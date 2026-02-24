A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
Egyre több szó esik az ezüstgazdaságról, vagyis az idősödő társadalom nyújtotta gazdasági lehetőségek kihasználásáról. A kifejezetten az idős korosztálynak nyújtott szolgáltatások, termékek szempontjából a turisztikai ágazat egy nagyon fontos szektor: a vendégéjszakákat jelentős arányban töltik el 65 év felettiek mind belföldön, mind határon túl. A nyugdíjazást követően több idő és lehetőség juthat az utazásra, és a turisztikai szolgáltatók is egyre inkább igyekeznek az idősödő korosztály igényeit kiszolgálni. A Pénzcentrum most statisztikai adatok alapján azt vizsgálta, mekkora súlya van a 65 év feletti korosztálynak ma a turizmusban, milyen tendenciák figyelhetők meg és miért lehet ez kedvező az idősek számára, akik utaznának.
Magyarország, illetve Európa lakosságának nagy része elöregszik. Ezt a tényt általában demográfiai krízisként értelmezzük, melynek számos negatív egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatása lehet. Vannak azonban ennek a változásnak pozitív vonatkozásai is: a 65 év feletti réteg már jellemzően nyugdíjas, akiknek az igényeit egyre több kereskedő és szolgáltató igyekszik kielégíteni. Ezt nevezzük ezüst gazdaságnak: olyan termékek előállítását, árusítását és szolgáltatások nyújtását, melyek az öregedő lakosságot célozzák. Az idősödő társadalmak számára az ezüstgazdaságban hatalmas, még kiaknázatlan lehetőségek rejlenek sok ágazatban.
Az ezüstgazdaság szempontjából az egyik legjelentősebb ágazat a turizmus. Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is. Az utazásra motivációt jelenthet a társas kapcsolatok ápolása is idős korban, és egyre nagyobb az igény az aktív programokra is a pihenés és gasztronómiai élmények mellett.
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a hosszabb - legalább 4 vendégéjszakát magában foglaló - utazások több mint ötödét a 65 év feletti korosztály töltötte el belföldön 2024-ben. A csak külföldön utazó idősek körében ez az arány 9,75%, a külföldön és belföldön egyaránt utazók körében 10,14%-os. A magyar arány minden esetben kisebb, mint az uniós, viszont ettől még számottevő: a legalább 4 napos utakat tekintve a belföldi utazóknak több mint 18%-a 65 év feletti volt. A csak külföldre utazóknak 8,43 százalékát tették ki, a külföldön és belföldön is utazóknak viszont csak 2,9%-át.
Ha mélyebben megvizsgáljuk a korosztályos adatokat Magyarországon, látható, hogy növekszik a 65 év felettiek aránya az eltöltött vendégéjszakát tekintetében. A rövidebb utazásokat is ide véve a legalább 1 vendégéjszakát tartalmazó utak során 2015-höz képest minden kategóriában kisebb arányt képviseltek a 65 év feletti magyarok, mint 2024-ben. A 2020-as adatokat pedig azért érdemes megvizsgálni, hogy látható legyen: a világjárvány első évében mennyit zuhant az eltöltött vendégéjszakák száma az egyes korosztályokban:
Csak a hosszabb, legalább 4 napos utazásokat tekintve ugyanezt a tendenciát láthatjuk, mind a belföldre, mind a külföldre utazók körében: 2015-ben még belföldön az összes utazó 15,7 százalékát tették ki 65 év feletti magyarok, 2024-ben már 23,3 százalékát. Ez több egyébként, mint a 65 év felettiek aránya a teljes lakosságszámhoz viszonyítva, mert ez az arány még 2025-ben is 20,87 százalékot tett ki. A külföldre, vagy oda is utazók körében is nőtt az arány.
Ez pedig azt is jelenti, hogy a 65 év felettieknek egyre nagyobb lehet az igénye a hosszabb utakra, változatos programokra: már nem csupán a wellness hétvégékre, 1-2 napos buszos utazásokra kaphatók. A nyugdíjasok körében egyre nőhet az igény az utazásokra általában, és a célzottan időseknek szóló aktív, társas programokra.
