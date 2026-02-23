Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amikor az ember az iskolapadban ül, számtalan dolgot megtanul a világtörténelem fontos eseményeiről, jelentős csaták helyszíneiről, meghatározó uralkodókról és korszakokról. Bizonyos dátumok szinte örökre bevésődnek a diákok emlékezetébe. Az évek múlásával azonban ez a tudás megkophat, ezért időnként érdemes felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz segítségével. A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők. Teszteld, rémlik-e még valami a jelentős februári történésekből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről! 1/10 kérdés Géza nagyfejedelem február 1-jén hunyt el, akinek megkezdett munkáját a magyar törzsek egyesítése, nyugati kapcsolatok erősítése, kereszténység elterjesztése érdekében fia, Isván folytatta. Melyik évben történt Géza halála? 997 988 1002 979 Következő kérdés 2/10 kérdés Ez a csata volt az európai hadszíntéren a második világháború fordulópontja volt, ahol 1943. február 2-án a szovjet csapatok döntő vereséget mértek a tengelyhatalmak csapataira. Hol zajlott? Szevasztopol Sztálingárd Berlin Moszkva Következő kérdés 3/10 kérdés II. Erzsébet brit királynő 1952. február 6-án lépett trónra apja, VI. György halálát követően. Hány éves volt ekkor Erzsébet? 25 35 20 30 Következő kérdés 4/10 kérdés XVI. Benedek pápa február 11-én jelentette be, hogy előrehaladott kora és erejének fogyatkozása miatt lemond a pápai tisztségről, mely lemondás az év február 28-án lépett hatályba. Melyik évben történt a pápa lemondása? 2013 2018 2021 2010 Következő kérdés 5/10 kérdés 1893. február 15-én a világon először Budapesten indult el a telefonhírmondó szolgáltatás. Kinek a találmánya nyomán? Irinyi János Gábor Dénes Puskás Tivadar Bánki Donát Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik városnál kezdődött február 16-án csata az első világháborúban, amely a világ leghosszabb csatája és a csatatéren egy négyzetméterére eső halottak számának rekordját is tartaj? Doberdó Ypres Verdun Limanova Következő kérdés 7/10 kérdés 1956. február 22-én az alabamai Montgomeryben véget ért a három hónapig tartó buszbojkott, mely a történelem egyik legsikeresebb, faji megkülönböztetés elleni megmozdulása volt. A 80 résztvevő önként feladta magát. Többek között kit tartóztattak le ekkor, aki később az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának egyik vezéralakja lett? David Trimble Greta Thunberg Martin Luther King Harvey Milk Következő kérdés 8/10 kérdés Február 24-én XIII. Gergely pápa kiadta az Inter gravissimas pápai bullát, mely megreformálta a Julianus-naptárt. Melyik évben történt a Gergely-naptár bevezetése? 1482 1282 1582 1382 Következő kérdés 9/10 kérdés 1848. február 26-án publikálták a Kommunista kiáltvány című pamfletet, mely a magántulajdon eltörlését és egy olyan rendszer létrehozását szorgalmazta, amelyben a munkások birtokolnak minden termelési eszközt, földet, gyárat, stb. Kik voltak a röpirat szerzői? Friedrich Schiller és Johann Wolfgang von Goethe Jacob és Wilhelm Grimm Sigmund Freud és Carl Gustav Jung Karl Marx és Friedrich Engels Következő kérdés 10/10 kérdés Február 28-án lett merénylet áldozata a Svédország nagyhatású politikusa, Olof Palme, akiről a fővárosi Városligetben sétányt is elneveztek. Olof Palme elítélte többek közt a prágai tavasz leverését, Hanoi bombázását a vietnámi háborúban; aktívan támogatta a fejlődő országokat. Melyik évben lett gyilkosság áldozata? 1986 1982 1992 1996 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

