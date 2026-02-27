Meglepő statiszikát hozott a KSH: mi történt a termelői árakkal?

A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban. Az adatok szerint az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban, ugyanakkor az előző hónaphoz képest 0,9 százalékos növekedést mértek - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.
A belföldi értékesítés árai éves alapon 2,8 százalékkal csökkentek, az exportértékesítéséi pedig 2,9 százalékkal mérséklődtek. Havi összevetésben a belföldi árak lényegében stagnáltak, miközben az exportárak 1,4 százalékkal emelkedtek, ami összességében felfelé húzta a teljes ipari árindexet.
Ágazati bontásban a belföldi értékesítésen belül a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2 százalékos árcsökkenést mértek, míg a 30 százalékos súlyú energiaiparban 2,2 százalékkal estek az árak az előző év azonos időszakához képest.
A rendeltetés szerinti csoportokat nézve a belföldi piacon az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,0 százalékos csökkenés következett be, a beruházási javakat gyártóknál 1,4 százalékkal mérséklődtek az árak. Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2 százalékos áremelkedést regisztráltak.
Az exportértékesítési árak szintén visszaestek éves alapon: összességében 2,9 százalékkal csökkentek. Ezen belül a kivitel döntő részét adó feldolgozóiparban 3,4 százalékos mérséklődés történt, míg az energiaiparban 1,7 százalékkal lettek alacsonyabbak az árak az egy évvel korábbi szinthez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
