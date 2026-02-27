2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Fordult a trend? Látványosan megmozdult a forint reggelre

Pénzcentrum
2026. február 27. 08:03

Erősödéssel indította a péntek reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző esti szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.

Röviddel hét óra előtt az euró árfolyama 375,45 forinton állt, ami alacsonyabb a csütörtök esti 376,35 forintos szintnél. A dollár jegyzése szintén csökkent, 319,15 forintról 317,95 forintra gyengült, míg a svájci frank 412,45 forintról 411,41 forintra süllyedt.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró a dollárral szemben is erősödött: a közös európai fizetőeszköz árfolyama 1,1809 dollárra emelkedett a korábbi 1,1792 dollárról, ami mérsékelt, de stabil erősödést jelez a főbb devizapárokban.
Címlapkép: Getty Images
