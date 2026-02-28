Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban
Kihúzták az Ötöslottó 2026/9. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 10. héten 2026-ban már 5 milliárd 350 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.
A sorsolás a Joker számainak húzásával kezdődik, utána sorsolják az Ötöslottó számokat. A sorsolást megkezdték, az első 4 nyerőszámot egyszerre, míg az ötödiket később sorsolják. Amint kihúzták az utolsó számot, cikkünket frissítjük!
Az ötös lottó mai, 9. heti nyerőszámai 2026-ben emelkedő számsorrendben:
5; 17; 37; 51; 59.
Ezen a játékhéten (9.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 5 milliárd 350 millió forint lesz az Ötöslottón.
Az Ötöslottó főnyeremény a 21. hete halmozódik, ez az játék történek egyik legnagyobb jackpot nyereménye.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
További nyeremények az Ötöslottón a 9. héten 2026-ban:
- 4 találat: egyenként 1 775 895 Ft
- 3 találat: egyenként 21 055 Ft
- 2 találat: egyenként 2 835 Ft
Jokerszám: 395690
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 10. héten 62 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-