Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Így megy el víkendezni a forint: gyengült kissé az árfolyam, ez már a visszarendeződés?

MTI
2026. február 27. 18:30

Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.

Az árfolyammozgások azt mutatják, hogy az euró jegyzése a reggeli 375,45 forintról estére 377,04 forintra emelkedett. Hasonló folyamat játszódott le a többi devizánál is: a dollár árfolyama 317,95-ről 319,00 forintra, a svájci franké pedig 411,41-ről 414,88 forintra drágult a kereskedés végére.

A pénteki gyengülés ellenére a forint pozitív mérleggel zárta az időszakot. A hét elejéhez viszonyítva az euróval szemben közel 1, a dollárral szemben 1,3, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékos erősödést ért el. Hosszabb távot tekintve is kedvező a kép: február egészét nézve a magyar deviza az euróhoz képest 1,1, a dollárhoz mérten 0,8, a frankkal szemben pedig 0,3 százalékkal értékelődött fel.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

