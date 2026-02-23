Vége a találgatásnak: megtalálta a rendőrség Egressy Mátyás holttestét

Minden kétséget kizáróan azonosították a január közepén eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét. A holttestre szombat délután bukkantak rá a Duna fővárosi szakaszán - közölte a rendőrség a police.hu-n.

A holttestet 2026. február 21-én emelték ki a folyóból a XI. kerületben, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerre délre. A két nappal később, hétfőre lezárult azonosítás során bebizonyosodott, hogy a január 17-e óta eltűntként keresett fiatalról van szó.

Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A haláleset körülményeinek tisztázását szakértők bevonásával folytatják.