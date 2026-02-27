A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott.
Ezer forintos benzin? Megszólaltak a szakértők a Barátság-vezeték ügyében
A kormány hetek óta azt kommunikálja, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása esetén akár ezer forint fölé is emelkedhet az üzemanyagok ára Magyarországon. Energetikai szakértők szerint azonban a hivatkozott piaci tényezők nem indokolnak ilyen mértékű drágulást. Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza - írta meg a Telex.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelmúltban azzal indokolta a borús előrejelzést, hogy az orosz (Ural) és a nyugati (Brent) típusú olaj közötti jelentős árkülönbség, valamint a finomított termékek kényszerű beszerzése drasztikusan megemelné a költségeket. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője szerint azonban ez a logika sántít. A két olajfajta közötti árkülönbség jelenleg nem a fogyasztóknál jelentkezik árelőnyként, hanem a Mol profitját és – a különadókon keresztül – az állami bevételeket gyarapítja. A magyar autósok tehát most sem érzik az olcsóbb orosz olaj hatását. Sőt, egy friss jelentés szerint a hazai benzinár még a csehországinál is magasabb. Amennyiben megszűnne az orosz beszerzés, az elsősorban a vállalat nyereségét és a kormányzati bevételeket csökkentené, nem a kutakon látható árakat emelné meg a jelzett mértékben.
Természetesen az átállásnak lennének valós költségei. A tengeri úton érkező kőolaj logisztikája bonyolultabb és drágább a vezetékes szállításnál, ráadásul a százhalombattai finomító hatékonysága is romlana a technológiai váltás során. Pletser Tamás olajipari elemző korábbi becslése szerint azonban mindez literenként nagyjából 20-40 forintos drágulást indokolna. Ez messze elmarad a kormány által vizionált árszinttől. Egy esetleges hiányhelyzetben az importszükséglet ugyan tovább emelné az árakat – hiszen a környező országok finomítóit a magasabb árrés vonzaná a magyar piacra –, de szakértők szerint ez is csak néhány százalékos növekedést jelentene.
A legnagyobb technikai kihívást a Mol finomítójának átállítása jelenti. A jelenlegi tartályok és berendezések az orosz olajra vannak optimalizálva, a más típusú, például a savasabb közel-keleti kőolajok feldolgozása ezért komoly fejlesztéseket igényel. Bár a vállalat eddig mintegy 80 milliárd forintot fordított erre a célra, a teljes átalakítás lassú folyamat. A szükséges leállások ugyanis jelentős bevételkieséssel járnának. A cégvezetés szerint további, hasonló nagyságrendű beruházásra van szükség.
A kormány az Európai Uniót teszi felelőssé a fejlesztési források hiányáért, mondván, Brüsszel elutasította a támogatási igényeket. A szakértők ugyanakkor rámutatnak: az Európai Bizottság elvi alapon nem finanszíroz fosszilis energiával kapcsolatos beruházásokat, és ez alól más tagállamok sem kaptak felmentést. A fejlesztések lassúsága mögött vélhetően nem a pénzszűke áll, hiszen a Mol az elmúlt években a különadók befizetése után is százmilliárdos nyereséget könyvelhetett el. A késlekedés oka inkább az lehet, hogy a kormány részéről nem érkezett kellő politikai nyomás a folyamat felgyorsítására.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-