2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tankolás a benzinkúton
Gazdaság

Ezer forintos benzin? Megszólaltak a szakértők a Barátság-vezeték ügyében

Pénzcentrum
2026. február 27. 07:15

A kormány hetek óta azt kommunikálja, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása esetén akár ezer forint fölé is emelkedhet az üzemanyagok ára Magyarországon. Energetikai szakértők szerint azonban a hivatkozott piaci tényezők nem indokolnak ilyen mértékű drágulást. Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza - írta meg a Telex.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelmúltban azzal indokolta a borús előrejelzést, hogy az orosz (Ural) és a nyugati (Brent) típusú olaj közötti jelentős árkülönbség, valamint a finomított termékek kényszerű beszerzése drasztikusan megemelné a költségeket. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője szerint azonban ez a logika sántít. A két olajfajta közötti árkülönbség jelenleg nem a fogyasztóknál jelentkezik árelőnyként, hanem a Mol profitját és – a különadókon keresztül – az állami bevételeket gyarapítja. A magyar autósok tehát most sem érzik az olcsóbb orosz olaj hatását. Sőt, egy friss jelentés szerint a hazai benzinár még a csehországinál is magasabb. Amennyiben megszűnne az orosz beszerzés, az elsősorban a vállalat nyereségét és a kormányzati bevételeket csökkentené, nem a kutakon látható árakat emelné meg a jelzett mértékben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Természetesen az átállásnak lennének valós költségei. A tengeri úton érkező kőolaj logisztikája bonyolultabb és drágább a vezetékes szállításnál, ráadásul a százhalombattai finomító hatékonysága is romlana a technológiai váltás során. Pletser Tamás olajipari elemző korábbi becslése szerint azonban mindez literenként nagyjából 20-40 forintos drágulást indokolna. Ez messze elmarad a kormány által vizionált árszinttől. Egy esetleges hiányhelyzetben az importszükséglet ugyan tovább emelné az árakat – hiszen a környező országok finomítóit a magasabb árrés vonzaná a magyar piacra –, de szakértők szerint ez is csak néhány százalékos növekedést jelentene.

Kapcsolódó cikkeink:

A legnagyobb technikai kihívást a Mol finomítójának átállítása jelenti. A jelenlegi tartályok és berendezések az orosz olajra vannak optimalizálva, a más típusú, például a savasabb közel-keleti kőolajok feldolgozása ezért komoly fejlesztéseket igényel. Bár a vállalat eddig mintegy 80 milliárd forintot fordított erre a célra, a teljes átalakítás lassú folyamat. A szükséges leállások ugyanis jelentős bevételkieséssel járnának. A cégvezetés szerint további, hasonló nagyságrendű beruházásra van szükség.

A kormány az Európai Uniót teszi felelőssé a fejlesztési források hiányáért, mondván, Brüsszel elutasította a támogatási igényeket. A szakértők ugyanakkor rámutatnak: az Európai Bizottság elvi alapon nem finanszíroz fosszilis energiával kapcsolatos beruházásokat, és ez alól más tagállamok sem kaptak felmentést. A fejlesztések lassúsága mögött vélhetően nem a pénzszűke áll, hiszen a Mol az elmúlt években a különadók befizetése után is százmilliárdos nyereséget könyvelhetett el. A késlekedés oka inkább az lehet, hogy a kormány részéről nem érkezett kellő politikai nyomás a folyamat felgyorsítására.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #benzin #beruházás #mol #európai bizottság #gazdaság #energetika #barátság kőolajvezeték #üzemanyagárak #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:15
07:01
06:25
05:13
23:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 26. 16:45
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának - a részvényárfolyam is megérezné  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 26. 19:56
Újraindul a MusicMix - Radu Morar áll mögötte
A Media1 megtudta, hogy az ismert médiavállalkozó, Radu Morar érdekeltségébe tartozó Tematic Media G...
Bankmonitor  |  2026. február 26. 11:26
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. j...
Holdblog  |  2026. február 26. 07:29
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat.
iO Charts  |  2026. február 25. 15:01
Kripto fundamentális elemzés: értékalapú befektetés a blokkláncon
Ha hagyományos értékalapú befektető (value investor) vagy, a kriptopiacra valószínűleg gyanakodva te...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2
2 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
2 napja
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
4 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
1 hete
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 05:13
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 21:13
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön
Agrárszektor  |  2026. február 27. 05:56
Itt a szupergyümölcs, ami nálunk is terem: sokat bír és igazi csodaszer
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel