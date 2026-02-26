Elszabadult az AI-láz: kilőttek a piacok az Nvidia számai után

Az Nvidia erős negyedéves eredményei és Jensen Huang optimista nyilatkozatai új lendületet adtak a mesterséges intelligencia szektornak. Ez a fordulat különösen fontos volt, mivel az elmúlt időszakban a piaci hangulatot az MI okozta átrendeződéstől való félelem árnyékolta be. Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zártak, a japán részvénypiac pedig történelmi csúcsot döntött, közölte a CNBC.

Az Nvidia a várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves számokat közölt: az adatközponti üzletágban 75 százalékos bevételnövekedést ért el. A részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben 1,4 százalékot erősödött. Jensen Huang vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a számítási kapacitás iránti kereslet "minden képzeletet felülmúl" az MI rohamos fejlődésének köszönhetően.

Arra a kérdésre, hogy az MI veszélyezteti-e a szoftveripart, Huang határozottan kijelentette: "a piac rosszul ítélte meg a helyzetet". Véleménye szerint az MI-ágensek nem kiváltják, hanem használják majd a meglévő szoftvereszközöket, így a technológia a szoftvercégek számára inkább segítséget jelent, mint fenyegetést. Az Nvidia-jelentés mellett az Oracle Oppenheimer általi felminősítése is javította a befektetői hangulatot. A Dow Jones 300 pontot emelkedett, az S&P 500 0,81 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 1,26 százalékkal került feljebb.

Nem mindenki osztotta azonban az optimizmust. Dan Niles, a Niles Investment Management alapítója óvatosságra intett. Emlékeztetett arra, hogy a vasúttól az internetig minden nagy technológiai hullám túlzott kapacitásbővítéssel járt, a valódi nyertesek pedig csak később váltak el a vesztesektől. Figyelmeztetése szerint "vannak szoftvercégek, amelyek ténylegesen teljesen elértéktelenednek majd". A Salesforce vegyes előrejelzést adott az első negyedévre, amitől a papír árfolyama közel 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. Történt ez annak ellenére, hogy a cég éves szinten 12 százalékos, két éve nem látott bevételnövekedést ért el.

