Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban

Kihúzták az Ötöslottó 2026/9. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 10. héten 2026-ban már 5 milliárd 350 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.

A sorsolás a Joker számainak húzásával kezdődik, utána sorsolják az Ötöslottó számokat. A sorsolást megkezdték, az első 4 nyerőszámot egyszerre, míg az ötödiket később sorsolják. Amint kihúzták az utolsó számot, cikkünket frissítjük!

Az ötös lottó mai, 9. heti nyerőszámai 2026-ben emelkedő számsorrendben:

5; 17; 37; 51; 59.

Ezen a játékhéten (9.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 5 milliárd 350 millió forint lesz az Ötöslottón.

Az Ötöslottó főnyeremény a 21. hete halmozódik, ez az játék történek egyik legnagyobb jackpot nyereménye.

További nyeremények az Ötöslottón a 9. héten 2026-ban:

4 találat: egyenként 1 775 895 Ft

3 találat: egyenként 21 055 Ft

2 találat: egyenként 2 835 Ft

Jokerszám: 395690

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 10. héten 62 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