Nő az idősek igénye az utazásra, de ezt még kevesen ismerték fel.
Lapunk nemrég készített interjút Klemm Balázzsal, a Hotel & More Group tulajdonos‑vezérigazgatójával, akivel többek között a nyugdíjasok helyzetéről és szerepéről is beszélgettünk a turisztikai ágazat vonatkozásában. A szakértő szerint a nyugdíjasokra, mint célközönségre koncentrálni, nagy lehetőség lehetne a szolgáltatóknak: nemcsak több idejük van utazni, hanem hétköznap is megtehetik ezt; sokan stabil jövedelemmel rendelkeznek, ami tervezhető; évente többször is útra kelnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A statisztikák szerint a szállodai foglalások 20–30%-át nyugdíjas vendégek adják, és ez az arány várhatóan tovább nő. Ha a szolgáltatók tudatosan építenek rájuk, stabil bevételi forrást nyerhetnek
- mondta el a szakember, aki szerint ugyanakkor még mindig alulértékelt szegmensről van szó. Vagyis a szolgáltatók még nem ismerték fel Magyarországon az idősek növekvő igényeiben rejlő potenciált. "Az aktív idősek kerékpároznak, kirándulnak, kulturális programokra járnak, és gyakran az unokákat is magukkal viszik. Ez óriási lehetőség a szolgáltatóknak: addicionális fogyasztást generálnak, és könnyen válhatnak hűséges vendégekké" - mondta Klemm Balázs lapunknak.
A szakértő szerint a wellness ugyan továbbra kedvelt az idősebb vendégek körében, de önmagában már nem elegendő program, különösen hosszabb tartózkodás esetén. Bár sokan szívesen töltenek időt a medencében, már igénylik az aktívabb, tartalmas programokat is. A kulturális események, színházi előadások, koncertek és kirándulások kifejezetten népszerű programok az idősek körében. Az egészségturizmus szintén meghatározó lehet, hiszen sokan mozgásszervi problémák miatt keresik a gyógyvizeket és terápiás lehetőségeket.
A szakember szerint az idősek egyre inkább vágynak a komplex élményekre: tanulni, felfedezni és közösségi programokon is szeretnének részt venni. Nyitottak a gasztronómiai élményekre, a helyi termékek megismerésére is. Fontos szempont lehet, hogy egyre több a nagy családi utazás, amiken három generáció igényeit is figyelembe kell venniük a szolgáltatóknak. A családi utazásokat pedig gyakran a nagyszülők is finanszírozzák, választják ki. A szolgáltatóknak ezért rugalmasabb, személyre szabott csomagokat kell kínálniuk, nem csupán standard wellness ajánlatokat - véli a szakember. Ezért is lehetnek nemsokára az idősek a kulcsszereplők a turizmusban.
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
Erről a nyugdíjszabályról kevés magyar tud: több helyről is lehet résznyugdíjat igényelni, ez a menete
Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a nyugdíjak együttes kifizetése.
Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?
A nyugdíj utalás 2026 február hónapban is 12-én érkezik, a 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont szokatlan módon pénteken utalják. A postai kézbesítés napja szintén...
Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik
A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
A nyugdíjba vonulást megelőzően nagy kérdés, hogy a jellemzően csökkenő jövedelem mellett hogyan tartható fenn ugyanaz az életszínvonal.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint.
Ez fordított helyzetet jelent a megszokotthoz képest, hiszen általában a postai kifizetések zajlanak később.
Ezzel az álhírrel már több mint 40 éve tévesztik meg az olvasókat.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
A legfrissebb adatok szerint a bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló
A minimálbér emelésével nőtt a nyugdíj előtti segély is, de nem minden érintett kap automatikusan több pénzt.
Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
Kevés olyan ország van, ami megfizethető a magyar árszínvonalhoz mérten, és lehetőség szerint nem rosszabb, hanem jobb az idősek helyzete.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-