A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Elszabadult az AI-láz: kilőttek a piacok az Nvidia számai után
Az Nvidia erős negyedéves eredményei és Jensen Huang optimista nyilatkozatai új lendületet adtak a mesterséges intelligencia szektornak. Ez a fordulat különösen fontos volt, mivel az elmúlt időszakban a piaci hangulatot az MI okozta átrendeződéstől való félelem árnyékolta be. Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zártak, a japán részvénypiac pedig történelmi csúcsot döntött, közölte a CNBC.
Az Nvidia a várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves számokat közölt: az adatközponti üzletágban 75 százalékos bevételnövekedést ért el. A részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben 1,4 százalékot erősödött. Jensen Huang vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a számítási kapacitás iránti kereslet "minden képzeletet felülmúl" az MI rohamos fejlődésének köszönhetően.
Arra a kérdésre, hogy az MI veszélyezteti-e a szoftveripart, Huang határozottan kijelentette: "a piac rosszul ítélte meg a helyzetet". Véleménye szerint az MI-ágensek nem kiváltják, hanem használják majd a meglévő szoftvereszközöket, így a technológia a szoftvercégek számára inkább segítséget jelent, mint fenyegetést. Az Nvidia-jelentés mellett az Oracle Oppenheimer általi felminősítése is javította a befektetői hangulatot. A Dow Jones 300 pontot emelkedett, az S&P 500 0,81 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 1,26 százalékkal került feljebb.
Nem mindenki osztotta azonban az optimizmust. Dan Niles, a Niles Investment Management alapítója óvatosságra intett. Emlékeztetett arra, hogy a vasúttól az internetig minden nagy technológiai hullám túlzott kapacitásbővítéssel járt, a valódi nyertesek pedig csak később váltak el a vesztesektől. Figyelmeztetése szerint "vannak szoftvercégek, amelyek ténylegesen teljesen elértéktelenednek majd". A Salesforce vegyes előrejelzést adott az első negyedévre, amitől a papír árfolyama közel 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. Történt ez annak ellenére, hogy a cég éves szinten 12 százalékos, két éve nem látott bevételnövekedést ért el.
A bizonytalanságot jelzi, hogy a Salesforce vegyes első negyedéves előrejelzést adott, ami közel 5 százalékos árfolyamesést váltott ki a zárás utáni kereskedésben. A vállalat ugyanakkor negyedik negyedéves bevételét éves alapon 12 százalékkal növelte, ami az elmúlt két év leggyorsabb bővülési üteme volt.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
