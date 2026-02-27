Meglepő statiszikát hozott a KSH: mi történt a termelői árakkal?

2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban. Az adatok szerint az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban, ugyanakkor az előző hónaphoz képest 0,9 százalékos növekedést mértek - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A belföldi értékesítés árai éves alapon 2,8 százalékkal csökkentek, az exportértékesítéséi pedig 2,9 százalékkal mérséklődtek. Havi összevetésben a belföldi árak lényegében stagnáltak, miközben az exportárak 1,4 százalékkal emelkedtek, ami összességében felfelé húzta a teljes ipari árindexet.

Ágazati bontásban a belföldi értékesítésen belül a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2 százalékos árcsökkenést mértek, míg a 30 százalékos súlyú energiaiparban 2,2 százalékkal estek az árak az előző év azonos időszakához képest.

A rendeltetés szerinti csoportokat nézve a belföldi piacon az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,0 százalékos csökkenés következett be, a beruházási javakat gyártóknál 1,4 százalékkal mérséklődtek az árak. Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2 százalékos áremelkedést regisztráltak.

Az exportértékesítési árak szintén visszaestek éves alapon: összességében 2,9 százalékkal csökkentek. Ezen belül a kivitel döntő részét adó feldolgozóiparban 3,4 százalékos mérséklődés történt, míg az energiaiparban 1,7 százalékkal lettek alacsonyabbak az árak az egy évvel korábbi szinthez képest.