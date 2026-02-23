A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026-ban tovább növeli a célzott, kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések arányát.
Vége a találgatásnak: megtalálta a rendőrség Egressy Mátyás holttestét
Minden kétséget kizáróan azonosították a január közepén eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét. A holttestre szombat délután bukkantak rá a Duna fővárosi szakaszán - közölte a rendőrség a police.hu-n.
A holttestet 2026. február 21-én emelték ki a folyóból a XI. kerületben, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerre délre. A két nappal később, hétfőre lezárult azonosítás során bebizonyosodott, hogy a január 17-e óta eltűntként keresett fiatalról van szó.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A haláleset körülményeinek tisztázását szakértők bevonásával folytatják.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!
A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti.
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz.
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
