2026. 9. heti hírösszefoglalónkat a legmeghatározóbb hírekkel kezdjük: az Izrael és Irán között évtizedek óta zajló "árnyékháború" nyílt konfliktusba torkollott szombat reggel, amikor Izrael és az Egyesült Államok csapást mért Iránra. Lefrissebb híreink az Izrael-Irán közt zajló háborúról itt olvashatók. A magyar gazdaság szempontjából meghatározó hír volt, hogy kedden a Monetáris Tanács csaknem másfél év után változtatott a jegybanki alapkamaton, visszavágva azt 25 ponttal. A héten az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.

A héten történt arról is bejelentés, hogy a pedagógusok márciusban egyszeri, 150 ezer forintos kompenzációban részesülnek, Gulyás Gergely pedig a heti Kormányinfón azt is elárulta, mikor érkezik az összeg pontosan. Nem csak a pedagógusok örülhettek, arról is szóltak a hírek, hogy idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat megemelt összegű, kilencezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal támogatja a kerületi öregségi nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók húsvéti bevásárlását. Ha már a juttatásoknál tartunk: a héten közölte a Mercedes-Benz, hogy bruttó 500 000 forint összegű eredményrészesedés kifizetéséről döntött a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár munkavállalói számára. Az egyszeri juttatás kifizetésére a márciusi munkabérrel együtt, április elején kerül sor. Eközben az egyik német autóipari óriás leépítésekről döntött, magyarországi gyáraik is vannak.

Az egyik legtöbb olvasónkat megmozgató hír volt továbbá, hogy magas ammóniaszint, habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. Eközben újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek. A felfedezés akár a kincs eddig hiányzó darabjaihoz vezethet, és nemzetközi figyelmet vonhat a térségre.

Sokan örültek a héten annak, hogy megérkezett az első gólya Akasztóra, ami a tavasz közeledtének egyértelmű jele. Attól már kevésbé boldogok az allergiások, hogy az idő enyhülésével az idei évi pollenszezon is megkezdődött az NNGYK közlése szerint.

Fontos vidéki hír volt, hogy hosszú évek után új pláza épülhet Magyarországon. Egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól egy vidéki városunk, ami megnyithatja az utat egy új, országos áruházlánc beruházása előtt. A döntés miniszteri engedélyhez kötött, az előkészítő tárgyalások jelenleg is zajlanak. Mindeközben csalók próbálják megtéveszteni a Lidl hűséges vásárlóit: egyre több olyan videó terjed, amely a boltlánc nevével próbál hitelességet kölcsönözni valójában nem létező vagy nem a lánc által forgalmazott ajánlatoknak. Nem árt résen lenni!

Ahogy az autósok is jól teszik, ha észben tartják a határidőket: a MABISZ figyelmeztetett, hogy a mintegy 70 ezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb vasárnap - azaz március 1-e - éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket.

Friss hír, hogy Izland felgyorsíthatja az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról szóló népszavazást, a voksolásra már augusztusban sor kerülhet. A magyarok nyári utazásait érintheti, hogy a Wizz Air a nyári menetrendben újabb horvát úti célt kínál: június 9-től közvetlen járat indul Budapestről Zadarba, kedvező, 11 900 forintos induló áron.

A rendőrség pedig azt is jelentette a héten, hogy minden kétséget kizáróan azonosították a január közepén eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét. A holttestet 2026. február 21-én emelték ki a folyóból a XI. kerületben, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerre délre.

Most pedig lássuk a hét legfontosabb cikkeit témák szerint csoportosítva!

Oktatás és karrier

Az utóbbi időben folyamatosan nő azoknak a diákoknak és szülőknek a száma, akik pályaválasztási tanácsadó segítségét veszik igénybe. Sok diák azért fordul szakemberhez, mert nincs kialakult elképzelése a jövőről, mások saját képességeikben és érdeklődésükben bizonytalanok. Gebauer Ferenc tanácsadó szakpszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének igazgatója szerint a pályaválasztás nem egyetlen, végleges döntés, hanem egy hosszabb önismereti és tanulási folyamat része. A szakember a Pénzcentrumnak azt is hangsúlyozta: a közös, átgondolt döntés és a szülői támogatás jelentősen csökkentheti a bizonytalanságból fakadó szorongást a gyerekekben. Olvasd el az interjúnkat itt.

A mobiltelefonok iskolai kitiltása csak a kezdet, a valódi probléma a digitális szocializáció mélyrétegeiben húzódik - többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak Guld Ádám médiakutató. A kérdés ma már nem az, hogy túl sok-e a képernyőidő, hanem az, hogyan alakítja át a digitális környezet a gondolkodást, a kapcsolódást és végső soron a társadalmi stabilitást. Cikkünket, melyben a szakértő megszólalt, itt olvashatod.

Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal. Az egészségügyben, például diplomás ápolóként, a havi bruttó fizetés 3 700-4 700 euró között alakul (kb. 1,4-1,8 millió forint), a mérnöki és műszaki területeken 3 800-5 500 euró (1,4-2,1 millió forint), az informatikusoknál pedig akár havi 4 800 euró is elérhető (kb. 1,8 millió forint), míg az orvosi állások éves keresete 70-120 ezer euró (mostani árfolyamon kb. 26-46 millió forint). Magyar állampolgárként Ausztriában szabadon lehet munkát vállalni érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, azonban a legtöbb esetben elvárt a német nyelvtudás, és egyes szakmákban szükséges a végzettség elismerése is. A további részleteket az osztrák hiányszakmákról és bérezésről ebben a cikkben olvashatod el.

2025-ben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 705 ezer forint volt, de a KSH adatai szerint a magyar társadalom legalacsonyabb jövedelmmel rendelkező 20 százalékába tartozók átlagosan bruttó 295 ezer forintot kerestek, míg a legmagasabb jövedelműek bruttó 1,478 millió forintot vittek haza. Cikkünkből kiderül, mekkora jövedelemmel számít manapság valaki jómódúnak Magyarországon.

A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon: Budapest havi 573 ezer forintos átlaga messze kiemelkedik az országos 476 ezres szinthez képest, míg vidék en jóval alacsonyabbak a fizetések. Az országos béremelkedés 9,2 százalékos, de a növekedés mértéke is erősen térségi szinten változik. Ha kíváncsi vagy, az ország egyes területei közt mekkora a bérszakadék, ebben a cikkben elolvashatod.

Az Európai Unióban és Magyarországon is tovább csökkent a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne százezres nagyságrendű az érintettek tábora: jelenleg is több mint 200 ezer munkavállaló dolgozik úgy Magyarországon, hogy a szerződése csak meghatározott ideig érvényes. Az Eurostat legfrissebb jelentésének részletes adatai itt olvashatók. e szerint 2025 harmadik negyedévében az Európai Unióban a munkavállalók 11,4 százaléka rendelkezett határozott idejű szerződéssel. Az arány évek óta csökken: egy évvel korábban a határozott idejű szerződéssel rendelkezők száma 12,1 százalék volt, 2022-ben pedig még 13 százalék fölötti.

Gazdaság, hitelek és megtakarítás

Az euró bevezetése ismét forró témává vált Európában: miközben Bulgáriában már a bevezetés utáni gazdasági hatásokat vizsgálják, Románia kampányígéretként tűzte zászlajára az euró bevezetését. A régiós országok közül továbbra is Magyarország az, amely legtávolabb van az euró bevezetésétől. Cikkünkben azt vizsgáltuk, reálisan mikor lehetne euró itthon, és mit gondol erről a magyar társadalom.

Az európai villamosenergiaárak akár háromszor magasabbak is lehetnek, mint az Egyesült Államokban. Hogy ez mivel jár? Üzembezárások, a létfontosságú beruházások késlekedése, munkahelyek megszűnése. Ezért született meg az a cselekvési terv, amelyben sürgős követelményeket fogalmaztak meg az ágazat védelme és az európai ipari régiók jövőjének biztosítása érdekében. Részletek itt.

Dobos Emese, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdaságkutatójával készült interjúnkban sok más mellett arról is beszéltünk, hogy hogyan működik az ultrafast fashion üzleti modellje, miért különösen fogékonyak erre a magyar vásárlók, mennyire fenntartható valójában a használt ruha, és hogy milyen gazdasági, társadalmi és környezeti ára van az extrán olcsó divatnak.

Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt hat évtizedben. Eközben 2026 elején már az árupiacok extrém kilengései is figyelmeztetnek: a hozam és a biztonság kérdése ma is kulcskérdés a befektetőknek. Részletek erről a témáról bővebben itt.

Egyre több magyar ütközhet bele abba a problémába, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem engedi. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai bankoktól, milyen gyakorlatot követnek ezzel kapcsolatban. A bankok válaszait ebben a cikkben olvashatod.

Az utóbbi hetekben sok hitelfelvevő panaszkodott arra, hogy nem tudtak alacsony önerővel (10-20%) lakáshitelt felvenni, mert a bank szigorított a feltételeken - többeknél például az energetikai tanúsítvány minősítése volt az ok, amire hivatkozva nem kapták meg a kölcsönt. A Pénzcentrum ebben a cikkben utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok.

Az elmúlt években számos kultikus hely szűnt meg, és ez alól a Balaton - a hazai turizmus egyik fellegvára -sem kivétel: itt is bőven akadnak eladó vendéglők, nem egy kultikus hely keresi új tulajdonosát. A lehetőség most adott: nem kell hozzá az ötöslottót nyerned, egy pesti panel árából is a tiéd lehet. Az eladó balatoni vendéglátóhelyek listáját árakkal ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Autó és turizmus

Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható. Ebben a cikkben azokat a modelleket mutatjuk be, amelyek ideálisak városi autónak. Az első helyen a Renault Twingo E-Tech Electric áll az ADAC listáján.

Az idei tél különösen kemény volt Magyarországon, a havas és latyakos időjárás pedig jelentősen rontotta az utak minőségét. A biztosítók arról számoltak be lapunknak, hogy megszaporodtak a kátyúkár-bejelentések. Mit érdemes tudnod, ha kátyú miatt defektet kapsz, vagy megsérül az autó? Cikkünkben eláruljuk, mi a kulcsa, hogy gyorsan fizessen a biztosító.

Egyre több szó esik az ezüstgazdaságról, vagyis az idősödő társadalom nyújtotta gazdasági lehetőségek kihasználásáról. A kifejezetten az idős korosztálynak nyújtott szolgáltatások, termékek szempontjából a turisztikai ágazat egy nagyon fontos szektor: a vendégéjszakákat jelentős arányban töltik el 65 év felettiek mind belföldön, mind határon túl. A Pénzcentrum cikkében statisztikai adatok alapján azt vizsgáltuk, mekkora súlya van a 65 év feletti korosztálynak ma a turizmusban, milyen tendenciák figyelhetők meg és miért lehet ez kedvező az idősek számára, akik utaznának.

Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési kísérlet zajlik. A Vág partján fekvő, alig hatvanezres kisváros most olyan lehetőségekhez jut, amelyek alapjaiban formálhatják át a régió jövőjét – közterek újulnak meg, ipari épületek kapnak új funkciót, és a helyieket is bevonják abba, hogyan válhat egy kisváros Európa kulturális térképének meghatározó pontjává. Hogy miért lehet ez a városka a magyar turisták kedvence idén, ebből a cikkből kiderül.

A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott, és a következő években ezermilliárd dolláros nagyságrendbe nőhet. A zarándoklat ma már nem csupán hitbéli cselekedet, hanem komoly gazdasági tényező: városokat fejleszt, munkahelyeket teremt, infrastruktúrát modernizál – és milliókat mozgat meg világszerte, a Camino de Santiagótól a Hajjig. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek az ilyen típusú utak.

A mexikói biztonsági helyzet gyors változásai, a turizmusra nehezedő nyomás és a gazdaság lassú, de kitartó növekedése együtt rajzolják ki azt a kettős valóságot, amelyben az ország 2026 elején működik. A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk, ugyanakkor az is látszik, hogy a mexikói állam képes rövid időn belül stabilizálni a helyzetet, különösen a turisztikai övezetekben. Biztonságos most Mexikóba utazni magyarként? Cikkünkből kiderül.

Vásárlás

Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet: ami eddig a linkek közti végtelen görgetést, ár-összehasonlító oldalak böngészését és webshopról webshopra ugrálást jelentette, azt hamarosan mesterséges intelligencia által vezérelt „ügynökök” válthatják fel. A kérdés már nem az, hogy technológiailag lehetséges-e mindez, hanem az, hogy a vásárlók és a kereskedők valóban ezt akarják-e. Részletek itt.

A magyar vásárlók számára nem ismeretlen a szeletelés melléktermékeként visszamaradó szalámivég intézménye, melyet egyes boltokban meg lehet vásárolni. A Pénzcentrum kiszúrta, a nemespenészes szalámivég kilóját 3199 forintos áron adják egy budapesti Lidlben. A szalámivég ráadásul Pick-minőség, a gyártó neve egyértelműen látszik a címkén. Cikkünkből az is kiderül, miért számít ez jutányos árnak.

