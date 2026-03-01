Ezt rontja el rengeteg magyar a kátyú bejelentése, kátyúkár esetén: futhatnak a pénzük után

A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben. Az idei tél rengeteg kátyút hagyott maga után és ez sok autósnak okoz bosszúságot, sőt, jelentősebb anyagi kárt és kiadást is. A közútkezelőnél lehet kopogtatni a kártérítés miatt, de ez gyakran hosszú idő, míg egy cascobiztosítás azonnali és biztos védőhálót jelenthet az autósoknak.

Az éles peremű kátyúk pillanatok alatt több százezres kárt okozhatnak az autógumiban és futóműben. A károk rendezése azonban nem mindig egyszerű feladat. Elviekben ugyan az út fenntartója felelős az általa kezelt szakasz biztonságos állapotáért, ám a gyakorlatban a bizonyítási teher szinte teljes egészében az autós vállát nyomja. Ha bekövetkezik a baj, az első és legfontosabb lépés a biztonságos megállás és a helyszín azonnali biztosítása.

A kártérítési igény alapja a precíz dokumentáció: elengedhetetlen a sérülés részletes fotózása, magának a kátyúnak a közelről történő megörökítése (érdemes egy viszonyítási pontot, például egy tollat vagy kulcscsomót mellé tenni a mélység szemléltetésére), illetve egy távolabbi felvétel készítése, amelyen az út környezete, utcatáblák vagy kilométerszelvények is látszódnak.

Tanúk jelenléte vagy rendőri intézkedés kérése tovább erősítheti a károsult autós pozícióját, ám előfordulhat, hogy az elhúzódik.

A casco biztosítás egyfajta védőpajzs számos esetben, így akár a kátyúk okozta kár esetén is. Míg a közútkezelővel való jogi diskurzus kimenetele kétséges és időigényes, a megfelelő casco birtokában az autós közvetlenül a saját biztosítójához fordulhat. Ez a megoldás jelentős terhet vesz le a vállunkról, hiszen a biztosító a saját feltételrendszere alapján gyorsabb és kiszámíthatóbb kárrendezést tesz lehetővé.

Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a káresemény körülményei – például a látási viszonyok vagy a forgalmi helyzet miatt – nem bizonyíthatóak minden kétséget kizáróan a fenntartó felé. Érdemes tehát nemcsak a díjak alapján dönteni, hanem alaposan átnézni a meglévő kötvényünk tartalmát is.

A modern biztosítási csomagok mentesíthetik a tulajdonost a váratlanul rá szakadó, akár több százezer forintos szervizszámlák megfizetése alól. A pénzügyi tudatosságot támasztják alá a piaci adatok is: a biztonságos közlekedés fenntartási költségei a gépjárművek és az alkatrészek drágulásával párhuzamosan emelkednek.

Mennyibe kerülnek az autóbiztosítások?

A K&H biztos jövő kutatás legutóbbi eredményeiből kiderült, hogy a kötelező biztosítás mellett cascoval a megkérdezett autótulajdonosok mindössze 22 százaléka rendelkezik, ez megegyezik a korábbi évek adataival. A pénzintézet szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy egy teljeskörű casco biztosítás átlagos éves díja eltörpül amellett a pénzügyi kockázat mellett, amit egy védtelenül elszenvedett, súlyosabb futóműkár jelenthet a családi kassza számára.

A MABISZ adatai szerint a casco átlagdíja közel 5 százalékkal volt alacsonyabb 2025 októberében mint egy évvel korábban.