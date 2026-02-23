2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Old books on wooden shelf. Tiled Bookshelf background. Concept on the theme of history, nostalgia, old age. Retro style. The book is a symbol of knowledge.
Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

Pénzcentrum
2026. február 23. 17:57

Amikor az ember az iskolapadban ül, számtalan dolgot megtanul a világtörténelem fontos eseményeiről, jelentős csaták helyszíneiről, meghatározó uralkodókról és korszakokról. Bizonyos dátumok szinte örökre bevésődnek a diákok emlékezetébe. Az évek múlásával azonban ez a tudás megkophat, ezért időnként érdemes felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz segítségével. A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők. Teszteld, rémlik-e még valami a jelentős februári történésekből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

1/10 kérdés
Géza nagyfejedelem február 1-jén hunyt el, akinek megkezdett munkáját a magyar törzsek egyesítése, nyugati kapcsolatok erősítése, kereszténység elterjesztése érdekében fia, Isván folytatta. Melyik évben történt Géza halála?
997
988
1002
979
2/10 kérdés
Ez a csata volt az európai hadszíntéren a második világháború fordulópontja volt, ahol 1943. február 2-án a szovjet csapatok döntő vereséget mértek a tengelyhatalmak csapataira. Hol zajlott?
Szevasztopol
Sztálingárd
Berlin
Moszkva
3/10 kérdés
II. Erzsébet brit királynő 1952. február 6-án lépett trónra apja, VI. György halálát követően. Hány éves volt ekkor Erzsébet?
25
35
20
30
4/10 kérdés
XVI. Benedek pápa február 11-én jelentette be, hogy előrehaladott kora és erejének fogyatkozása miatt lemond a pápai tisztségről, mely lemondás az év február 28-án lépett hatályba. Melyik évben történt a pápa lemondása?
2013
2018
2021
2010
5/10 kérdés
1893. február 15-én a világon először Budapesten indult el a telefonhírmondó szolgáltatás. Kinek a találmánya nyomán?
Irinyi János
Gábor Dénes
Puskás Tivadar
Bánki Donát
6/10 kérdés
Melyik városnál kezdődött február 16-án csata az első világháborúban, amely a világ leghosszabb csatája és a csatatéren egy négyzetméterére eső halottak számának rekordját is tartaj?
Doberdó
Ypres
Verdun
Limanova
7/10 kérdés
1956. február 22-én az alabamai Montgomeryben véget ért a három hónapig tartó buszbojkott, mely a történelem egyik legsikeresebb, faji megkülönböztetés elleni megmozdulása volt. A 80 résztvevő önként feladta magát. Többek között kit tartóztattak le ekkor, aki később az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának egyik vezéralakja lett?
David Trimble
Greta Thunberg
Martin Luther King
Harvey Milk
8/10 kérdés
Február 24-én XIII. Gergely pápa kiadta az Inter gravissimas pápai bullát, mely megreformálta a Julianus-naptárt. Melyik évben történt a Gergely-naptár bevezetése?
1482
1282
1582
1382
9/10 kérdés
1848. február 26-án publikálták a Kommunista kiáltvány című pamfletet, mely a magántulajdon eltörlését és egy olyan rendszer létrehozását szorgalmazta, amelyben a munkások birtokolnak minden termelési eszközt, földet, gyárat, stb. Kik voltak a röpirat szerzői?
Friedrich Schiller és Johann Wolfgang von Goethe
Jacob és Wilhelm Grimm
Sigmund Freud és Carl Gustav Jung
Karl Marx és Friedrich Engels
10/10 kérdés
Február 28-án lett merénylet áldozata a Svédország nagyhatású politikusa, Olof Palme, akiről a fővárosi Városligetben sétányt is elneveztek. Olof Palme elítélte többek közt a prágai tavasz leverését, Hanoi bombázását a vietnámi háborúban; aktívan támogatta a fejlődő országokat. Melyik évben lett gyilkosság áldozata?
1986
1982
1992
1996
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #tanulás #diákok #világ #történelem #február #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:16
17:57
17:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
3 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
5
4 hete
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 18:44
Botrányok árnyékában adja el jégkrémmárkáit a Nestlé: haláleseteket is vizsgálnak
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:01
Az járhat most igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Agrárszektor  |  2026. február 23. 18:34
Új megoldások segíthetik a gazdákat: ez lehet a jövő az agráriumban?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel