2026. március 1. vasárnap Albin
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kátyú az úton és egy autó a háttérben, amely a kátyú felé halad.
Autó

Ezt rontja el rengeteg magyar a kátyú bejelentése, kátyúkár esetén: futhatnak a pénzük után

Pénzcentrum
2026. március 1. 14:29

A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben. Az idei tél rengeteg kátyút hagyott maga után és ez sok autósnak okoz bosszúságot, sőt, jelentősebb anyagi kárt és kiadást is. A közútkezelőnél lehet kopogtatni a kártérítés miatt, de ez gyakran hosszú idő, míg egy cascobiztosítás azonnali és biztos védőhálót jelenthet az autósoknak.

Az éles peremű kátyúk pillanatok alatt több százezres kárt okozhatnak az autógumiban és futóműben. A károk rendezése azonban nem mindig egyszerű feladat. Elviekben ugyan az út fenntartója felelős az általa kezelt szakasz biztonságos állapotáért, ám a gyakorlatban a bizonyítási teher szinte teljes egészében az autós vállát nyomja. Ha bekövetkezik a baj, az első és legfontosabb lépés a biztonságos megállás és a helyszín azonnali biztosítása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kártérítési igény alapja a precíz dokumentáció: elengedhetetlen a sérülés részletes fotózása, magának a kátyúnak a közelről történő megörökítése (érdemes egy viszonyítási pontot, például egy tollat vagy kulcscsomót mellé tenni a mélység szemléltetésére), illetve egy távolabbi felvétel készítése, amelyen az út környezete, utcatáblák vagy kilométerszelvények is látszódnak.

Tanúk jelenléte vagy rendőri intézkedés kérése tovább erősítheti a károsult autós pozícióját, ám előfordulhat, hogy az elhúzódik.

A casco biztosítás egyfajta védőpajzs számos esetben, így akár a kátyúk okozta kár esetén is. Míg a közútkezelővel való jogi diskurzus kimenetele kétséges és időigényes, a megfelelő casco birtokában az autós közvetlenül a saját biztosítójához fordulhat. Ez a megoldás jelentős terhet vesz le a vállunkról, hiszen a biztosító a saját feltételrendszere alapján gyorsabb és kiszámíthatóbb kárrendezést tesz lehetővé.

Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a káresemény körülményei – például a látási viszonyok vagy a forgalmi helyzet miatt – nem bizonyíthatóak minden kétséget kizáróan a fenntartó felé. Érdemes tehát nemcsak a díjak alapján dönteni, hanem alaposan átnézni a meglévő kötvényünk tartalmát is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A modern biztosítási csomagok mentesíthetik a tulajdonost a váratlanul rá szakadó, akár több százezer forintos szervizszámlák megfizetése alól. A pénzügyi tudatosságot támasztják alá a piaci adatok is: a biztonságos közlekedés fenntartási költségei a gépjárművek és az alkatrészek drágulásával párhuzamosan emelkednek.

Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
EZ IS ÉRDEKELHET
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Több hazai biztosító is arról számolt be, hogy idén jóval több kátyúkár-bejelentés futott be az autósoktól. Van, ahol tízszeres emelkedést látnak.

Mennyibe kerülnek az autóbiztosítások?

A K&H biztos jövő kutatás legutóbbi eredményeiből kiderült, hogy a kötelező biztosítás mellett cascoval a megkérdezett autótulajdonosok mindössze 22 százaléka rendelkezik, ez megegyezik a korábbi évek adataival. A pénzintézet szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy egy teljeskörű casco biztosítás átlagos éves díja eltörpül amellett a pénzügyi kockázat mellett, amit egy védtelenül elszenvedett, súlyosabb futóműkár jelenthet a családi kassza számára.

A MABISZ adatai szerint a casco átlagdíja közel 5 százalékkal volt alacsonyabb 2025 októberében mint egy évvel korábban.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #KGFB #casco #K&H #kár #kártérítés #pénzügyi tudatosság #utak #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:03
14:29
14:01
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
2 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
2 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
1 hónapja
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
5
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 13:02
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 11:41
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Agrárszektor  |  2026. március 1. 14:33
Ez durva: egy pesti panel áráért már balatoni éttermet lehet venni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel