Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig

Az Al Jazeera élőben követi a hivatalosan megerősített halálos áldozatok és sérültek számát. A portál friss adatai szerint Izraelben, Iránban és a térség nyolc országában történtek csapások: Bahrein, Irak, Jordánia, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek területén.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton megkezdte Irán támadását. Teherán válaszul rakéta- és drónhullámokat indított Izrael, valamint több közel-keleti katonai bázis irányába, ahol amerikai erők állomásoznak. Irán korábban figyelmeztetett, hogy amennyiben megtámadják, a térségben található amerikai katonai létesítményeket fogja célba venni, amelyeket legitim célpontnak tekint.

Mely országokat érte támadás?

Az Al Jazeera tudósítása szerint Izrael légiereje azt közölte, hogy az elmúlt nap során több mint 1 200 lőszert dobott le Irán 31 tartományából 24-ben az Egyesült Államokkal közös támadása során. Irán Iszlám Forradalmi Gárdája (IRGC) azt közölte, hogy 27 közel-keleti bázist támadott meg, ahol amerikai katonák állomásoznak, valamint izraeli katonai létesítményeket Tel-Avivban és Izrael más részein. Irán eddig a térség nyolc országában hajtott végre csapásokat: Bahrein, Irak, Jordánia, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek.

Az alábbi térkép azt mutatja, hogy hol csapódtak be Iránban az amerikai-izraeli csapások, sárgával kiemelve pedig azok az országok láthatók, ahol iráni támadás történt:

Az Egyesült Államok évtizedek óta működtet katonai bázisokat a Közel-Keleten - állandó és ideiglenes helyszíneken egyaránt - a térség legalább 19 pontján. Ezek közül nyolc állandó bázis található Bahreinben, Egyiptomban, Irakban, Jordániában, Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben. 2025-ös adatok szerint körülbelül 40 000–50 000 amerikai katona állomásozik a Közel-Keleten, nagy, állandó bázisokon és kisebb előretolt létesítményekben.

A legtöbb amerikai katona Katarban, Bahreinben, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában állomásozik. Ezek a létesítmények kulcsfontosságú központként szolgálnak az amerikai légi és haditengerészeti műveletekhez, a regionális logisztikához, a hírszerzéshez és az erőkivetítéshez.

Hány ember halt meg vagy sérült meg?

Az alábbiakban az Al Jazeera által közölt, vasárnap 13:40-ig megerősített támadásokban megsérült vagy meghalt áldozatokat soroljuk fel. 10 ország érintett eddig:

Irán – halott: 201, sérült: 747

201 ember meghalt és legalább 747 megsebesült, miközben a mentési műveletek folytatódnak. A leghalálosabb egyetlen incidens a délkelet-iráni Minab városában történt, ahol egy általános leányiskola elleni csapás jelentések szerint legalább 148 ember halálát okozta és 95 embert megsebesített. A támadás szombaton történt, és a halálos áldozatok száma azóta emelkedik.

Izrael – halott: 9, sérült: 121

Vasárnap délután egy iráni ballisztikus rakétacsapás Izrael középső részén, Beit Shemeshben nyolc ember halálát okozta és körülbelül 20 embert megsebesített. A mentőalakulatok még mindig a romok között kutatnak. Szombat késő este egy nő meghalt Tel-Aviv térségében, miután lehulló repeszek találták el. Legalább további 121 sérültről számoltak be, közülük legalább egy súlyos állapotban van.

Bahrein – halott: 0, sérült: 4

Iráni rakéták vették célba az amerikai haditengerészet 5. flottájának főhadiszállását Bahrein Juffair nevű területén. Bahrein Belügyminisztériuma megerősítette, hogy az ország nemzetközi repülőterét is drón támadta, „anyagi károkat okozva emberélet elvesztése nélkül”. Szombat este több lakóépületet ért iráni dróntámadás a fővárosban, Manamában. Az állami kórházak közlése szerint négy embert repeszsérülésekkel kezelnek.

Irak – halott: 2, sérült: 5

Iraki állami média és a Kataib Hezbollah forrásai megerősítették, hogy két harcos meghalt és öten megsebesültek a csapásokban. Irak északi, félig autonóm kurd régiójában – ahol jelentések szerint továbbra is állomásoznak amerikai csapatok – több erős robbanást hallottak az erbil-i amerikai konzulátus és a nemzetközi repülőtér közelében.

Jordánia – halott: 0, sérült: 0

A jordán fegyveres erők közölték, hogy 49 drónt és ballisztikus rakétát fogtak el, amelyek beléptek a jordán légtérbe. Bár darabjaik helyi anyagi károkat okoztak, haláleset vagy sérülés nem történt az országban.

Kuvait – halott: 1, sérült: 32

A kuvaiti Védelmi Minisztérium szerint az Ali al-Salem légibázist több ballisztikus rakéta támadta, amelyeket a kuvaiti légvédelmi rendszerek mind elfogtak. Szombaton egy drón célba vette a Kuvaiti Nemzetközi Repülőteret, kisebb sérüléseket okozva több alkalmazottnak és korlátozott károkat a terminálépületben. Vasárnap Kuvait Egészségügyi Minisztériuma közölte, hogy egy ember meghalt és 32-en megsebesültek.

Omán – halott: 0, sérült: 5

Vasárnap reggel az Omán Hírügynökség biztonsági forrásra hivatkozva közölte, hogy két drón vette célba a Duqm kikötőt, egy külföldi munkást megsebesítve. Később Omán Tengerbiztonsági Központja közölte, hogy egy Palau zászlaja alatt hajózó olajszállító tartályhajót támadás ért Omán Musandam kormányzóságától mintegy 5 tengeri mérföldre (9 km), négy embert megsebesítve.

Katar – halott: 0, sérült: 16

Vasárnap reggelig a Katari Belügyminisztérium megerősítette, hogy 16 sérült van. A legtöbb sérülést lehulló repeszek és törmelék okozta, egy személy súlyosan megsérült. A Katari Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy két ballisztikus rakéta csapódott be az Al Udeid katonai bázison, ahol amerikai erők állomásoznak, míg egy drón egy korai előrejelző radarállomást vett célba. A katari légvédelmi rendszerek regionális partnerekkel együttműködve mintegy 65 rakétát és 12 drónt fogtak el a katari légtérben.

A Katari Polgári Repülési Hatóság határozatlan időre felfüggesztette a légi közlekedést. A Qatar Airways minden járatát törölte, és közölte az utasokkal, hogy frissítést hétfőn 9 óráig (06:00 GMT) adnak. Minden iskola távoktatásra állt át, és a ramadáni nyilvános rendezvényeket további értesítésig felfüggesztették a közbiztonság érdekében.

Szaúd-Arábia – halott: 0, sérült: 0

A Szaúd-Arábiai Külügyminisztérium megerősítette, hogy az iráni támadások célba vették a fővárost, Rijádot, valamint a keleti tartományt, ahol jelentős olajinfrastruktúra és a King Abdulaziz légibázis található. Vasárnap délutánig a királyság hivatalosan nem jelentett áldozatokat.

Egyesült Arab Emírségek – halott: 3, sérült: 58

Vasárnap délutánig az Egyesült Arab Emírségekben legalább három ember halálát erősítették meg és 58-an megsebesültek. Egy pakisztáni állampolgár meghalt és heten megsérültek, amikor az elfogott rakéták és drónok törmeléke lakóövezetre hullott az Abu-Dzabiban található Zayed Nemzetközi Repülőtér közelében.

A Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy egy másik személy - akit ázsiai állampolgárként azonosítottak - a főváros egyik lakónegyedében lehulló repeszek következtében meghalt. Ezenfelül a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren négy reptéri alkalmazott megsérült, és négy ember megsérült a Palm Jumeirah területén egy épületben keletkezett tűz következtében, amelyet lehulló törmelék okozott.

Vasárnap délutánig az Egyesült Arab Emírségek Védelmi Minisztériuma közölte, hogy 165 ballisztikus rakétát észleltek, amelyek közül 152-t megsemmisítettek, valamint két manőverező robotrepülőgépet elfogtak.