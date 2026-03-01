Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
Ezt rontja el rengeteg magyar a kátyú bejelentése, kátyúkár esetén: futhatnak a pénzük után
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben. Az idei tél rengeteg kátyút hagyott maga után és ez sok autósnak okoz bosszúságot, sőt, jelentősebb anyagi kárt és kiadást is. A közútkezelőnél lehet kopogtatni a kártérítés miatt, de ez gyakran hosszú idő, míg egy cascobiztosítás azonnali és biztos védőhálót jelenthet az autósoknak.
Az éles peremű kátyúk pillanatok alatt több százezres kárt okozhatnak az autógumiban és futóműben. A károk rendezése azonban nem mindig egyszerű feladat. Elviekben ugyan az út fenntartója felelős az általa kezelt szakasz biztonságos állapotáért, ám a gyakorlatban a bizonyítási teher szinte teljes egészében az autós vállát nyomja. Ha bekövetkezik a baj, az első és legfontosabb lépés a biztonságos megállás és a helyszín azonnali biztosítása.
A kártérítési igény alapja a precíz dokumentáció: elengedhetetlen a sérülés részletes fotózása, magának a kátyúnak a közelről történő megörökítése (érdemes egy viszonyítási pontot, például egy tollat vagy kulcscsomót mellé tenni a mélység szemléltetésére), illetve egy távolabbi felvétel készítése, amelyen az út környezete, utcatáblák vagy kilométerszelvények is látszódnak.
Tanúk jelenléte vagy rendőri intézkedés kérése tovább erősítheti a károsult autós pozícióját, ám előfordulhat, hogy az elhúzódik.
A casco biztosítás egyfajta védőpajzs számos esetben, így akár a kátyúk okozta kár esetén is. Míg a közútkezelővel való jogi diskurzus kimenetele kétséges és időigényes, a megfelelő casco birtokában az autós közvetlenül a saját biztosítójához fordulhat. Ez a megoldás jelentős terhet vesz le a vállunkról, hiszen a biztosító a saját feltételrendszere alapján gyorsabb és kiszámíthatóbb kárrendezést tesz lehetővé.
Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a káresemény körülményei – például a látási viszonyok vagy a forgalmi helyzet miatt – nem bizonyíthatóak minden kétséget kizáróan a fenntartó felé. Érdemes tehát nemcsak a díjak alapján dönteni, hanem alaposan átnézni a meglévő kötvényünk tartalmát is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A modern biztosítási csomagok mentesíthetik a tulajdonost a váratlanul rá szakadó, akár több százezer forintos szervizszámlák megfizetése alól. A pénzügyi tudatosságot támasztják alá a piaci adatok is: a biztonságos közlekedés fenntartási költségei a gépjárművek és az alkatrészek drágulásával párhuzamosan emelkednek.
Mennyibe kerülnek az autóbiztosítások?
A K&H biztos jövő kutatás legutóbbi eredményeiből kiderült, hogy a kötelező biztosítás mellett cascoval a megkérdezett autótulajdonosok mindössze 22 százaléka rendelkezik, ez megegyezik a korábbi évek adataival. A pénzintézet szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy egy teljeskörű casco biztosítás átlagos éves díja eltörpül amellett a pénzügyi kockázat mellett, amit egy védtelenül elszenvedett, súlyosabb futóműkár jelenthet a családi kassza számára.
A MABISZ adatai szerint a casco átlagdíja közel 5 százalékkal volt alacsonyabb 2025 októberében mint egy évvel korábban.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-